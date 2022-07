ONEKEY GmbH

Cyber-Security "Made in Germany": ONEKEY auf der Black Hat und DEF CON

Düsseldorf (ots)

IoT-Sicherheitsspezialist ONEKEY stellt neue Technologie und Werkzeuge auf den beiden wichtigsten IT-Sicherheitskonferenzen des Jahres 2022 vor

Die beiden Tech-Konferenzen Black Hat und DEF CON gelten als das inoffizielle Nervenzentrum der weltweiten IT-Sicherheit. Deutsche Unternehmen dürfen eher selten auf diesen beiden Events präsentieren. In diesem Jahr ist das deutsche Cyber-Security-Unternehmen ONEKEY vor Ort und stellt eine neu entwickelte Sicherheitstechnologie zur Analyse von Software vor. "Auf beiden Veranstaltungen diskutieren Hacker, Cyber-Security-Experten, Regierungsbeamte und Mitarbeiter von Securityfirmen zusammen die neuesten Entwicklungen im Kampf um die weltweite Cyber-Sicherheit. Mit unserem Fokus auf den industriellen Bereich des Internets der Dinge, wie computergestützte Steuerungen in Fertigungs- und Industrieanlagen, kritischen Infrastrukturen, im Medizinbereich sowie in der Automobilindustrie, freuen wir uns, der weltweit führenden Security-Community unsere neue Technologie und neuen Werkzeuge in Workshops vorstellen zu können", sagt Jan Wendenburg, Geschäftsführer von ONEKEY.

Legales Hacking in Las Vegas

Die bösen Hacker mit einem "schwarzen Hut" haben der Black Hat den Namen gegeben, sind dort aber heute kaum noch anzutreffen. Vielmehr geht es auf der Konferenz - ebenso wie auf der DEF CON - darum, wie ein krimineller Hacker zu denken, um die IT-Lebensadern der Welt bestmöglich zu schützen. "In den vergangenen Monaten wurde Hacking sogar zu einer schlagkräftigen Kriegswaffe und trifft immer mehr Einrichtungen kritischer Infrastrukturen, Krankenhäuser oder auch Energieversorger. In generell wirtschaftlich kritischen Zeiten sollte also die IT-Sicherheit absoluten Vorrang haben, um weder Menschen noch Maschinen zu gefährden", kommentiert Jan Wendenburg von ONEKEY. Die beiden Konferenzen gelten als Pflichtveranstaltung derer, die "Hacking" als berufliche Verpflichtung zum Schutz gegen Kriminalität sehen. Auf den Konferenzen werden Unternehmen manchmal auch überrascht, wenn Hacker im Geheimen ein Produkt geknackt haben und die Ergebnisse präsentieren.

Nachhaltiger Schutz der Weltwirtschaft

Für die ONEKEY-Sicherheitsexperten sind die beiden Hacker-Konferenzen Black Hat und DEF CON wichtige Umschlagplätze für den Informationsaustausch mit Experten rund um das Thema IT-Sicherheit. "In Zeiten von Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge gibt es keine Produkte, Maschinen und Anlagen mehr, die ohne Elektronik und Software auskommen. Alle sind mit dem Internet verbunden - und damit potenzielle Angriffsziele", sagt Jan Wendenburg von ONEKEY. Bereits jetzt schützt das Unternehmen zahlreiche Firmen und Institutionen und betreibt dazu eine der größten Plattformen zur automatisierten Analyse von IoT-Betriebssystemen auf potenzielle Bedrohungen. Der Einsatz für die industrielle Digitalisierung von Unternehmen steht bei der neuen Sicherheitstechnologie des Unternehmens besonders im Vordergrund, um die weltweite Wirtschaft nachhaltig zu schützen.

Über ONEKEY:

ONEKEY (vormals IoT Inspector) ist die führende europäische Plattform für automatische Security & Compliance Analysen für Geräte in der Industrie (IIoT), Produktion (OT) und dem Internet der Dinge (IoT). Über automatisch erstellte "Digital Twins" und "Software Bill of Materials (SBOM)" der Geräte analysiert ONEKEY eigenständig Firmware auf kritische Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße, ganz ohne Sourcecode, Geräte- oder Netzwerkzugriff. Schwachstellen für Angriffe und Sicherheitsrisiken werden in kürzester Zeit identifiziert und können so gezielt behoben werden. Die einfach in die Software-Entwicklung und Procurement-Prozesse zu integrierende Lösung ermöglicht für Hersteller, Inverkehrbringer und Nutzer von IoT-Technologie die schnelle, automatische Sicherheits- und Compliance-Prüfung bereits vor einer Nutzung und darüber hinaus 24/7 über den kompletten Produktlebenszyklus. Führende Unternehmen, wie z. B. SWISSCOM, VERBUND AG und ZYXEL, nutzen heute diese Plattform - Universitäten und Forschungseinrichtungen können die ONEKEY Plattform für Studienzwecke kostenfrei nutzen.

