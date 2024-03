MagentaSport

EuroLeague live bei MagentaSport: Ulm spielt am Dienstag gegen Badalona um den Viertelfinal-Einzug

"Große Erleichterung, wichtiger Sieg" - der FC Bayern wahrt die Chance auf den Playoff-Einzug

München (ots)

Nach dem Pokalsieg, das nächste Saisonziel im Visier! Der FC Bayern München wahrt die Chance auf die Play-Ins in der EuroLeague. Der FCB gewinnt knapp mit 74:66 gegen Roter Stern Belgrad. Damit stehen die Bayern bei einer Bilanz von 12 Siegen und 15 Niederlagen auf Platz 12. Der Vorteil nach 27 von 34 Spielen: die Konkurrenten Valencia, Kaunas und Mailand verlieren ihre Spiele. Die Chance lebt. "Die Erleichterung ist groß. Das ist ein wichtiger Sieg für uns", sagt Weltmeister Andi Obst. Bester Bayern-Spieler ist Devin Booker mit 20 Punkten. ".Booker hat ein überragendes Spiel gemacht. Du brauchst irgendjemanden, der das Ding reinschmeißt, bei einer tollen Defensive. Er hat mit 20 Punkten so ein bisschen den Grundstein gelegt", lobt MagentaSport-Experte Per Günther. Ob sich Isaac Bonga schwerer verletzt hat, ist unklar. Er knickte im Zweikampf um, musste direkt in die Kabine, saß am Ende aber wieder auf der Bank. Und jubelte mit seinem Bayern.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Dienstag im EuroCup für ratiopharm Ulm gegen Joventut Badalona im Achtelfinale. Bei Sieg geht´s für Ulm ins Viertelfinale - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad 74:66

Andreas Obst, 9 Punkte, München: "Die Erleichterung ist groß. Das ist ein wichtiger Sieg für uns gewesen. Wichtig war für uns das Spiel vor 2 Tagen, um den Rost richtig rauszukriegen von der Pause, die wir hatten. Es war klar, dass es kein einfaches Spiel sein wird. Wir haben nach einem etwas zähen Start ziemlich gut agiert."

MagentaSport-Experte Per Günther: "Sie haben es gut verteidigt. Auf beiden Seiten war die Frage, wo die Kreation und die guten Würfe herkommen. Booker hat ein überragendes Spiel gemacht. Du brauchst irgendjemanden, der das Ding reinschmeißt, bei einer tollen Defensive. Er hat mit 20 Punkten so ein bisschen den Grundstein gelegt." Der Link zu beiden Aussagen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OGo4cUYycXZhQjNEZEZnL2ZuOVBBMVZ3L1Z6bHhidlR4aVNEaDhjSS9kYz0=

Nick Weiler-Babb, München: "Ich bin sehr froh. Das war ein guter, umkämpfter Sieg. Wir haben gegen ein Team gespielt, das in der gleichen Position ist und den Sieg auch gebraucht hat. Ich bin stolz, dass wir es gemeinsam geschafft haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2tGY0crT0tsL1R6cFpoczc3RnQ1NjRWMi8wUkwvWVozM041N3ZEeC9OMD0=

Im Zweikampf mit Belgrads Yago knickte Isaac Bonga um und musste humpelnd und mit Unterstützung in die Kabine. Nach dem Spiel meinte Andi Obst jedoch, dass Bonga schnell den Daumen hoch angezeigt hat. Gegen Ende saß Bonga auch wieder auf der Bank. Ob und wie lange ein Ausfall droht, ist unbekannt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXRDc0drd3ZvN29MbXRIT2JpK0QrMXNMS0RHbWdIc1Rwc0FHaU92bGlLQT0=

Basketball live bei MagentaSport

Dienstag, 05.03.2024

EuroCup Achtelfinale

Ab 19.15 Uhr live: ratiopharm Ulm - Joventut Badalona

Donnerstag, 07.03.2024

EuroLeague

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - FC Bayern München

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Roter Stern Belgrad

Ab 19 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

Ab 20.15 Uhr: Valencia Basket - FC Barcelona

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Fenerbahce Istanbul

Ab 20.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Virtus Bologna

Freitag, 08.03.2024

Ab 20 Uhr: Panathinaikos Athen - LDLC ASVEL Villeurbanne

Ab 20.15 Uhr: Mailand - Partizan Belgrad, Baskonia Vitoria-Gasteiz - ALBA Berlin

