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PENNY DEL live bei MagentaSport: 66 Treffer in 7 Spielen! Torrekord-Spektakel in der DEL, Eisbären auf "einer Mission", Rekord-Sieg für München

München (ots)

Torrekord-Wahnsinn am vorletzten Spieltag der DEL-Hauptrunde mit 66 Treffern in sieben Spielen - so viele Tore fielen noch nie an einem Spieltag mit sieben Spielen! Alle 66 Tore im Schnelldurchlauf für alle Eishockey-Fans zum Genießen: www.youtube.com/watch?v=zG3bTW4Gbsw

Am großen Torrekord-Spieltag behält Berlin im Kampf um Platz 6 weiter die Nase vorn: Im Kracher-Duell gegen Mannheim siegen die Eisbären 4:2 und haben damit weiter 2 Punkte Vorsprung auf die Pinguins Bremerhaven. "Die Jungs sind auf einer Mission, das ist schön zu sehen", schwärmt Trainer Serge Aubin. Im Playoff-Viertelfinale könnte es ein Wiedersehen der beiden Mannschaften geben. "Am Ende ist es auch egal gegen wen wir in den Playoffs spielen. Am Ende muss man alle schlagen. Wir nehmen alles, was kommt", attestiert Mannheims Leon Gawanke.

Bremerhaven erledigt seine Hausaufgaben mit einem furiosen 6:4-Erfolg in Nürnberg und bleibt Berlin auf den Fersen: "Sonntag ist das wichtigste Spiel des Jahres bis jetzt, wir werden bereit sein", blickt Akito Hirose auf das letzte Hauptrundenspiel am Sonntag gegen Dresden voraus. Nürnberg ist trotz der Niederlage fix für die 1. Playoff-Runde qualifiziert, die am nächsten Dienstag beginnt. Für Nürnberg wird es entweder gegen Bremerhaven oder die Eisbären Berlin gehen. "Wir nehmen jeden, der kommt, aber Bremerhaven wäre gut. Natürlich spielen sie solide, aber in den Pre-Playoffs kann es sehr schnell gehen", verrät Sinan Akdag seinen Wunschgegner.

München feiert Rekordsieg im Derby! Gegen den Tabellenzweiten Straubing siegt der viertplatzierte EHC mit 10:1. Es ist das erste DEL-Spiel, in dem die Münchner zweistellig treffen. "Wir haben über 60 Minuten weiter aufs Gaspedal gedrückt", lobt Yasin Ehliz, dem 3 Tore gelangen, und fügt hinzu: "Natürlich wollen wir am Ende so weit, wie es geht, oben stehen. Wir haben uns gut gefunden und können bereit sein für das letzte Spiel in Berlin und dann für die Playoffs." Für Straubing endet die Siegesserie von 9 Spielen krachend. "Ich habe das Team heute nicht wiedererkannt. [...] Wir kommen zurück und zeigen am Sonntag unser wahres Gesicht", reagiert Trainer Craig Woodcroft auf das Debakel.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 51. Spieltag der DEL. Weiter geht's in der DEL bei MagentaSport am kommenden Sonntag mit dem Hauptrunden-Finale ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.55 mit den Einzelspielen - wegen des heißen Kampfes um Platz 6 beginnen das Topduell Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München und das Heimspiel der Pinguins Bremerhaven gegen die Dresdner Eislöwen im Einzelspiel mit längerem Vorlauf bereits um 13.45 Uhr.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 4:2

4. Sieg in Folge für die Eisbären Berlin, die dadurch weiterhin Platz 6 behaupten und mit 2 Zählern Vorsprung vor Bremerhaven in den letzten Hauptrundenspieltag gehen. Mannheim verliert zum 2. Mal in dieser Saison in Berlin. Ein mögliches Wiedersehen der beiden Teams ist im Playoff-Viertelfinale möglich.

Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=VW5iSVhraFJaY3c5ZUdIYU00TXJyWDlmbHl0cVVYdlVyN3R0M3k2WlVoaz0=

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Die Jungs haben sehr gekämpft. Wir haben das ganze Spiel über solides Hockey gezeigt. Es ist schwer gegen ein Team wie Mannheim zu spielen, aber die Jungs haben sich gezeigt. Wir sind ein gutes Team, wenn wir dem Gegner Zeit und Raum nehmen. Die Jungs sind auf einer Mission, das ist schön zu sehen."

... über ein Wiedersehen mit Mannheim in einem möglichen Viertelfinale: "Egal gegen wen wir spielen, es wir ein toller Wettkampf, es wird hart. Mannheim ist ein toller Hockey-Klub, genau wie wir. Deshalb sind das immer große Duelle." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=RDA4QVMzMERraHcwM0J4L2t5QTgxenFvMXpNejdTeEVjcWdFdU9jNXNjRT0=

Leon Gawanke, Adler Mannheim: "Sehr bitter! Ich weiß gar nicht, ob es so ein gutes Spiel von uns war. Am Ende haben wir nochmal gepusht, aber in den ersten beiden Dritteln war es nicht das, was wir spielen wollten. Das ist so eine schnelle Mannschaft, wenn wir die dann einladen zu Chancen, dann wird es sehr schwer."

... über die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag: "Wir gehen rein mit dem Gefühl, dass wir unsere Aufgaben machen und dann gucken wir, wie die anderen gespielt haben. Am Ende ist es auch egal gegen wen wir in den Playoffs spielen. Am Ende muss man alle schlagen. Wir nehmen alles, was kommt." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SXE4dGU4bHpBbXhnZjlocmNwOG1MTjFZeVlRNmNQcUdsOSs4a3djNXovTT0=

Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven 4:6

Bremerhaven feiert im Kampf um Platz 6 einen wichtigen Auswärtssieg in Nürnberg. Es war der 2. Erfolg nacheinander. Nürnberg kassiert zwar die 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen, darf sich aber dennoch über den Einzug in die 1. Playoff-Runde freuen.

Alle Tore der Partie im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkpsWTE3d2xYaTNxei9pZm4vNTAyR1RmanB2Uyt5K1NTcDNhS0g3Y3VrUT0=

Es fliegen die Fäuste! Harter Fight zwischen Rausch und Spezia. Der Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=c0RVUm5ROVBGMFlwZzdzVnZZOGJhaTFtQ05uaTgwM2U2WG43ME9wUkxUND0=

Sinan Akdag, Nürnberg Ice Tigers: "Wir waren lange vorne, hatten gute Chancen die 3 Punkte zu holen, aber sie haben gut geantwortet. Der Fehler war in der eigenen Zone, sie standen zu oft alleine vor dem Tor. Das müssen wir bis zu den Playoffs abstellen. Aber wir haben unser Bestes gegeben, leider ohne Punkte."

... über ein mögliches Wiedersehen mit Bremerhaven in der 1. Playoff-Runde: "Ich würde die schon gerne haben. Natürlich spielen sie solide, aber in den Pre-Playoffs kann es sehr schnell gehen. Wir nehmen jeden, der kommt, aber Bremerhaven wäre gut." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZW9oWHEvcFpRcnN1QTlCYlU5V205bVYvek5lcDZFTVBKQXlYVitlNjhHZz0=

Akito Hirose, Pinguins Bremerhaven: "Es war ein tolles Spiel, beide Teams haben mit großer Leidenschaft gespielt. Ich bin froh, dass wir als Gewinner hervorgehen konnten. Nach dem Fight im 2. Drittel sind wir nochmal mehr zusammengerückt und hatten am Ende einen guten Push."

... über die Chance auf Platz 6: "Sonntag ist das wichtigste Spiel des Jahres bis jetzt, wir werden bereit sein!" Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=V0xHMm16T1NNMmRJS0JzVmN3SS9aNXlKZTZlVzZPdWI4S3VIdHZPd1VuOD0=

EHC Red Bull München - Straubing Tigers 10:1

München feiert den ersten zweistelligen Sieg ihrer DEL-Geschichte. Der EHC feiert den 4. Sieg in Folge und den 6. Sieg in den letzten 7 Partien. Damit knacken sie die 100-Tore-Marke. Für Straubing endet die Siegesserie von 9 Spielen krachend.

