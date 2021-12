Fuhrparkmanagement Blog von LapID feiert 5. Geburtstag

LapID Service GmbH

Der LapID Fuhrpark Blog feiert fünfjähriges Jubiläum - seit Ende 2016 schreibt das Unternehmen gemeinsam mit Partnern aus der Branche über Themen aus den Bereichen Fuhrparkmanagement, Mobilität und Fuhrparkrecht.

Vor genau fünf Jahren, im Dezember 2016, fiel der Startschuss für den LapID Fuhrpark Blog. Seither veröffentlicht das Unternehmen wöchentlich Beiträge rund um den Fuhrpark und den Straßenverkehr. Als führender Anbieter für Compliance-Themen im Fuhrpark, wie der Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung, verfügt die LapID Service GmbH über umfangreiches Expertenwissen. Unterstützt wird LapID dabei von diversen Partnern aus der Branche, darunter bfp FUHRPARK & MANAGEMENT und Rechtsanwalt Lutz D. Fischer.

Mehrwert für Fuhrparkverantwortliche & Fahrer

Inhaltlich befasst sich der LapID Fuhrpark Blog nicht nur mit den eigenen Kernthemen, sondern wirft auch einen Blick über den Tellerrand: "Ob Führerscheinkontrolle, Fahrtenbuch, Fahrzeugbeschaffung oder alternative Antriebe: Die Aufgaben im Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement sind vielfältig und stellen Verantwortliche vor Herausforderungen. Mit unserem Blog möchten wir dazu beitragen, dass Geschäftsführung, Fuhrparkmanagement und Dienstwagenfahrer den Überblick behalten und geben Ihnen hilfreiche Tipps für die alltägliche Arbeit", freut sich Geschäftsführer Jörg Schnermann. So sind auch Beiträge aus den Themenbereichen Straßenverkehr und Auto keine Seltenheit.

Themen im Wandel der Zeit

Angefangen mit klassischen Fuhrparkthemen, hat das Unternehmen das Themenspektrum über die Jahre vor allem mit Hinblick auf den Mobilitätswandel erweitert: "Wir haben festgestellt, dass sich unsere Leserschaft zunehmend für alternative Mobilität und Antriebsarten interessiert, und haben daher unsere inhaltliche Ausrichtung um diese Bereiche erweitert. So finden Interessierte unter anderem auch Beiträge zur Nutzung von (E-)Lastenrädern, Nachhaltigkeit im Fuhrpark oder Mobilitätsbudgets auf unserem Blog", bestätigt Content Marketing Managerin Anna Lena Hartmann.

Zunehmend multimedial

Doch nicht nur inhaltlich ist der LapID Fuhrpark Blog inzwischen breiter aufgestellt. Auf dem Blog werden zunehmend audiovisuelle Medien genutzt, um interessante Themen und komplexe Sachverhalte einfach für die Leserschaft aufzubereiten. Marketingleiterin Stefanie Effer berichtet: "Um unsere Inhalte noch anschaulicher zu gestalten, binden wir zu passenden Themen Interviews mit Partnern und Experten ein, die uns vom Mikrofon aus von ihrem Know-how und ihren Erfahrungen berichten. Ergänzend dazu veranstalten wir inzwischen in regelmäßigen Abständen Webinare, bei denen nicht nur unsere Produkte vorgestellt, sondern auch offene Fragen rund um Halterpflichten und Aufgaben im Fuhrpark geklärt werden. Das erfordert selbstverständlich immer eine größere Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit. Wir bleiben auch weiterhin neugierig und probierfreudig und schauen, was die Zukunft bereithält."

Feedback ist wichtig

Das Unternehmen bleibt nicht stehen und möchte den Fuhrpark Blog auch künftig mit interessanten Fuhrparkthemen und darüber hinaus bespielen. Ganz entscheidend dafür ist das Feedback der Leserinnen und Leser: "Wir erhalten sehr viel Zuspruch für unsere Arbeit in Blogkommentaren oder E-Mails, darüber freuen wir uns sehr. Gleichermaßen sind wir aber auch dankbar für konstruktive Kritik und Anregungen, wie wir unseren Blog noch besser gestalten können. Das Feedback unserer Leserschaft greifen wir aktiv auf und bringen es mit in den Recherche- und Schreibprozess ein. So halten wir die Relevanz und Qualität für unsere Leserinnen und Leser hoch. Unterstützt werden wir dabei auch in Zukunft weiterhin von unseren Partnern, die uns teilweise seit der ersten Stunde des Blogs mit Ihrem Fachwissen begleiten", hebt Stefanie Effer hervor.

Über LapID:

Die 2006 gegründete LapID Service GmbH ist führender Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Über 3.000 Kunden mit mehr als 300.000 Fahrern vertrauen LapID. Das Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, UVV-Fahrzeugprüfung sowie Mitarbeiterunterweisungen bequem in einem System. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning ist durch die DGUV zertifiziert.

