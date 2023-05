erdbär GmbH

Freche Freunde gibt es jetzt auch für Grundschulkinder: Mit "Freche Freunde Kids" haben überzuckerte Cerealien Pause

Berlin (ots)

Freche Freunde - die beliebten Bio-Produkte für Babys und Kita-Kinder - gibt es jetzt auch für die Großen. Mit "Freche Freunde Kids" bekommt die bunte Markenwelt Zuwachs, um auch Grundschulkindern Lust auf eine gute Ernährung zu machen. Und das mit Bio-Alternativen zu den typischerweise überzuckerten Produkten für Schüler*innen. Freche Freunde Kids kommt ohne Zusatz- und Armomastoffe aus und ist mit dem Nutri-Score A bewertet. Ab Mai 2023 gibt es zwei Cerealien sowie ein Müsli für den frechen Start in den Tag. Im August folgen zwei Riegel für die Pause. Freche Freunde Kids ist in Drogerien und Supermärkten sowie online erhältlich. Mehr Infos unter www.frechefreunde.de/kids

Freche Freunde Kids: Bio-Alternativen endlich auch für Grundschulkinder

Egal ob Schokochips zum Frühstück oder zuckrige Riegel für die Pause - was Kids schmeckt, bereitet Eltern oft Bauchschmerzen. Denn die an Grundschulkinder gerichteten Produkte sind oftmals überzuckert und stecken voller unaussprechlicher Inhaltsstoffe. Freche Freunde Kids sorgt für Abhilfe und beweist, dass Leckeres auch ohne Quatsch auf der Zutatenliste auskommt.

Freche Freunde Kids: Schmeckt OH YEAH, ohne Quatsch

Damit es Schulkindern schmeckt setzt Freche Freunde Kids auf die beliebtesten Geschmacksrichtungen der Altersgruppe. Aber auch auf spaßige Verpackungen mit den gewohnt lustigen Obst- und Gemüsecharakteren. Diese sind mit der Zielgruppe älter geworden und kommen mit coolen Gadgets wie Skateboards, Sonnenbrillen oder Baseball Caps daher. Eltern hingegen, können Freche Freunde Kids ohne schlechtes Gewissen anbieten, denn die Produkte werden aus natürlichen Bio-Zutaten und ohne Zusatz- und Aromastoffe sowie ohne künstliche Farbstoffe hergestellt. Außerdem ist Freche Freunde Kids mit dem Nutri-Score A bewertet.

Freche Freunde Kids: So frech geht Frühstück

Freche Freunde Kids launcht mit zwei Frühstück-Cerealien und einem Müsli. Die Frühstücksprodukte entsprechen mit nicht mehr als 15 Gramm Zuckergehalt pro 100 Gramm den Richtlinien für Kinder-Cerealien der Weltgesundheitsorganisation (WHO)*.

Bobs Schoko Chips - Kakao & Banane

Mit Bobs Schoko Chips - Kakao & Banane bietet Freche Freunde Kids eine Alternative zur meist gefragtesten Cerealiensorte - ganz ohne Zusatzstoffe, dafür mit Fair Trade Kakao und vollem Geschmack. Die zweifarbigen Chips in den Geschmacksrichtungen Kakao und Banane mit Vollkorn verwandeln Milch in Kakao und bleiben dabei lange knusprig. 275 Gramm für 3,79 Euro (UVP)

Eddas Knusper-Müsli - Beeren-Mix

Dank einem Mix aus rosa-roten Knusperclustern, Cornflakes, Reispops und knackigen Himbeer- und Erdbeerstückchen - ist dieses Müsli besonders crunchy und fruchtig. Der Clou: Die Knuspercluster verwandeln die Milch in einen rosa Milchtraum und lassen müde Kinderaugen schon am Morgen strahlen. Außerdem enthält das Müsli Erdbeerpulver, welches bei der Produktion der Freche Freunde Erdbeere Fruchtchips anfällt und ab sofort weiterverwendet wird - so wirkt Freche Freunde Kids Lebensmittelverschwendung entgegen. 280 Gramm für 3,99 Euro (UVP)

Alfreds Zimt Pops - Apfel & Zimt

Mit Alfreds Zimt Pops - Apfel & Zimt präsentiert Freche Freunde Kids einen weiteren Klassiker in einer kindgerechten Neuauflage. Das Produkt kombiniert leckeren Zimt-Geschmack mit einer feinen Apfelnote. Wie bei allen anderen Produkten kommen auch hier nur natürliche Zutaten in die Packung. 275 Gramm für 3,79 Euro (UVP)

Coming soon: Müsliriegel für die Pause

Rechtzeitig zum Schulstart im August 2023 gibt es die Freche Freunde Kids Müsliriegel. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn Kids mal einen kleinen Snack zwischendurch brauchen - sei es die Schulpause, der Nachmittags-Break zwischen Schule & Basketball Training oder auch der Wanderausflug mit Freunden. In solchen Fällen landen viel zu häufig Schokoriegel im Rucksack oder der Brotdose - nicht mit Freche Freunde Kids.

Freche Freunde: Vom ersten Löffel bis zur Schule immer für Familien da

Mit Erweiterung der Freche Freunde Markenwelt um Freche Freunde Kids, begleitet die Marke Eltern und ihre Kinder nun vom ersten Beikostlöffel bis in die Grundschule. Immer mit der Mission vor Augen "eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse" zu fördern und die Essgewohnheiten künftiger Generationen schon früh positiv mitzugestalten - damit Kinder besser essen. Das Beikostportfolio von Baby Freche Freunde umfasst dabei rund 20 bunte Artikel mit Bio-Gläschen und Snacks wie Babykeksen. Für Kita-Kinder hält die Freche Freunde Produktwelt rund 70 bunte Snacks vom Quetschie, über Fruchtchips bis hin zu Gemüseflips bereit. Und mit Freche Freunde Kids begleitet die Marke Familien jetzt endlich auch in die Grundschule.

Freche Freunde Kids ist ab Mai 2023 in Supermärkten und Drogerien erhältlich. Zum Launch umfasst das Sortiment drei Frühstücksartikel. Im August wird die Produktrange um Pausensnacks erweitert. Mehr Infos unter www.frechefreunde.de/kids

*World Health Organisation Nutrient Profile Model (2015)

