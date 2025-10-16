MagentaSport

Finale der U20-WM in der Nacht auf Montag ab 00.50 Uhr live bei MagentaSport

Marokkos Märchen geht weiter, Argentiniens Prestianni knackt Kolumbien und weckt Erinnerungen an die Weltstars



Das Finale der U20 WM in Chile steht - die Bühne für künftige Topstars steht! In der Nacht auf Montag, ab 00.50 Uhr live bei MagentaSport, wird Marokko auf Argentinien treffen. Für die Marokkaner ist es, nach dem dramatischen 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich, die erste Finalteilnahme bei einer U20-WM. Auf dem Weg dorthin haute das Team von Mohamed Ouabhi bereits Südkorea (2:1) sowie die USA (3:1) im Halbfinale raus.

Finalgegner Argentinien ist mit 6 Titeln Rekordhalter. Den bislang letzten gab es 2007, unter anderem mit späteren Weltstars wie Sergio Agüero und Ángel Di María im Team. Den Unterschied beim 1:0 im Halbfinale gegen Kolumbien machte Benficas Gianluca Prestianni mit feinster Vorarbeit für Mateo Silvetti. Das Solo von Prestianni - 1,66 Meter, Linksfuß, 19 Jahre, Marktwert in Lissabon noch 9 Mio. - weckt Erinnerungen an die großen Techniker Argentiniens.

Kolumbien hielt zwar lange gut mit. Die Hypothek, den gelbgesperrten Toptorjäger Néiser Villarreal zu ersetzen, erwies sich allerdings als zu groß. Im Spiel um Platz 3 - Samstag live ab 20.50 Uhr - gegen Frankreich wird "Ney" wieder dabei sein.

Nachfolgend die wichtigsten Clips zu den Halbfinalspielen zwischen Marokko und Frankreich sowie Argentinien und Kolumbien bei der U20-WM. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der U20-WM am Samstag ab 20.50 Uhr mit dem Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und Kolumbien, bevor in der Nacht von Sonntag auf Montag, um 00.50 Uhr das Finale zwischen Marokko und Argentinien steigt. Am Freitag geht es zudem weiter mit der 3. Liga. Ab 18.30 Uhr trifft Erzgebirge Aue auf Waldhof Mannheim. Dazu die Frauen-Bundesliga komplett - ein schönes Fußball-Wochenende bei MagentaSport.

Halbfinale: Marokko - Frankreich 6:5 n.E.

Das marokkanische Fußballwunder geht weiter! Zum ersten Mal steht Marokko im Finale einer U20-WM - nach Elfmeterschießen. Kurios: Bei Marokko kamen alle drei Torhüter zum Einsatz. Ibrahim Gomis ersetzte den verletzten Yanis Benchaouch. Für das Elfmeterschießen kam Abdelhakim El Mesbahi und hielt den entscheidenden Versuch von Djylian N'Guessan. 1:1 stand es nach 120 Minuten.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NzVidTZkbFJjbDNUSDNZRjNDOHBvWjJJK3Zib0tDelo1Sm9mUmYyNjRZST0=

Marokko macht's dramatisch: Das Elfmeterschießen gegen Frankreich im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Ui9RZ2V1R0dqdzB3WHZYQjYrS2ZvUGVFNlBTOUtJaDFoNUxOY1VzdThkdz0=

Halbfinale: Argentinien - Kolumbien 1:0

Ohne Kolumbiens gesperrten Torjäger und Unterschiedsspieler Néiser Villarreal war Argentinien schwer zu knacken. Das Team von César Torres hielt zwar über weite Strecken mit Argentinien mit. Gut 20 Minuten vor Schluss gelang Mateo Silvetti doch noch der Durchbruch. Aufseiten Kolumbiens flog der eingewechselte Jhon Renteria zudem mit Gelb-Rot vom Platz. Somit trifft Argentinien im Finale auf Marokko und darf weiter auf den ersten U20-WM-Titel seit 2007 hoffen.

Silvetti macht's! Argentiniens Tor zum Finale im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cWd1SG5zQXhFRXYwTEFQS2lxeUo4YUJpMmVkWVNzVWZRWGhscGpRTWMzcz0=

U20-WM, Spiel um Platz 3

Samstag, 18.10.2025

ab 20.50 Uhr: Frankreich - Kolumbien

Kommentar: Oliver Forster

U20-WM, Finale

Montag, 20.10.2025

ab 00.50 Uhr: Marokko - Argentinien

Kommentar: Alexander Klich

3. Liga, 11. Spieltag

Freitag, 17.10.2025

ab 18.30 Uhr: Erzgebirge Aue - Waldhof Mannheim

Samstag, 18.10.2025

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - SC Verl, VfB Stuttgart II - SC Schweinfurt 05, VfL Osnabrück - TSG Hoffenheim II, Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden, Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04

ab 16.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

Sonntag, 19.10.2025

ab 13.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - Energie Cottbus

ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - MSV Duisburg

ab 19.15 Uhr: TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

Frauen-Bundesliga, 7. Spieltag

Freitag, 17.10.2025

ab 18.15 Uhr: SGS Essen - TSG Hoffenheim

Samstag, 18.10.2025

ab 11.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - SC Freiburg

ab 13.45 Uhr: Hamburger SV - FC Carl Zeiss Jena

Sonntag, 19.10.2025

ab 11.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - RB Leipzig

ab 13.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

ab 15.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Köln

ab 17.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg

