PENNY DEL live bei MagentaSport: Köln schreibt weiter Geschichte und stellt Mannheims Rekord ein - Kapitän Müller lobt: "Das ist wirklich eine tolle Truppe. Nicht nur auf dem Eis, auch in der Kabine"

Die Kölner Haie schreiben DEL-Geschichte! Mit dem 3:2 in Schwenningen holt der Tabellenführer den 15. DEL-Sieg in Folge und stellt damit den Mannheimer Rekord aus der Saison 2001/02 ein. Vielleicht ein gutes Omen? Der Meister hieß damals: Kölner Haie - bis heute ihr letzter Titel. Ausschlaggebend für den Rekord ist der Treffer von Maximilian Kammerer im Schlussdrittel: "Das ist sehr schön. Ich glaube, dass es heute wirklich ein hartes Stück Arbeit war. Wir sind aber das ganze Spiel über extrem geduldig geblieben und haben uns dann am Ende belohnt", freut sich der Siegtorschütze. Auch Kapitän Moritz Müller ist voll des Lobes über seine Mannschaft: "Das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist wirklich eine tolle Truppe. Nicht nur auf dem Eis, auch in der Kabine."

Feiern kann auch der EHC Red Bull München nach einem 6:3 gegen Bremerhaven. In der Schlussminute knackt Patrick Hager die Marke von 600 Scorerpunkten in der DEL - und ist sichtlich überrascht: "Tatsächlich werde ich jetzt das erste Mal darauf angesprochen. Man hat ein Gefühl, dass man irgendwo da in der Nähe ist, ja. Das war schon länger Thema. Aber ob ich schon drüber war oder nicht, keine Ahnung."

Währenddessen holen die Eisbären Berlin mit einem 2:1 ihren ersten Sieg gegen den ERC Ingolstadt in dieser Saison. Wohltuend fürs Selbstverständnis des Rekordmeisters, besonders nach der 5:8-Abreibung in der vergangenen Partie. Siegtorschütze Marcel Noebels: "Das war ein enges Spiel. Wir wussten, wer den ersten Fehler im Drittel macht, gewinnt wahrscheinlich das Spiel - und das war auch so, dass wir Gott sei Dank diejenigen waren, die das Tor gemacht haben."

Spektakulär geht es hingegen am Straubinger Pulverturm zu, wo der langjährige Tigers-Trainer Tom Pokel mit den Löwen Frankfurt zu Gast war und sich 4:5 geschlagen geben musste. Ein sichtlich erleichterter Zac Leslie: "Das war ein wichtiges Spiel für uns. Uns gefällt es nicht unbedingt, wie wir sie wieder zurück ins Spiel haben kommen lassen. Wir freuen uns extrem, dass wir den Sieg haben und zurück auf der Siegerstraße sind."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 42. Spieltag der PENNY DEL. Weiter geht es mit dem 43. Spieltag am Sonntag ab 13.45 Uhr, u.a. mit dem Topduell zwischen den Adlern Mannheim und dem EHC Red Bull München, sowie ab 16.15 Uhr mit dem möglichen Rekord-Spiel der Kölner gegen Nürnberg - mit dem 16. Sieg in Folge würden die Haie die längste Siegesserie der DEL-Geschichte aufs Eis zaubern.

Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie 2:3

Die Kölner Haie schreiben weiter DEL-Geschichte! Dreieinhalb Minuten vor Schluss erzielt Maximilian Kammerer das Siegtor in Schwenningen und besiegelte den 15. DEL-Sieg in Folge der Kölner, die damit den Rekord der Adler Mannheim aus ihrer Meistersaison 2001/02 einstellen. In der Tabelle katapultieren sich die Haie mit 14 Punkten Vorsprung an der Spitze geradewegs Richtung Hauptrundensieg. Schwenningen findet sich auf Platz 10 wieder.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=V0xKc1hGY3FXQkF6WllzeVF1d0hNNU9uN3BydksvK1E4UTU4NGVnUzUzYz0=

Da ist das Ding! Maximilian Kammerer erzielt den Siegtreffer für die Kölner Haie und besiegelt den 15. DEL-Erfolg am Stück. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UG5iMVV0NnIvZWJwc0RKNitvaTA3QzlvWVVCU1IyRDQyODFEb0s1MlFUOD0=

Freibier bei Niederlage und dem Ende der Kölner Rekordserie? Die Wild Wings mit einer kreativen Idee. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eUFLSk5EVGE4UDJZZ0xXQk1seHlTazEwVVdwL1NuS2loRWJOYnIyd1VVcz0=

