Check Point veröffentlicht Top Malware August 2021

Check Point Research (CPR), die Threat Intelligence-Abteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), einem weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat den Global Threat Index für August 2021 veröffentlicht. Formbook ist nun die am weitesten verbreitete Malware in Deutschland. Trickbot rangiert auf dem zweiten Platz.

Formbook wurde in letzter Zeit über gefälschte Berichte zum COVID-19-Virus und passende Phishing-E-Mails verbreitet. Außerdem berichtete CPR im Juli, dass ein neuer, von Formbook abgeleiteter, Malware-Stamm namens XLoader auf macOS-Nutzer abzielte.

Top 3 Most Wanted Malware für Deutschland:

1. Formbook - Formbook ist ein Infostealer, der Anmeldeinformationen von verschiedenen Webbrowsern abgreift, Screenshots sammelt, Tastatureingaben überwacht und protokolliert sowie Dateien gemäß seinen C&C-Befehlen herunterladen und ausführen kann.

2. Trickbot - Trickbot ist eine Dyre-Variante, die im Oktober 2016 auf den Markt kam. Seit seinem Erscheinen hat sich der Banking-Trojaner auf Bankkunden vor allem in Australien und Großbritannien konzentriert. Vor kurzem gerieten auch Indien, Singapur und Malaysia ins Visier, nun folgt Deutschland.

3. Agent Tesla - Agent Tesla ist ein fortschrittlicher RAT, der als Keylogger und Informationsdieb fungiert und in der Lage ist, die Tastatureingaben und die Systemtastatur des Opfers zu überwachen und zu sammeln, Screenshots zu erstellen und Anmeldeinformationen aus einer Vielzahl von Software zu schleusen, die auf dem Computer des Opfers installiert ist (einschließlich Google Chrome, Mozilla Firefox und dem Microsoft Outlook-E-Mail-Client).

Der Global Threat Impact Index von Check Point und seine ThreatCloud Map basieren auf der ThreatCloud-Intelligenz von Check Point.