Alle Tore der Rekord-Gala im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=cDE0Nm5DRThoR1pxYUtDSTR4bHVYeEF4TVNJV1pmQnlyVDc2MElDRTR3QT0=

Yasin Ehliz, EHC Red Bull München "Wir haben über 60 Minuten konstant unser Spiel gespielt. Es ist und super gelungen. Auf der anderen Seite bei Straubing, da gibt es Tage da läuft nichts. Wir hatten auch mal solche Tage, da weiß man nicht, woran es liegt. Es ist trotzdem eine Top-Mannschaft, wir können stolz sein. Wir haben schnell 3:0 geführt, haben aber nicht aufgehört. Wir haben über 60 Minuten weiter aufs Gaspedal gedrückt. Es war ein gutes Spiel von uns, aber das müssen wir jetzt abhaken. Natürlich wollen wir am Ende so weit, wie es geht, oben stehen. Wir haben uns gut gefunden und können bereit sein für das letzte Spiel in Berlin und dann für die Playoffs." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=QXcxSzJqdTFXendkbW9XVmRYaHFIYmU3Ymp1Wnl5c0orRU5mTk9hb0hMYz0=

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: "Unser Wettbewerbsniveau war nicht so hoch, wie es hätte sein müssen. Ich habe das Team heute nicht wiedererkannt. Wir haben zuletzt gut gespielt und hatten ein solches Spiel die ganze Saison nicht dabei. Das kann manchmal passieren. Wir müssen es unter einer sehr schwachen Leistung abstempeln, daraus lernen und uns schnell wieder zusammenraufen. München hat mit viel Tempo und hoher Intensität gespielt. Damit konnten wir heute nicht umgehen. Es geht nicht darum, wie es passiert ist, sondern wie wir darauf antworten. Wir kommen zurück und zeigen am Sonntag unser wahres Gesicht." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=b2dLWUtxOFczRGlKRFpzelBzR0R1RlJWWWV6d2ZtbGxFQmwxaytTVDg1RT0=

Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie 8:5

Ein verrücktes Spiel - und ein noch verrückterer Spielverlauf: Wolfsburg führt gegen den feststehenden Hauptrunden-Meister nach 10 Minuten mit 4:0, doch die Haie beißen sich zurück: Mitte des 2. Drittels steht es plötzlich 4:4. Nach dem 5:5-Ausgleich der Kölner im Schlussabschnitt ziehen die Grizzlys dann endgültig davon und schießen ein 8:5 heraus. Wolfsburg hat als Tabellen-9. noch die Chance, sich das Heimrecht in der 1. Playoff-Runde zu sichern. Dafür müssen sie die um einen Punkt besseren Schwenninger Wild Wings überholen. Hauptrunden-Champion Köln kassiert schon die 3. Niederlage in Folge.

Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=dEw4cTg4OTVjMHE2djVLZDBMNi9xNG1ZMHVsYThsV000TDd0aDV3LzJsUT0=

4 Tore in nicht einmal 6 Minuten für die Grizzlys! Wolfsburg düpiert den Hauptrunden-Meister zu Beginn des 1. Drittels. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=WGxjWGJjdThDZWNGaEl2UVdGLytCdWh1N2FpMDYxTDZ3K0diVUszVldPcz0=

Wolfsburgs Doppeltorschütze Matt Choupani präsentiert sich selbstbewusst - auch mit Blick auf das entscheidende Spiel am Sonntag um Platz 8: "Unser Team ist der Situation gewachsen. Wir hatten eine tolle Woche. Wir wussten, dass das eine gute Mannschaft ist, aber wir dürfen ihnen nicht zu viel Respekt zollen. Wenn wir unser typisches Grizzly-Hockey spielen, können wir jeden schlagen!"