Phil Hungerecker, Schwenninger Torschütze zum 2:2: "Wir kriegen zum Ende hin eine fragwürdige Strafe. Dann bin zum Beispiel auch ich im Slot, wo ich den Schuss hätte blocken können. Das haben sie gut herausgespielt, erster Platz Powerplay in der Liga. Sie haben das eiskalt ausgenutzt."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWJtaDdvcElYVVlNMmVEVGl2Y3BsVTg4K0ZpRWFXbVZuWmNUdzgvaTBwaz0=

Maximilian Kammerer, Kölner Siegtorschütze: "Das ist sehr schön. Ich glaube, dass es heute wirklich ein hartes Stück Arbeit war. Wir sind aber das ganze Spiel über extrem geduldig geblieben und haben uns dann am Ende belohnt. Wir wussten, dass es ein extrem enges Spiel wird. In Schwenningen ist es immer nicht leicht, vor allem auch mit der gleichen Eisfläche, die Umstellung. Aber ich glaube, dass wir als Team wirklich gut gespielt haben. Auch durch die ganzen Emotionen sind wir auf der Bank relativ ruhig geblieben. Wir sind dann geduldig geblieben und wussten, dass wir irgendwann nochmal die Chance kriegen, nochmal eine Überzahl kriegen, wenn wir so weitermachen. Das ist auch die Klasse von uns, dass wir im richtigen Moment zuschlagen und die drei Punkte holen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHdDUmNyaVZObnRRZnJ5S1FwMGZhMzBmSGF3Qk81SWlXS2k3MHhJY3FtND0=

Moritz Müller, Kölner Kapitän, über den eingestellten Rekord von 15 Siegen in Folge: "Das fühlt sich sehr gut an. Heute war wirklich ein Kampfsieg. Alle vier Spiele gegen Schwenningen sind diese Saison sehr schwer gewesen, sehr umkämpft. Auch heute haben wir wieder einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Deswegen Respekt an die Jungs."

... wieviel Spaß es macht, die Mannschaft als Kapitän anzuführen: "Das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist wirklich eine tolle Truppe. Nicht nur auf dem Eis, auch in der Kabine. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Wir wollen aber nicht zu weit zurückschauen, auch nicht zu weit nach vorne. Wir haben jetzt das nächste Spiel vor der Brust und das wollen wir auch gewinnen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cUh2N2pnL2RiOVdaUG1SVnlXbDVUSlY1b1Zud2U0SlF5SWtHeHY1cVR2Yz0=

Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 2:1

Diesmal kein 8:5-Spektakel wie beim vergangenen Spiel in Ingolstadt, aber der erste Sieg für die Eisbären Berlin gegen den ERC in dieser Saison. Mann des Tages ist Marcel Noebels, der die Begegnung im Schlussdrittel entschied. Die Eisbären holen den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und springen auf Rang 6. Die Ingolstädter verlieren nach drei Siegen in Folge wieder und fallen auf Platz 4.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RmtraW1Gc3IxUXQ1bFUrSFEzdWF3dGpuL1g3ZjdJVTk0aExxMnB1TmxMYz0=

Marcel Noebels, Berliner Siegtorschütze: "Das war ein enges Spiel. Wir wussten, wer den ersten Fehler im Drittel macht, gewinnt wahrscheinlich das Spiel - und das war auch so, dass wir Gott sei Dank diejenigen waren, die das Tor gemacht haben. Es hätte auch andersrum ausgehen können. Es war sehr ausgeglichen. Nichtsdestotrotz, drei Punkte gegen eine Mannschaft, die im oberen Mittelfeld ist oder fast um die Top 3 spielt, ist gar nicht verkehrt für uns."

... über sein Tor: "Ich habe mit Leo schon ein paar Tage zusammengespielt. Ich wusste, dass er schon versucht, mich anzuspielen. Ich habe meinen Körper so breit gemacht, wie es ging. Ein bisschen Glück war dabei, dass mir die Scheibe an den Schlittschuh springt. Leo kann normalerweise auch ein bisschen besser passen. Der Schläger war auch frei. Aber so ging es auch."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SldnTmFxaG9lNjFLbDB5K3NuVEl3cTJyTEZyMWx5UU9kUlVHVExHVXRETT0=

Johannes Krauß, Ingolstädter Torschütze: "Wir sind nicht konsequent genug gewesen. Wir haben hinten die Scheiben nicht rausgebracht, vorne nicht hart genug gespielt. Berlin hat gerade wenig Spieler. Die hätten wir bearbeiten müssen das ganze Spiel und das hat ein bisschen gefehlt. Deswegen hatten sie nicht so viel Kraft, uns genauso zu beschäftigen. Ich denke, das war der Fehler am Ende."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWNDNkxGSzZ2NC9zTkxIbmxRZjN1c0JZSmYyelc5eVRlcTF6QU94aDFrVT0=

