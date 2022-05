Mast-Jägermeister Deutschland GmbH

Die Jägermeister BBQ Grillsauce macht Lust auf Grillabende

Wolfenbüttel (ots)

Eine BBQ Sauce, die die Sehnsucht nach den besten Nächten stillt? Die gibt es in diesem Sommer. Denn Jägermeister hat gemeinsam mit dem Münchner Feinkost-Hersteller Develey eine Jägermeister BBQ Grillsauce entwickelt, die in limitierter Auflage ab Mitte Mai im Handel und den Onlineshops von Jägermeister erhältlich ist und die Lust auf ausgelassene Grillabende macht. Das Besondere an der Saucenkreation? Ihr Geschmack erinnert an den originalen Jägermeister.

Nicht ohne meine Sauce

Grillen gehört zu den beliebten Freizeitbeschäftigungen in Deutschland. Besonders oft wird der Grill bei schönem Wetter angeschmissen - bei rund 30 Prozent der Teilnehmer:innen einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar [1] sogar bis zu dreimal wöchentlich. Für rund zwei Drittel der Befragten sind "leckere Grillsaucen" von einem gelungenen Grillfest nicht wegzudenken. "Weil es gesellig ist" werfen fast 70 Prozent den Grill am liebsten dann an, wenn Familie und Freunde zu Gast sind. Als Marke, die genau in diesen gemeinschaftlichen Momenten verankert ist, widmet Jägermeister der Grill-Community 2022 daher eine Limited Edition, die es so noch nie gab: die Jägermeister BBQ Grillsauce.

"Jägermeister wird seit jeher Zuhause getrunken - auch beim Grillen, wo zu späterer Stunde mit eiskalten Shots auf die besonderen Momente angestoßen wird. Weil Grillfans großen Wert auf leckere Saucen legen, überraschen wir sie dieses Jahr mit der Jägermeister BBQ Grillsauce, die nicht nur Gegrilltem den gewissen Extrakick verleiht, sondern auch die Stimmung eines gemütlichen Grillabends auf das Niveau der besten Nächte hebt", sagt Paul Ramser, Teamlead Brand & Digital bei Jägermeister Deutschland.

Mach den Grillabend legendär

Die Einführung der Jägermeister BBQ Grillsauce wird ab dem 23. Mai durch eine deutschlandweite Digitalkampagne unterstützt, deren Herzstück verschiedene Bewegtbild-Formate bilden. In den 15-Sekündern zeigt die Marke eine gesellige Runde von Freunden beim Grillen. Immer dann, wenn in der Grillsauce gedippte Leckereien auf die Geschmacksnerven eine:r der Protagonist:innen treffen, wird die geschmackliche Besonderheit der Saucenkreation offenbar: sie werden in ihre besten Nächte zurückversetzt, denn die Jägermeister BBQ Grillsauce erinnert geschmacklich an Jägermeister - der eiskalte Shot, mit dem die Menschen in unbeschwerten Momenten angestoßen haben.

Der Geschmack der Grillsauce stammt aus den Zutaten. Neben verschiedenen Jägermeister-Kräutern, wie Sternanis, Zimt, Gewürznelke, Galgant oder Süßholz enthält sie den originalen Jägermeister-Grundstoff. Dieses eichenfassgelagerte Elixier ist die Basis des fertigen Jägermeister-Kräuterlikörs und rundet die fruchtig-rauchige Note der BBQ Sauce ab. Aus der Jägermeister BBQ Grillsauce lassen sich würzige Marinaden für Pulled-Pork und Spare-Ribs oder eine BBQ Butter herstellen. Diese und weitere Rezepte gibt es im Jägermeister Shop.

Erhältlich ist die Jägermeister BBQ Grillsauce ab Mai 2022 nur in Kombination mit einer 0,7 Literflasche Jägermeister als Aktionspackung zum UVP von 13,49 Euro im teilnehmenden Handel und in Form verschiedener Bundles mit Pfeffermühle, Grillschürze oder Grillmatten im Jägermeister Shop und dem Amazon Jägermeister Store - allerdings nur solange der Vorrat reicht. Denn die Jägermeister BBQ Grillsauce ist eine Limited Edition - speziell kreiert für die legendären Grillabende 2022.

Wer im Handel die Aktionspackung mit der Grillsauce ergattert, hat die Chance auf tolle Gewinne. Alles, was man tun muss, ist, den der Packung beigelegten Gewinncode im Jägermeister Club zu registrieren. Mit etwas Glück gewinnt man als Hauptgewinn einen Gasgrill im Wert von 2.000 Euro.

