Zahnpasta-Lust im Lockdown-Frust: 2021 jeden Tag ein kleines Feuerwerk mit Zahnpasta von Dental Delight, dem Testsieger bei Stiftung Warentest!

Bad Homburg vor der HöheBad Homburg vor der Höhe (ots)

Der Jahreswechsel ist vollzogen. Selten wurde dieser mehr herbeigesehnt als 2020. Statt Böllern gab es ein Feuerwerk des Abgesangs auf das vergangene Jahr gepaart mit der Hoffnung, 2021 möge positiver verlaufen. Zum täglichen StimmungsAufheller im neuen Jahr können die Geschmacks-Zahnpasten von Dental Delight avancieren. Neben einem herausragenden Geschmackserlebnis bieten sie auch ausgezeichnete Reinigungs- und Pflegeeigenschaften, was unlängst auch Stiftung Warentest bestätigte. Denn die Zahnpasta Dental Delight Polar Punch erzielte im vergangenen Test (10/2020) mit dem Traumresultat SEHR GUT (Note 1,2) den Testsieg unter allen getesteten Universalzahnpasten. So kann zum Start ins neue Jahr der ZahnpastaWechsel dazu beitragen, jeden Tag ein Stück freundlicher und fröhlicher zu machen.

"Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten setzen wir alles daran, unseren Kunden jeden Morgen und jeden Abend eine kleine Freude zu machen", so Christoph Schwerdtle, Gründer und Geschäftsführer von Friends of Dents. Die Idee hinter den Produkten des Unternehmens ist dabei denkbar einfach: Mehr Freude an der täglichen Zahnpflege sorgt für längere Putzzeiten und resultiert in einer besseren Mundgesundheit. Herausgekommen ist ein Produkt, das laut Stiftung Warentest seinesgleichen sucht: Unter den 21 getesteten Universalzahnpasten besticht der Testsieger Dental Delight nicht nur durch die sehr gute Kariesprophylaxe (Note 1,0), sondern auch durch das mit Abstand beste Ergebnis im Test bei der Entfernung von Verfärbungen. Damit macht Dental Delight Polar Punch laut Stiftung Warentest sogar den Weißmacher-Zahnpasten Konkurrenz, und das bei deutlich geringerem Abrieb.

Hinzu kommt, dass die Zahnpasten von Dental Delight regelrechte StimmungsAufheller sind. So sorgt etwa 'Bahama Breeze' mit Kokos-Ananas-Geschmack für einen kurzen Abstecher in die Karibik. 'Berry Blast' mit fruchtig-frischem HeidelbeerMinz-Geschmack erinnert an einen erfrischenden Morgenspaziergang durch die Heide. Dabei setzen alle Zahnpasten von Dental Delight auf eine besondere 9-fach Wirkformel - ebenso wie der von Stiftung Warentest ausgezeichnete Testsieger. "Und weil es neben der Pandemie auch eine Klimakrise zu bewältigen gibt, setzen wir konsequent auf nachhaltige Produkte", so Christoph Schwerdtle weiter. Als junge Eltern war es dem Gründerteam wichtig, lokal in Deutschland zu produzieren und klimaneutrale Produkte herzustellen. Zudem sind die Produkte vegan & cruelty free sowie frei von Mikroplastik und Palmöl.

Dental Delight ist aktuell bei tegut, globus, famila, combi, BIPA Österreich, in ausgewählten EDEKA und budni Märkten sowie online bei dm, Amazon und unter shop.dentaldelight.de erhältlich.

Mehr Details finden sich unter www.dentaldelight.de/presse oder bei instagram @dental.delight. Fragen beantwortet der Gründer Christoph Schwerdtle gerne persönlich unter +49 (0)176 61416547 oder via E-Mail (christoph.schwerdtle@dentaldelight.de).

