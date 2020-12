Villeroy & Boch AG

Feierliche Wohlfühl- und Genussmomente

Festlich tafeln mit den Weihnachtskollektionen von Villeroy & Boch

Bild-Infos

Download

MettlachMettlach (ots)

Das Weihnachtsfest ist die vielleicht schönste Feier im Kreis der Familie: Endlich sind wieder alle beisammen und genießen die gemeinsame Zeit mit vielen liebgewonnenen Ritualen. Traditioneller Höhepunkt: Das große Festessen. Ganz oben auf der Wunschliste für die Festtafel? Feierlich, elegant und voller nostalgischer Weihnachtserinnerungen soll sie sein! Dafür sorgen die Weihnachtskollektionen Toy's Delight und Toy's Delight Royal Classic von Villeroy & Boch - in diesem Jahr mit einer besonderen Jubiläumsedition, die eigens zum 10. Geburtstag der Serie Toy's Delight entwickelt wurde, und vielen neuen Produkten für weihnachtliche Tischgestaltungen.

10 Jahre Toy's Delight - Villeroy & Boch feiert das Jubiläum der erfolgreichen Weihnachtsgeschirrkollektion mit einer besonderen Jubiläumsedition aus Bowl, Frühstücksteller und Henkelbecher, die mit feinen Streumotiven in Gold dekoriert sind. Sie sind einzeln und im Set erhältlich. Außerdem gibt es weitere Neuheiten in der beliebten Serie aus Premium Porcelain, das mit nostalgischen Motiven in den klassischen Weihnachtsfarben Rot, Grün und Weiß dekoriert ist und mit vielen liebevollen Details bezaubert: eine Königskuchenplatte, eine große, runde Servierplatte mit nostalgischem Mittelmotiv und ein Becher ohne Henkel. Besonderes Highlight ist die Geschirrkugel La Boule, die im weihnachtlichen Toy's Delight-Dekor ein echter Hingucker ist. Das außergewöhnliche Designobjekt mit Potenzial zur Stilikone ist wie gemacht für Weihnachtsdekorationen mit Wow-Effekt. Ergänzt wird die Kollektion um Teelichthalter und Halter für eine Stabkerze sowie verschiedene Ornamente zum Aufhängen, die den Produkten der Geschirrkollektion Toy's Delight nachempfunden sind - perfekt als Dekoration oder Mitbringsel in der Adventszeit.

Für die Liebhaber der weißen Weihnacht bietet die Kollektion Toy's Delight Royal Classic eine moderne, zugleich festliche Weiß-Variante von Toy's Delight. Reliefs aus verspielten Ornamenten und weihnachtlichen Streumotiven verleihen den Produkten eine besondere Haptik. Aufgrund des Erfolgs der klassischeren und reduzierteren Geschirrkollektion aus reinweißem Premium Porcelain wurden neue Artikel entwickelt, die das Sortiment weiter abrunden und noch vielseitiger machen: eine Königskuchenplatte, eine große, ovale Servierplatte, eine Gebäckdose, große Becher mit und ohne Henkel sowie ein tiefer Teller. Toy's Delight Royal Classic eignet sich perfekt zum Mix & Match mit den Artikeln der Kollektionen Toy's Delight. Für einen festlichen Look in Schwarz und Weiß lässt sich die Kollektion ideal mit Manufacture Rock kombinieren.

Außerdem gibt es zur Dekoration einen Mini-Kerzenhalter in Form des Bechers und einen Mini-Teelichthalter in Form der Kaffeetasse, beide weiß und mit weihnachtlichen Reliefs verziert. Als Christbaumschmuck oder Fensterdekoration sind zudem eine Kugel und eine Glocke mit rotem Seidenband neu erhältlich.

Bilder zum Download: https://cs.villeroy-boch.com/admin/share/4fb6be27

Pressekontakt:

Corinne Weyrauch

Tel.: +49 (0) 68 64 - 81 27 71

E-Mail: weyrauch.corinne@villeroy-boch.com

Original-Content von: Villeroy & Boch AG, übermittelt durch news aktuell