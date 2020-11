Cowen

Finanzberatungsunternehmen Quarton International wird zu Cowen: Der europäische Teil von Cowen wird damit vollständig in den global agierenden Full-Service-Finanzdienstleister Cowen Inc. integriert

Das Finanzberatungsunternehmen Quarton International mit Hauptsitz in München verkündet heute seine Umfirmierung und heißt ab sofort Cowen (www.cowen.eu). Der europäische Teil von Cowen gehört zur internationalen Full-Service-Investmentbank Cowen Inc. mit Hauptsitz in New York, die sich bereits 2018 an Quarton International beteiligte. Die Vereinheitlichung der Marke ist der Beginn der vollständigen Integration des erfahrenen europäischen Beraterteams, das auf Mittelstandskunden in Europa spezialisiert ist. Cowen Inc. ist eine global agierende Plattform für Investment Banking und Kapitalmärkte.

Mit Cowen Inc. als Mutterunternehmen und einem internationalen Netzwerk von mehr als 200 M&A-Partnern in den USA, Europa und Asien ist der europäisch agierende Teil von Cowen nun in der Lage, seine zahlreichen nationalen wie internationalen Kunden bei ihren strategischen Projekten noch besser zu unterstützen. Dabei bietet Cowen nicht nur eine ausgewiesene Sektor-Expertise in den zukunftsträchtigen Branchen Health Care & MedTech, Industrials & Robotics, TMT (Tech, Media, Telekommunikation), Consumer und Business Services, sondern auch Zugang zu strategischen sowie zu Finanzinvestoren weltweit. Cowen Inc. ist als Full-Service-Investmentbank in den Bereichen Investment Banking, Equity Capital Markets und Research tätig. Der Beratungsfokus der europäischen Einheit liegt auf M&A, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie auf Börsengängen für europäische mittelständische Unternehmen und Wachstumsunternehmen sowie deren Eigentümer: Unternehmer, Finanzinvestoren und Family Offices.

Andreas Kinsky, Co-Gründer von Quarton International und Partner, Mergers & Acquisitions, kommentiert den Schritt wie folgt: "Erst Blue Corporate Finance, dann Quarton International, jetzt Cowen - wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt, um unser Angebot für unsere Kunden stetig zu verbessern. Mit Cowen haben wir nicht nur ein neues Zuhause gefunden, sondern auch einen starken Partner, der unseren ausgeprägten Unternehmergeist und unsere Unternehmenskultur teilt. Mit der Bündelung unserer Kräfte haben wir eine größere Reichweite und Marktpräsenz, die unseren Kunden direkt zugutekommt."

"Cowens rasantes Wachstum ist geprägt von dem Einsatz für dynamische Firmen, die die globale Wirtschaft antreiben. Indem wir uns 2018 an Quarton International beteiligt haben, haben wir unsere Fähigkeit, Wachstumsunternehmen und europäische Mittelstandskunden zu beraten - insbesondere für die Private-Equity-Branche und Family Offices -, deutlich erweitert. Außerdem sind wir mit der global agierenden Beratungsdienstleistung in der Lage, Zugang zu öffentlichen und privaten Finanzierungsquellen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg zu bedienen. Die nun vollständig vereinte globale Marke spiegelt nicht nur den Erfolg unserer Partnerschaft wider, sondern auch unseren kontinuierlichen lösungsorientierten Ansatz sowie das stets durchdachte Vorgehen für unseren nun vereinten Kundenstamm auf der ganzen Welt", fügt Larry Wieseneck, Co-President von Cowen and Company hinzu.

Quarton International wurde 2001 von den Partnern Andreas Kinsky, Jozsef Bugovics und Jules Grüninger ursprünglich als Blue Corporate Finance gegründet. 2015 folgte der Zusammenschluss mit dem US-amerikanischen Finanzberatungsunternehmen Quarton Partners zu Quarton International, einem Finanzberatungsunternehmen, das bei M&As berät sowie Eigenkapitalfinanzierungen und andere Corporate-Finance-Leistungen anbietet. 2018 übernahm Cowen Inc. die Firma und hat damit eine global agierende Beratungsgesellschaft etabliert.

Über Cowen Inc.

Cowen Inc. ist ein divers aufgestelltes Finanzdienstleistungsunternehmen, das auf die Bereiche Investment Banking, Commission-Management, Equity- und Credit-Research, Sales und Trading, Prime Brokerage, globales Clearing sowie auf aktiv gemanagte alternative Investmentprodukte spezialisiert ist. Cowen Inc. möchte seinen Kunden echten Mehrwert bieten, damit diese über sich hinauswachsen können. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York wurde 1918 gegründet und hat Büros auf der ganzen Welt. Weitere Informationen unter cowen.com.

Über die Cowen Europe AG

Die Cowen Europe AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cowen Inc. und bietet mittelständischen Unternehmen in Kontinentaleuropa Beratungsdienstleistungen im Finanzierungsumfeld an. Die insgesamt 13 Partner der Cowen Europe AG beraten kleine und mittelständische Unternehmen, Wachstumsunternehmen sowie Unternehmer, Finanzinvestoren und Family Offices bei M&As, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und Börsengängen. Als ehemalige Unternehmer haben die Partner profunde Sektor-Expertise in Branchen wie Health Care & MedTech, Industrials & Robotics, TMT, Consumer und Business Services. Die Cowen Europe AG führt Büros in Deutschland und in der Schweiz. Weitere Informationen unter www.cowen.eu.