Straubing Tigers - Löwen Frankfurt 5:4

Spektakel-Sieg für die Tigers bei der Rückkehr des langjährigen Trainers Tom Pokel. Im 2. Drittel gehen die Gastgeber 4:1 in Führung und bringen das letztlich über die Zeit. Für Straubing ist es der erste Sieg nach 4 Niederlagen in Folge und Tabellenplatz 5. Die Löwen verlieren das 7. Spiel in Folge und müssen sich mit Rang 13 zufriedengeben.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=amVCTXhPdWhwVi9TSWEwRU8vNzM0M0hhWXk1V3ZxNHlpMWwya2RFYVNKaz0=

Emotionale Szenen: Tom Pokel, zwischen Oktober 2017 und Februar 2025 siebeneinhalb Jahre Trainer bei den Tigers und jetzt bei den Löwen, wurde vor dem Spiel verabschiedet. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bUkxWTQxVTBsNFhuMkJQeDRCc3ZoZlBxT0VjR0tnYnB1WjBXRGJkYWUxST0=

Zac Leslie, Straubinger Doppelpacker: "Das war ein wichtiges Spiel für uns. Uns gefällt es nicht unbedingt, wie wir sie wieder zurück ins Spiel haben kommen lassen. Wir freuen uns extrem, dass wir den Sieg haben und zurück auf der Siegerstraße sind."

... wie sein offensiver Output der Mannschaft hilft: "Das ist genau das, was ich ins Lineup bringe. Mit meiner Verletzung im ersten Halbjahr war es schwer. Ich habe etwas Zeit gebraucht, wieder fit zu werden. Aber jetzt, wo ich fit bin, glaube ich, dass ich der Mannschaft im letzten Teil der Saison bis hin zu den Playoffs helfen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGIzeGlrUjJSeVBHU2lwOCtXQzkxYmVYZkZleG9wUCtJQVMwWmhyY2lDMD0=

Daniel Wirt, Spieler Frankfurt: "Wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht, so wie das letzte gegen Ingolstadt. Ich denke, wir hatten überwiegend mehr Chancen als die Straubinger, haben sie wieder nicht genutzt. Wir sind immer wieder zurückgekommen, als wir hinten lagen. Jetzt haben wir wieder mit einem Tor verloren. Am Ende des Tages bringt uns das nichts, weil wir wieder null Punkte haben."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cmxkS3VxMTU0WXFZK0p2akVSWXc3MURZT0VVVmc4N3NpRzhpK2JNQnNEUT0=

EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven 6:3

Die Doppelpacker Ryan Murphy, Markus Eisenschmid und Patrick Hager bescheren dem EHC den Erfolg über Bremerhaven. Für Hager ist es mit dem 600. Scorerpunkt ein besonderes Spiel. Er ist der 8. Spieler der DEL-Geschichte, der mindestens 600 Scorer hat. Die Münchener holen den vierten Sieg aus den letzten 5 Spielen und übernehmen Platz 3. Bremerhaven kassiert die 4. Niederlage am Stück und muss sich mit Rang 7 zufriedengeben.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NGsvc1JEdXpqRlFTK01wNmdTLzJ1elgrb2pibTVWZDJXRThhUFY5WERNVT0=

Benchmark geknackt! Mit einem Empty-Netter erzielt Patrick Hager seinen 600. Scorerpunkt in der DEL. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=R1p5OVpOb0IwdlJwUlFoY0hKaXcwRHc1cmNBdHRsOWZUYXBvMzBVSUpPTT0=

Patrick Hager, Münchener Doppeltorschütze, zu seiner Bestmarke: "Tatsächlich werde ich jetzt das erste Mal darauf angesprochen. Man hat ein Gefühl, dass man irgendwo da in der Nähe ist, ja. Das war schon länger Thema. Aber ob ich schon drüber war oder nicht, keine Ahnung."

... zum Spiel: "Das war ein hartes Stück Arbeit, wie zu erwarten. Alle wissen, wie diszipliniert und stark Bremerhaven spielt. Da musst du für jeden Meter kämpfen. Die geben sich nie auf und sind heute immer wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, wir haben es insgesamt sehr gut gemacht und am Ende verdient gewonnen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y1V4K213M0R0VlkxYWdTMDJ4T0Nsa0tyZGd0NUcwVHV6RTRQQWR3TEVlND0=

Akito Hirose, Bremerhavener Torschütze zum 2:2: "Ein paar Faktoren haben heute reingespielt: Sie sind einfach ein gutes Hockeyteam und haben gut gespielt."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WERkeTIwWk1MYi8wUlI4Y1paSTkxeFhhcmJNRU1taDlmNUlrcURxQXJkYz0=

