Meine-Sendungsverfolgung.de

Neue intelligente Sendungsverfolgung: Wissen, um wie viel Uhr das Paket kommt

Bild-Infos

Download

StralsundStralsund (ots)

Ob Bücher, Kleidung oder Elektronik - die meisten Produkte lassen sich mittlerweile bequem online bestellen und landen schon nach wenigen Tagen direkt beim Empfänger. Um herauszufinden, wann genau die eigene Bestellung zugestellt wird, lohnt sich ein Blick auf www.meine-sendungsverfolgung.de: Auf der Plattform können Kunden vollkommen kostenlos die Sendungsnummer ihres Pakets oder Einschreibens eingeben und erfahren auf einen Blick, wo sich dieses befindet - und sogar, zu welcher Uhrzeit es zugestellt wird.

Lückenlose Sendungsverfolgung

Die meisten Briefe kommen ohne Sendungsnummer aus. Empfänger und Absender müssen also geduldig sein und wissen nicht genau, wann die Post im Briefkasten landet. Anders ist das bei den meisten Paketen: In der Regel werden diese automatisch mit einer Sendungsnummer versehen, die den Versand sicher macht. Empfänger und Sender können jederzeit genau einsehen, wo das Paket gerade ist - etwa im Paketzentrum oder im Lieferfahrzeug. "Meine Sendungsverfolgung" macht den Service noch praktischer: Kunden können die Sendungsnummer ihrer Pakete unabhängig vom Paketdienst in ein übersichtliches Suchfeld eingeben. Eine Karte zeigt an, wo sich eine Sendung live befindet. Das erspart Zeit, die sie normalerweise brauchen, um sich durch die Webseiten der Dienstleister zu klicken.

Keine Zeit verschwenden dank Ankunftsprognose

So praktisch die Sendungsverfolgung ist, hat sie in vielen Fällen doch einen Haken: Die Dienstleister geben nur ein grobes Zeitfenster an, wann die Lieferung ankommen wird. Für viele Verbraucher heißt das, dass sie an ihre Wohnung gefesselt sind oder früher nach Hause gehen, um ihr Paket in Empfang zu nehmen. Damit ist dank der Ankunftsprognose von www.meine-sendungsverfolgung.de jetzt Schluss: Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz berechnet die Seite selbstständig eine Ankunftsprognose und beachtet dabei dichten Verkehr zu den Stoßzeiten, hohe Lieferaufkommen nach Aktionen wie dem "Black Friday" oder auch das Weihnachtsgeschäft. Das ermöglicht die Angabe einer genauen Uhrzeit für die Lieferung. Anstatt den ganzen Tag auf ein Paket zu warten, wissen Kunden, wann der Paketbote an ihrer Tür klingeln wird.

meine-sendungsverfolgung.de ist ein unabhängiges Portal mit kostenlosen Funktionen, Informationen und Hilfestellungen rund um den Paketstatus und Versand. Es vereint Informationen von allen führenden Paketlieferdiensten in Deutschland, darunter Hermes, DPD, DHL, UPS, GLS, TNT und Deutsche Post (Einschreiben).

Pressekontakt:

Meine Sendungsverfolgung

Arne Stamer

Ahornstraße 25

18439 Stralsund

+(49) 173 3638849

info@meine-sendungsverfolgung.de

Original-Content von: Meine-Sendungsverfolgung.de, übermittelt durch news aktuell