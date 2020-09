Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten

Herbsturlaub auf Kärntens Bauernhöfe und Almen - mit Abstand die beste Auszeit!

Wenn im Süden goldene Zeiten anbrechen, dürfen sich Reisende und Natursuchende auf eine herbstliche Auszeit freuen. Auf den weitläufigen Almen wirkt die Wärme des Sommers jetzt noch leicht nach, die Fernsicht lädt durch die klare, frische Luft zum Innehalten ein. Auf den Bauernhöfen der Gastgeberfamilien sind Korn- und Erntekammern für den nahenden Winter dank gedeihlicher Arbeit auf Wiese und Feld prall gefüllt. Alles geht nun etwas ruhiger und gelassener von der Hand, man hat Zeit zum Durchatmen und bereitet sich auf die kühlere Jahreszeit vor. Doch bevor die ersten Bergspitzen eine weiße Haube aufsetzen, locken noch prächtige Herbstwanderungen und goldene Momente zu einer Auszeit in den Süden Österreichs.

Urlaub am Bauernhof sowie Urlaub auf der Alm ist mehr denn je „die perfekte Urlaubsform für Familien, Pärchen, Freunde oder auch ganz allein – zum Seele baumeln lassen und Energie tanken. In der aktuellen Situation stechen die Stärken der Urlaub am Bauernhof Betriebe besonders hervor: viel Freiraum, keine Menschenmassen, Bewegungsfreiheit für die ganze Familie, Sicherheit, Regionalität und Nachhaltigkeit. Alle Bauernhöfe und Hütten sind qualitätsgeprüft und handverlesen und lassen keine Wünsche offen – egal ob am See, am Berg, ob Reiten, Kinderbauernhöfe, Biohöfe uvm.

Eine Vielzahl an Betrieben von Urlaub am Bauernhof und Urlaub auf der Alm setzen dieses Jahr auf verlängerte Öffnungszeiten bis Ende Oktober. Die Höfe und Almhütten bieten tolle Herbstangebote wie Wellness am Bauernhof an. Von der klassischen Almhütte bis zum Luxus-Chalet, vom Bergbauernhof bis zum Landhof, vom Wellness- bis zum Genussurlaub oder einer Reise mit dem eigenen Hund, ob mit oder ohne Verpflegung, hier ist definitiv für jeden die richtige Unterkunft dabei.

