Das Start-up-Unternehmen Barforce setzt mit seinen drei neuen Vollkorn-Haferflockenriegeln neue Standards auf dem Markt für Oat-Bars

BarnitzBarnitz (ots)

Die besonderen Haferflockenriegel "Made in Germany"

Barforce steht für intelligente, hochdosierte, vegane und zielgruppenorientierte Lifestyle-Haferflockenriegel mit Superfood, die sättigen und gleichzeitig gezielt wirken. Hochwertiges, nährstoffreiches Vollkorn, natürliche sowie funktionelle Inhaltsstoffe, ausgesuchte Nahrungsergänzungsmittel und Palatinose bilden eine einmalige, hochkonzentrierte Wirkstoffkombination. Barforce Riegel sorgen somit für langanhaltende Energie oder gezielte Entspannung in jeder Lebenslage.

Bei allen Riegeln kommen ausschließlich sorgfältig ausgewählte Zutaten zum Einsatz. Neben heimischen Früchten und natürlichen Fruchtsaftextrakten garantiert Superfood (u.a. in Form von Maca, Matcha und Ashwagandha) eine umfangreiche Nährstoffversorgung. Auf Palmöl, Ei, Honig, Soja, Schokolade, Rosinen sowie auf Konservierungsstoffe und künstliche Aromen wird bewusst verzichtet.

Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf die schonende Herstellung gelegt, damit alle Nährstoffe beim Herstellungsprozess erhalten bleiben und beim Konsumieren vollends entfaltet werden. Alle Riegel werden darüber hinaus ausschließlich in Deutschland gefertigt.

Die innovative Formel für langanhaltende Energie

Ein wichtiger Energielieferant der Barforce Riegel ist Palatinose. Palatinose (oder auch Isomaltulose) wird wie der gewöhnliche Haushaltszucker aus der Zuckerrübe hergestellt und ist ein Zweifachzucker aus Glucose und Fructose. Der entscheidende Unterschied besteht in der stabileren Verbindung zwischen diesen beiden Zuckerarten. Deshalb wird die Spaltung erschwert und bietet dem Organismus somit viele positive Effekte:

Palatinose liefert langanhaltende Energie, unterstützt die Fettverbrennung, ist zahnfreundlich, gut verträglich und sorgt für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Die Riegel sorgen somit für eine gesunde, ausdauernde Versorgung.

Die ersten drei Barforce Riegel

Bei den drei neuen Barforce Riegeln handelt es sich um nährstoffreiche Oat-Bars mit unterschiedlichen Wirkungsweisen, bei denen das "Wofür" bereits durch die Riegelnamen deutlich wird.

Der "Kickstarter" ist ein Vollkornhafer-Kakao-Riegel mit Guarana, Maca und Koffein, angereichert mit Vitamin B12 und Palatinose. Die Kombination aus diesen Muntermachern ist eine gesunde Alternative zu anderen Energielieferanten, schont den Blutzuckerspiegel, ist hochsättigend und der Konsument bleibt langanhaltend wach und konzentriert.

Der "Brainstarter" ist die sprichwörtliche "Intelligenz zum Essen". Der Vollkornhafer-Heidelbeer-Riegel mit Lecithinen, Matcha aus Japan und Ginseng aus China, angereichert mit Vitamin B5 und Palatinose fördert die langanhaltende Konzentration. Der Riegel trägt zur gesunden Sättigung bei und versorgt das Gehirn mit bewährten Transport-Stoffen, die die Signalübertragung stark beschleunigen.

Der "Relaxstarter" sorgt als Vollkornhafer-Apfel-Zimt-Riegel mit Hanfsamen und Ashwagandha, angereichert mit Magnesium und Vitamin B6 für die nötige Entspannung. Der Riegel beruhigt effektiv durch wertvolle und sinnvoll aufeinander abgestimmte Komponenten ohne müde zu machen und hat gleichzeitig einen sättigenden Effekt.

Die ersten Riegel sind ab dem 16.11.2020 verfügbar (UVP: 1,99 EUR pro Riegel). Die neuen Riegel werden vorerst über einen Onlineshop auf der Unternehmenswebseite, bei Amazon und sukzessive auch im Lebensmitteleinzelhandel zu kaufen sein.

Über Barforce

Als Leistungssportler und Apotheker war der Gründer Dr. Stefan Bär schon immer auf der Suche nach Produkten, die die Gesundheit fördern und die Leistungsfähigkeit legal erhöhen.

Als Apotheker fing er in seiner eigenen Apotheke in Hamburg an Sportprodukte zu entwickeln und kam dadurch mit dem Boxtrainer Fritz Sdunek in Kontakt. Unmittelbar danach betreute er ca. 30 Boxer, darunter viele Weltmeister wie u.a. Vitali Klitschko. Für diese wurden bereits damals Riegel "handmade" von ihm hergestellt. Nach vielen Jahren Erfahrung und dem entsprechenden Feinschliff, gründete Dr. Stefan Bär das Unternehmen Barforce und möchte nun mit seinen innovativen Produktideen endlich durchstarten. Kickstarter, Brainstarter und Relaxstarter sollen nur der Anfang eines spannenden und vielfältigen Riegel-Sortiments sein.

Weitere Informationen sowie Bildmaterialien zum Download finden Sie unter www.barforce-riegel/pressesowie unter www.barforce-riegel.de, auf Facebook unter https://www.facebook.com/barforceund auf Instagram unter https://www.instagram.com/barforce_riegel/.

