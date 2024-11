Crown Laboratories, Inc.

CROWN AESTHETICS STATTET CAVENDISH CLINICS MIT DEM PREISGEKRÖNTEN SKINPEN® PRECISION AUS UND ERWEITERT DAMIT SEIN ANGEBOT AN MIKRONEEDLING-GERÄTEN

London (ots/PRNewswire)

Crown Aesthetics, ein Unternehmen von Crown Laboratories und führender Innovator in der dermatologischen und ästhetischen Industrie, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass die Cavendish Clinics, eine der führenden ästhetischen Klinikgruppen im Vereinigten Königreich ("UK"), ihre Microneedling-Geräte auf den preisgekrönten SkinPen® Precision umgestellt haben. Dieses Upgrade erweitert die Behandlungsmöglichkeiten für die Kunden der Cavendish Clinics erheblich und stellt sicher, dass sie von einer erstklassigen Hautremodellierungstechnologie profitieren. Das SkinPen Precision Microneedling System ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen ab 22 Jahren. Das SkinPen Precision Microneedling System soll auch dazu beitragen, das kosmetische Erscheinungsbild von feinen Linien, Falten, Dehnungsstreifen, Operationsnarben, vergrößerten Poren und Pigmentstörungen (Dyschromie) zu verbessern.*

Mit neun Standorten ist die Cavendish Clinic ein führender Anbieter von ästhetischen Behandlungen im Vereinigten Königreich und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die die natürliche Schönheit unterstreichen. Die Cavendish Clinic legt großen Wert auf Patientenbetreuung und modernste Technologie und hat sich ihren Ruf als vertrauenswürdige Adresse für fortschrittliche Hautbehandlungen erworben. Das Upgrade auf den SkinPen Precision ist ein entscheidender Schritt, um den Patienten der Cavendish Clinics die fortschrittlichste Technologie zur Hautverjüngung zu bieten. Dank der nachgewiesenen Fähigkeit des SkinPen Precision, das Aussehen der Haut zu verbessern, können die Patienten der Cavendish Clinics nun eine bewährte, ergebnisorientierte Erfahrung genießen. Cavendish Clinics bietet den SkinPen Precision in ausgewählten John Lewis-Filialen an.

"Wir freuen uns sehr, Cavendish Clinics dabei zu unterstützen, die fortschrittlichen Möglichkeiten des SkinPen Precision ihrem renommierten Kundenstamm zugänglich zu machen", so Andy Moulton, Vice President of International bei Crown Aesthetics. "Dieses Angebot steht im Einklang mit unserer Mission, hochwertige, innovative Lösungen für die Hautverjüngung und -wiederherstellung anzubieten."

Dr. Matt James, Gründer der Cavendish Clinics und führender plastischer Chirurg, kommentierte: "Wir in den Cavendish Clinics sind ständig bestrebt, den Standard der von uns angebotenen Behandlung zu erhöhen. Durch die Zusammenarbeit mit Crown Aesthetics bei der Integration des SkinPen Precision in das Angebot unserer Kliniken können wir unser Versprechen einlösen, erstklassige Behandlungen mit klinisch nachgewiesenen Ergebnissen anzubieten. Dieses Gerät ist für Patienten, die sichere, effektive Hautbehandlungen mit minimaler Ausfallzeit wünschen, ein entscheidender Fortschritt."

Diese Vereinbarung unterstreicht das Engagement von Crown Aesthetics, seine Reichweite in Großbritannien zu vergrößern, und unterstreicht das Engagement der Cavendish Clinics, an der Spitze der Ästhetikbranche zu bleiben. Mit dem SkinPen Precision werden Crown Aesthetics und die Cavendish-Kliniken die Messlatte für Microneedling-Behandlungen höher legen und ihren Kunden die besten fortschrittlichen Hautpflegelösungen anbieten, was den britischen Markt erheblich beeinflussen wird.

*Indikationen und Körperbehandlungsbereiche für SkinPen Precision können je nach Land variieren. Bitte besuchen Sie www.skinpeninternational.com.

Über Crown Aesthetics Crown Aesthetics, ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, führenden Praxen auf der ganzen Welt beim Ausbau ihres Geschäfts zu helfen. Wir tun dies, indem wir dramatische Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung erzielen. Unsere minimal-invasiven Innovationen - SkinPen®, das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät; MicroPen EVO™, ebenfalls von der FDA zugelassen; BIOJUVE®, eine neuartige Hautbiomarke; ein System mit plättchenreichem Plasma (PRP), ProGen Eclipse PRP®; und VOTESSE®, ein Haargesundheitssystem - fungieren als "Gateway"-Produkte, die neue und hochzufriedene Patienten in die Praxen bringen. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas, Texas, setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Das Ergebnis ist, dass unsere Kunden durchweg die beste ästhetische Pflege in der Branche liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownaesthetics.com.

Über Crown Laboratories, Inc. Crown, ein privates, voll integriertes globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, hochwertigen und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden während ihrer gesamten Hautpflege verbessern. Als innovatives Unternehmen, das sich auf die Hautwissenschaft fürs Leben konzentriert, ist Crowns unnachgiebiges Streben nach therapeutischen Spitzenleistungen und verbesserten Patientenergebnissen der Grund dafür, dass es sich zu einem führenden Unternehmen in der Dermatologie und Ästhetik entwickelt hat. Crown ist seit elf Jahren auf der Inc. 5000 Fastest Growing Privately Held Companies List gelistet und hat seinen Vertrieb auf über 60 Länder ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownlaboratories.com.