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=R0xRbWttN0pMWkFrT0lLRWdUdnZkNmFUSG9QeWJRcDY1dmNmMlZQZjIwcz0=

Kölns Louis-Marc Aubry über die Gefühlswelt nach dem verrückten Spiel: "Wir fangen mit 0:4 an, aber kommen gut zurück. Wir haben einen guten Charakter in unserer Mannschaft, aber nicht genug in diesem Spiel."

... über die 3. Niederlage in Folge zum Ende der Hauptrunde: "Wir müssen uns am Sonntag fokussieren, um die Hauptrunden-Saison zu Ende zu bringen und um bereit für die Playoffs zu sein."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=VXZYUFZnRlBaOUErbTR0dmpaYTlCb3VDdHFlVUhhNEU4UlJHME1kOWZMVT0=

Dresdner Eislöwen - Löwen Frankfurt 4:6

Im vorerst letzten DEL-Heimspiel sehen die Dresdner Fans 10 Tore, aber die nächste Niederlage ihres Teams - die 4. in Folge. Der Vorletzte Frankfurt hat damit nun mehr als doppelt so viele Punkte (53) wie die Eislöwen (26).

Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=NTVpT0lrbk5GeEt3WHhpNWEzTFRodmk1WTJTbGhxRnAxdVZmdVNaOUd5dz0=

Die Dresdner Spieler bedanken sich nach dem vorerst letzten DEL-Heimspiel bei ihren Fans mit einem Banner. Dresdens Matthias Pischoff dazu: "Unglaublich! Wir schulden denen einiges. Unser Hauptziel war es, denen endlich mal etwas Gutes zu tun. Ich hoffe, sie wurden gut unterhalten. Aber es tut natürlich weh, wenn die Stimmung und der Support über die ganze Saison so super ist und wir es dann immer wieder hinbekommen, nicht zu gewinnen."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Ny9qYlNLcGZOK2ZZTUVGOE5lckVTOW45WDdPbEh3UmJUb2VZYzVmOFR1az0=

ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 7:4

Ingolstadt liefert im letzten Hauptrunden-Heimspiel dieser Saison noch mal ein Spektakel: Mitte des 2. Drittels führt der ERC bereits mit 4:0 - 2 Tore davon erzielt Riley Barber, dem damit nur noch ein Treffer auf Top-Torschütze Liam Kirk von den Eisbären Berlin fehlt. Augsburg verpasst durch die Niederlage die 1. Playoff-Runde damit endgültig und bleibt Elfter.

Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=V0Vnb2RIWW8yMTZDdytXZlFyR1F3NEQ0VkFqZlJQdlRQQkRUdURNRFRDbz0=

Hat er sich da etwa verplappert? Augsburgs Moritz Wirth spricht über das letzte Heimspiel der Augsburger und kündigt die letzte Partie von Klublegende T.J. Trevelyan an: "Wir freuen alle - vor allem für den T.J. Eine unglaubliche Karriere. Es wäre umso schöner, wenn wir ihm einen Sieg schenken können."

Hört Trevelyan etwa auf? Wirth schmunzelt: "Dann weiß ich von nichts."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NVFNb3lydmQvSW55N3QwOEU0ZW1HMStSRS9UcEJYRnl0aVRFOXk4M0d0ST0=

Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters 3:2

Schwenningen liegt gegen Iserlohn zweimal hinten, dreht aber 101 Sekunden vor dem Ende das Spiel durch Phil Hungerecker. Dadurch behaupten die Wild Wings vor dem 52. Spieltag ihren 8. Platz, der das Heimrecht in der 1. Playoff-Runde bedeuten würde.

Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=OTMrNXA2ZGZhTDFQaXVuTjJnQVRQdWRGNEFXMGFMUm8rMzc1N2xpbDg4Zz0=

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 52. Spieltag

Sonntag, 15.03.2026

ab 13.30 Uhr: Die Konferenz zum Hauptrunden-Finale

ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Eisbären Berlin - EHC Red Bull München, Pinguins Bremerhaven - Dresdner Eislöwen

ab 13.55 Uhr im Einzelspiel:

Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Dresdner Eislöwen, Straubing Tigers - Kölner Haie, Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg, Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings

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