Dresdner Eislöwen - Iserlohn Roosters 1:4

Wichtiger Sieg für die Roosters im Abstiegskampf. Nach der Dresdner Führung durch Rourke Chartier drehen die Iserlohner noch im 2. Drittel auf und stellen auf 3:1. Daniel Fischbuch macht die Partie rund. Iserlohn springt auf Platz 12. Dresden bleibt mit der 6. Niederlage in Folge Tabellenletzter.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MmYrdnJ6VFhqOHRYMGVGYkswczdZZGpUU1h1YlV6TGdXbmo0b3lqdE1qYz0=

Gerry Fleming, Trainer Dresden: "Ich glaube, wir haben gut gespielt. Wir haben hart gespielt. Es war einer dieser Abende, an denen jedes Mal, wenn sie eine Chance hatten -und wir haben nicht viele hergegeben - sie auch getroffen haben. Das haben wir nicht. Und so ist das Spiel dann gelaufen. Das späte Tor im 2. Drittel und das von der Seite haben uns ein bisschen wehgetan. Aber die Jungs haben hart gekämpft, sie waren resilient und haben bis zum Ende dran geglaubt."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NzJRNXJkZVZuZURyUWtSbDdldHkrRFJ4N3hLWmlFdVJGb2ZsZEtHaUl5ST0=

Daniel Fischbuch, Iserlohner Torschütze zum 4:1: "Auch solche Spiele nimmt man mit. Das war definitiv nicht unser bestes Spiel heute."

... über Torhüter Hendrik Hane: "Dem können wir heute danken, dass wir das Spiel gewinnen. Er hat einen überragenden Job gemacht, selbst bei den zwei Alleingängen direkt hintereinander und holt die da überragend raus."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bG1LNEt4NHp2WExRZXhoS3pLcEJ2RXlaZEhMSU5lWDEzNGVsYjRqblZhdz0=

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 2:1

So souverän wie unspektakulär bezwingen die Adler die Grizzlys. Marc Michaelis bringt Mannheim im 2. Drittel auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Luis Schinko war letztlich zu wenig. Mannheim holt den vierten Sieg aus den letzten 5 Spielen und findet sich auf Platz 2 ein. Wolfsburg steht auf Rang 8.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dnhxS21iWVVRNXN6N292TWZ2TjdxQUVFTFEvSFpxSzU0RzRtRXNOR3hVWT0=

Alexander Ehl, Mannheimer Torschütze zum 1:0: "Ich denke, wir waren von Anfang an bereit, unser Spiel durchzuziehen. Das ist uns ganz gut gelungen. Im letzten Drittel gab es vielleicht ein paar Phasen, in denen wir ein bisschen geschwächelt haben. Trotzdem glaube ich, dass das über 60 Minuten eine ganz gute Leistung war."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dXR4UzF3bU1oRzgzRFpEc29mNTY0OHRNdExZVlQrL0UvRGt2d1JaUmRMRT0=

Dustin Strahlmeier, Wolfsburger Torhüter: "Es war relativ ausgeglichen. Der einzige Unterschied war, dass Mannheim einige Chancen hatte, die ein bisschen hochkarätiger waren. Aus meiner Sicht ein unglückliches zweites Tor, vom eigenen Mann im Torraum abgefälscht. Ansonsten fand ich, dass wir gut aufgetreten sind, ein gutes Spiel gemacht haben, gerade auch in den ersten 5-6 Minuten, wo Mannheim zuhause eigentlich relativ stark ist und dominanter sein konnte. Da haben wir ihnen nicht viel gegeben. Im 1. Drittel kurz vor Schluss ihnen das 1:0 zu geben, war ein bisschen ärgerlich. Aber ich fand, wir haben heute ein ganz gutes Spiel gemacht, haben uns aber ein bisschen schwergetan, uns größere Chancen herauszuspielen. Ansonsten hat Mannheim eine sehr gute Defensivleistung und einen sehr guten Job gemacht."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VjlCU0k0QjlmS2FjanVxTXBLQm9xL3E5dTdHeExFNm1XdEhmak1GUGxiZz0=

Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 3:1

Comeback-Sieg für die Nürnberger. Im 2. Drittel drehen die Gastgeber das Spiel. Charlie Gerard macht im Schlussdrittel alles klar. Für Nürnberg ist es der 3. Sieg in Folge und Platz 9. Augsburg kann nur 2 der letzten 7 Spiele gewinnen und findet sich auf Rang 11 wieder.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UUxhOTVsWk9sZTBicDF6ODl5L1dEMGFEZzVVdFQ3YmlsQUc4ak5oMGFnYz0=

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 43. Spieltag

Sonntag, 25.01.2026

ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München, Augsburger Panther - Pinguins Bremerhaven, Iserlohn Roosters - Straubing Tigers

ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild Wings, Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers

ab 18.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Dresdner Eislöwen

Mittwoch, 28.01.2026

ab 19.30 Uhr: "Die Eishockey Show" mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann

Original-Content von: MagentaSport