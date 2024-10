Smart-Meter-Spezialist Hausheld sichert sich Kapital für den Rollout / Führender internationaler Infrastrukturinvestor Ancala Partners steigt bei den Mönchengladbachern ein

Hausheld AG

Der internationale Infrastrukturmanager Ancala hat eine 50%ige Beteiligung am Smart-Meter-Spezialisten Hausheld AG erworben, um den Rollout von Smart Metern in Deutschland zu finanzieren.

Die Hausheld AG mit Sitz in Mönchengladbach ist einer der größten unabhängigen Smart-Meter-Betreiber in Deutschland. Sie bietet Stadtwerken seit 2017 modulare Lösungen für einen ganzheitlichen Smart-Meter-Rollout und ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert.

Die Digitalisierung der Energienetze ist für die Energiewende in Deutschland von entscheidender Bedeutung. Die Smart-Meter-Lösungen der Hausheld AG ermöglichen es Stadtwerken, ihren Smart-Meter-Rollout schnell und wirtschaftlich und ohne die sonst notwendigen hohen Investitionen umzusetzen. Haushelds Voll-Rollout-Lösungen sichern damit bei den Stadtwerken die Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben für den Smart-Meter-Rollout ab 2025.

Die Investition von Ancala stellt der Hausheld AG Kapital für die bereits mehr als 200.000 beauftragten Smart-Meter-Installationen zur Verfügung und ermöglicht es, weitere Aufträge anzunehmen. Das Ancala-Team unterstützt zudem das Managementteam um Vorstand Bouke Stoffelsma dabei, das Wachstum zu bewältigen und bundesweit Smart-Meter Rollouts für Stadtwerke mit passender Technik umzusetzen. Neben Ancala bleibt auch die Deutsche Beteiligungs-AG an der Hausheld AG beteiligt. Das börsennötierte Beteiligungsunternehmen aus Frankfurt investiert bereits seit 2020 in das Unternehmen und seine Energiewende-Technologie.

Bouke Stoffelsma, CEO, Hausheld AG dazu:

"Hausheld ist angetreten, die Energiewende in Deutschland zu unterstützen, indem wir branchenführende Ende-zu-Ende-Lösungen für intelligente Messsysteme für Stadtwerke anbieten. Wir bekommen Aufträge von immer mehr Stadtwerken für den flächendeckenden Rollout von Smart Metern in ihren Stromnetzen. Die Aufträge sind inzwischen so groß, dass wir sie nicht mehr allein in Deutschland refinanzieren können. Mit Ancala als milliardenschwerem Infrastrukturfinanzierer können wir jetzt auch sehr große Smart-Meter-Rollouts in Deutschland sicher finanzieren."

"Mit der Unterstützung von Ancala sind wir in der Lage, den Smart-Meter-Rollout auch für Stadtwerke mit mehr als 100.000 Zählern umzusetzen. Wir bedienen bereits zahlreiche Stadtwerke mit 10.000 bis 100.000 Zählern. Nun können wir die Smart Meter Voll-Rollouts auch für größere Stadtwerke anbieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ancala, um den Smart-Meter Rollout gemeinsam mit unseren Kunden anzugehen."

Die Hausheld AG ist darauf spezialisiert, immer gleich alle Zähler einer Straße durch "intelligente" Zähler zu ersetzen. Das spart Kosten und alle Endkunden können an der Energiewende teilhaben und ihren Verbrauch besser an die Verfügbarkeit von Strom aus Sonne und Wind anpassen. Hausheld führt bereits in mehr als zehn Städten den Austausch aller alten Stromzähler durch - eine Strategie, die Hausheld als "Smart Meter Voll-Rollout" bezeichnet und die sich wesentlich von einem langsameren Rollout einzelner Zähler unterscheidet.

Die Technologie für intelligente Messsysteme in Deutschland wird immer vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geprüft und zertifiziert. Deutschlands Smart-Meter Architektur bietet deshalb die weltweit beste Cybersicherheit und zahlreiche Datenschutz-Funktionen zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher.

Tim Power, Partner bei Ancala, fügt hinzu:

"Hausheld gehört mit seiner einzigartigen Lösung bereits zu den Marktführern in Deutschland. Wir könnten nicht stolzer sein, mit Bouke Stoffelsma und seinem Team zusammenzuarbeiten, um den Erfolg des Unternehmens auf die nächste Stufe zu heben. Dafür stellen wir dem Unternehmen signifikant Kapital zur Verfügung. Unsere Erfahrung mit der Skalierung ähnlicher Plattformen in anderen Märkten nutzen wir, damit Hausheld seine führende Position auf dem Markt ausbauen und die Digitalisierung der deutschen Stromnetze beschleunigen kann."

Die Beteiligung ist die zweite Investition von Ancala in den deutschen Smart-Meter-Markt. Zu Beginn des Jahres erfolgte bereits eine Übernahme des schnell wachsenden Messstellenbetreibers Solandeo. Das von Ancala finanzierte Smart-Meter-Portfolio ist nun das größte unabhängige Angebot in Deutschland.

Die Smart-Meter-Plattform ist in der Lage, die Bedürfnisse aller wichtigen Kundensegmente auf dem Markt abzudecken. Dazu gehören der Pflicht-Rollout für Solandeos Privat- und Gewerbekunden mit energietechnischen Anlagen und jetzt eben auch das Angebot für die sogenannten grundzuständigen Messstellenbetreiber durch Haushelds Massenrollouts für und mit Stadtwerken.

Über Hausheld

Die Hausheld AG mit Sitz in Mönchengladbach ist ein Voll-Dienstleister, der sich auf den Smart-Meter-Rollout bei Stadtwerken spezialisiert hat. Die rund 80 Experten in Mönchengladbach, Hameln und Heidelberg betreiben derzeit rund 80.000 Smart Meter, jede Woche kommen tausende weitere hinzu. Das Unternehmen ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Betrieb und die Administration von Smart-Meter-Gateways zertifiziert, hält diverse Patente und hat 2023 die führenden Smart-Meter-Produkte des US-Unternehmens Itron inklusive Produktionsanlagen übernommen.

Über Ancala

Ancala ist ein führender unabhängiger Infrastrukturmanager, der Infrastrukturinvestitionen differenziert umsetzt. Wir verfolgen einen unternehmerischen und kooperativen Ansatz, um für unsere Investoren, Portfoliofirmen und Stakeholder nachhaltige und langfristige Ergebnisse zu erzielen.

