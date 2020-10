Nuturally

Mehr Nüsse für die Gesundheit: Nusskonsum vermindert das Risiko an Herz- und Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und Infektionen zu erkranken. Gerade in den kälteren Jahreszeiten sollte man auf seine Ernährung achten, denn Nüsse sind echte Kraftpakete für die Gesundheit. Nuss ist dabei aber nicht gleich Nuss: Der Onlineshop Nuturally bietet eine qualitativ hochwertige Auswahl an naturbelassenen Bio-Nüssen und -Trockenfrüchten, verpackt in großen Mengen, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe.

Im Herbst ist Nuss-Zeit: Nährstoff-Cocktail für die Gesundheit

Aufgrund der größeren Mengen an Omega-3-Fettsäuren zählen Nüsse mittlerweile zum festen Bestandteil einer ausgewogenen und gesunden Ernährung. Neben den gesunden ungesättigten Fetten gehören auch hochwertiges Eiweiß, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralstoffe zu den Inhaltsstoffen von Nüssen. Dieser Mix verbessert die Wirkung von Insulin, vermindert oxidativen Stress und wirkt sich positiv auf die Blutfettwerte im Körper aus.

Bio-Haselnusskerne: Kleine Kraftpakete

Je 100 g bringen es Haselnusskerne auf ungefähr 644 Kilokalorien. Das liegt vor allem an ihrem relativ hohen Fettanteil. Die Haselnuss ist trotzdem sehr gesund. Hervorzuheben ist der im Vergleich zu anderen Nusssorten relativ hohe Vitamin-E-Anteil: 100 g enthalten 14 mg. Vitamine der B-Gruppe kommen ebenfalls in den Nüssen vor. Zu etwa 12 Prozent bestehen die Nüsse aus Eiweiß. An Mineralien enthalten Haselnüsse unter anderem Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink. Die Bio Haselnusskerne von Nuturally tragen das BIO-Siegel der Europäischen Union, sind ungesalzen und enthalten keine Konservierungsstoffe. Das Besondere: Die Haselnusskerne sind im großen 1-kg-Beutel erhältlich und damit ideal für echte Liebhaber.

Geschälte Bio-Mandeln aus Italien

Ob als Mandel-Zimt-Bowl oder einfach so für zwischendurch: Mandeln sind gerade in der kalten Jahreszeit ein echter Klassiker. Die geschälten italienischen Bio Mandeln von Nuturally sind ungeröstet. Dadurch bleiben wertvolle Nährstoffe wie Vitamin E, Mangan und Kupfer erhalten. Sie werden ohne Zusatz von Salz und ohne Konservierungsstoffe angeboten und sind in besonders großen Beuteln mit 1 kg und 2,5 kg im Onlineshop erhältlich.

Echte Alleskönner: Naturbelassene getrocknete Bio Aprikosen

Es müssen nicht nur Nüsse sein: Auch Aprikosen sind reich an wichtigen Nährstoffen und echte Alleskönner. Nachdem sie getrocknet wurden, ist der Nährstoffgehalt aber noch bis zu fünfmal höher. Denn wenn das Wasser entzogen wird, steigt auch die Mineralstoffkonzentration in den Früchten. Unter anderem enthalten sie Vitamin A und Beta-Carotin (eine Vorstufe des Vitamin A), verschiedene B-Vitamine, Vitamin C - und Kalium: Kaum ein anderes Lebensmittel enthält soviel Kalium wie getrocknete Aprikosen.

Die naturbelassenen getrockneten Bio Aprikosen von Nuturally sind BIO-zertifiziert. Die charakteristische dunkle Farbe der Aprikosen ist auf die Natürlichkeit des Produkts und das Fehlen von Konservierungsstoffen zurückzuführen. Mit Respekt für Umwelt und Landwirte wurde das getrocknete Obst hergestellt und ist im 1-kg-Beutel bei Nuturally erhältlich. Der perfekte Snack für zwischendurch - ganz ohne Zuckerzusatz!

Über Nuturally - Leidenschaft für Nüsse

Der Onlineshop Nuturally hat sich auf das Angebot naturbelassener Nüsse und Trockenfrüchte in großen Packungsformaten und ohne Salz- oder Zuckerzusatz spezialisiert. Hinter Nuturally steht das italienische Unternehmen Euro Company mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Nüsse und Trockenfrüchte. Viele der über 120 angebotenen Produkte sind mit dem Bio-Siegel der Europäischen Union zertifiziert. Nuturally wählt seine Lieferanten sorgfältig aus, um natürliche Produkte zu einem fairen Preis zu garantieren. Außerdem unterstützt Nuturally Qualitätslandwirtschaft und teilt die eigenen Werte mit der Landwirtschaft: Alle angebotenen Nuss- und Trockenobst-Erzeugnisse werden mit Respekt für Mitmenschen, Umwelt und Rohstoffe angebaut. Mehr Informationen: https://www.nuturally.com/de/

