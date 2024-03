Ubitus K.K.

Ubitus setzt mit einer Investition von NVIDIA die Synergien von generativer KI und Cloud-Gaming in Asien frei

Tokio, 18. März 2024 (ots/PRNewswire)

Ubitus K.K. (nachfolgend Ubitus), ein führender Anbieter von Cloud-Gaming-Technologie und -Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen neue Investitionsmittel von NVIDIA erhalten hat. Diese Ankündigung unterstreicht das immense Potenzial und die steigende Nachfrage nach generativer KI und Cloud-Gaming in Asien und darüber hinaus.

Pionierarbeit bei der breiten Einführung von Cloud-Gaming

Ubitus steht an der Spitze des Cloud-Gaming, indem es Zugangsbarrieren abbaut und Spielern weltweit Zugang zu qualitativ hochwertigen Spielen bietet, ohne dass dafür High-End-Hardware erforderlich ist. Der Erfolg von Ubitus beruht auf seiner Expertise in der Verwaltung von Hochleistungsanwendungen in der Cloud, der Bereitstellung von geräteunabhängigen Nutzererlebnissen über native Apps oder Browser, der Verwaltung einer der größten GPU-Farmen Asiens und seiner Fähigkeit, die neuesten Technologien für maßgeschneiderte Lösungen schnell zu übernehmen. Diese Kernkompetenzen werden für das künftige Wachstum von generativer KI und Cloud-Gaming gleichermaßen von Bedeutung sein.

Synergien zwischen generativer KI und Cloud-Gaming

Ubitus hat mit NVIDIA zusammengearbeitet, um seine GPU-Cloud-Infrastruktur auszubauen. Vor dieser Investition war Ubitus bereits ein Pionier bei der Einführung von generativen KI-Lösungen für Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Gaming, Medien, Unterhaltung und Einzelhandel, die auf lokalisierten Grundmodellen basieren. Das Portfolio des Unternehmens umfasst:

UbiGPT: Ein maßgeschneidertes, spieletaugliches großes Sprachmodell (LLM), das eine neue Ära des interaktiven Geschichtenerzählens und der Spieleentwicklung einläutet und es ermöglicht, dass Spiele eine unvergleichliche erzählerische Tiefe und dynamische Spielerinteraktion bieten.

Ein maßgeschneidertes, spieletaugliches großes Sprachmodell (LLM), das eine neue Ära des interaktiven Geschichtenerzählens und der Spieleentwicklung einläutet und es ermöglicht, dass Spiele eine unvergleichliche erzählerische Tiefe und dynamische Spielerinteraktion bieten. UbiArt: Ein fortschrittlicher Grafik- und Videodiffusionsdienst, der KI nutzt, um Spielevisualisierungen in atemberaubende, naturgetreue Kunstwerke zu verwandeln und so das ästhetische Erlebnis für Spieler und Entwickler gleichermaßen zu verbessern.

Ein fortschrittlicher Grafik- und Videodiffusionsdienst, der KI nutzt, um Spielevisualisierungen in atemberaubende, naturgetreue Kunstwerke zu verwandeln und so das ästhetische Erlebnis für Spieler und Entwickler gleichermaßen zu verbessern. Ubi-chan Eine innovative KI-Avatar-Plattform, maßgeschneidert für Gamer und Kreative, bietet personalisierte, interaktive Avatare, die die Online-Präsenz und das Engagement in der Community verbessern.

Mit der Unterstützung von NVIDIAs Accelerated Computing erwartet Ubitus eine weitere Verbesserung seines Lösungsangebots für Kunden.

Vielversprechendes zukünftiges Wachstum

Die Investitionsfinanzierung von Ubitus stellt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von generativer KI und Cloud-Gaming in Asien dar. Durch die Nutzung der Stärken von NVIDIA wird Ubitus neue Möglichkeiten für die Erstellung, Verbreitung und Nutzung von KI erschließen. Das Unternehmen steht an der Schwelle zu einer neuen KI-Dämmerung. Die Auswirkungen seiner Arbeit werden branchenübergreifend, geografisch und kulturell spürbar sein und die digitale Landschaft für künftige Generationen neu gestalten.

Informationen zu Ubitus

Ubitus K.K. ist ein Technologieführer, der sich auf GPU-Virtualisierung, Cloud-Lösungen und Streaming-Plattformen spezialisiert hat. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden außergewöhnliche Cloud- und KI-Services und Werte zu liefern.

Ubitus nutzt die Leistungsfähigkeit von Grafikprozessoren und hat eine breite Palette von KI-Lösungen entwickelt, darunter UbiGPT (Taiwan LLM), Ubi Anchor (KI-Anker), Ubi-chan (KI-Avatar) und UbiArt (Bild- und Video -Generierungssoftware). Ubitus hat es sich zur Aufgabe gemacht, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den unterschiedlichen Anforderungen von Kunden aus verschiedenen Branchen gerecht werden.

Die Cloud-Gaming-Lösung von Ubitus ermöglicht es Nutzern, AAA-Gaming-Erlebnisse geräteübergreifend zu genießen. Durch unser umfassendes Game Development Kit (GDK) und unsere Spielebibliothek bieten wir eine Lösung aus einer Hand und eine schnelle Bereitstellung, die sich an internationale Kunden richtet, die an Cloud-Gaming interessiert sind.

Für Metaverse-Anwendungen verfügt Ubitus über umfangreiche globale Cloud-Bereitstellungsressourcen, um interaktive Medieninhalte für Plattformbetreiber und Entwickler digitaler Inhalte zu streamen.

