MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: der Stockletzte Freiburg siegt in Ingolstadt, 1. Dreier seit Oktober

"Für ganz oben ist das auf diese Art und Weise zu wenig": FCI nach 2 Last-Minute-Toren ernüchtert

München (ots)

Im Rennen um Platz 3 muss der FC Ingolstadt eine weitere bittere Niederlage hinnehmen. Zum Auftakt des 26. Spieltags verlieren die Schanzer durch 2 späte Gegentore mit 2:3 gegen den Letzten SC Freiburg II. Ingolstadt dreht zwar einen 0:1-Rückstand, verliert erst Bryang Kayo in der 57. Minute wegen Gelb-Rot und kassiert in Unterzahl binnen 3 Minuten 2 Gegentore. Ingolstadts Coach Michael Köllner sieht den Platzverweis als "Knackpunkt" für die Niederlage und ärgert sich, weil er die Auswechslung von Kayo bereits vorbereitet hat, wie er im Interview mit MagentaSport verrät. "Wir haben uns letzte Woche in München selber geschlagen, heute haben wir uns auch selber geschlagen. Mit 11 gegen 11 hätten wir das Spiel wahrscheinlich weiterhin so klar gespielt und es wäre kein 2:3 rausgekommen." Damit verharrt der FCI bei 39 Punkten - 5 Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Lukas Fröde stellt ernüchtert fest: "Wenn man ganz ehrlich ist, für ganz oben ist das auf diese Art und Weise ein bisschen zu wenig." Maximilian Breunig ist in der Nachspielzeit der gefeierte Freiburger Held. "Es ist schön, gerade wenn in der 1. Halbzeit die ein oder andere Situation nicht für dich gepfiffen wird", sagt Freiburgs Trainer Thomas Stamm mit Blick auf einen nicht gegebenen Handelfmeter und einen unberechtigten Foulelfmeter, der zum 2:1 führt. Das abgeschlagene Schlusslicht fährt den 3. Saisonsieg ein - den ersten seit Oktober.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 26. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Samstag geht es weiter mit allen Einzelspielen ab 13.45 Uhr und der Konferenz sogar schon ab 13.30 Uhr. Es folgt der Super-Sonntag mit zwei heißen Derbys: Ab 13.15 Uhr treffen der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Saarbrücken im Südwesten aufeinander, dann kommt es zum Sachsen-Derby zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.

FC Ingolstadt - SC Freiburg II 2:3

Herber Rückschlag für Ingolstadt! Die Schanzer drehen zunächst den frühen Rückstand durch Maximilian Breunig (6.), weil Neuzugang Sebastian Grönning (19.) und Jannik Mause nach einem unberechtigten Foulelfmeter (45.+2) treffen. Doch Ingolstadts Bryang Kayo fliegt nach 57 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Yann Sturm gelingt in der 89. Minute das 2:2, ehe Breunig in der Nachspielzeit den 3. Saisonsieg für das abgeschlagene Schlusslicht sichert.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner macht nach dem Spiel den Platzverweis für Kayo als Knackpunkt aus: "Da musst du die Finger weglassen. Wir haben schon den Wechsel draußen vorbereitet. Es war klar, dass wir ihn runternehmen. Und dann passiert so ein dummer Fehler."

Der Coach wirkt angesäuert: "Wir haben uns letzte Woche in München selber geschlagen, heute haben wir uns auch selber geschlagen. Da brauchst du nicht irgendwelche Blicke in Richtung Top 3 machen. Wir haben alles in die richtige Richtung gebracht in der 1. Halbzeit nach dem frühen Rückstand. Mit 11 gegen 11 hätten wir das Spiel wahrscheinlich weiterhin so klar gespielt und es wäre wahrscheinlich kein 2:3 rausgekommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjhaWHZySEJ6eWZDQ09CL2piMGJLMHdlTDJNemcvNW5SQ1lVSUp3UTlXUT0=

Ingolstadts Lukas Fröde wirkt nach der Last-Minute-Niederlage ernüchtert: "Letzte Woche hat die Niederlage schon wehgetan. Wir wollten dann heute in die Punkte kommen. Das ist uns nicht gelungen. Da können wir den Spielverlauf hin- und herdrehen wie wir wollen, das bringt jetzt nichts mehr. Wenn man ganz ehrlich ist, für ganz oben ist das auf diese Art und Weise ein bisschen zu wenig."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZU1vSVpOOHlSVlRvSGJaZFpsZytieGF1ZlNvRHI5NlZRbW9mSGtFQzczVT0=

Freiburgs Trainer Thomas Stamm analysiert den 3. Saisonsieg: "Das freut mich brutal für die Jungs. Wir haben uns die letzten Wochen, aber auch Ende letzten Jahres oft nicht belohnen können. Es ist schön, gerade wenn in der 1. Halbzeit die ein oder andere Situation nicht für dich gepfiffen wird."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTAySDFxR0l1KzhWRjR3dDVhSWFNVU1pbnpyZytPWVV4N095bFJhUWxQUT0=

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

26. Spieltag

Samstag, 10.02.2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Sandhausen - Jahn Regensburg, VfB Lübeck - Preußen Münster, MSV Duisburg - FC Viktoria Köln, Borussia Dortmund II - SC Verl, Rot-Weiss Essen - SSV Ulm 1846

Ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - SpVgg Unterhaching

Sonntag, 11.02.2024

Ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

Ab 16.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden

Ab 19.15 Uhr: TSV 1860 München - Hallescher FC

Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport:

Samstag, 17.02.2024

Ab 11.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

Ab 13.45 Uhr: Werder Bremen - SC Freiburg

Sonntag, 18.02.2024

Ab 13.45 Uhr: Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

Ab 15.30 Uhr: FC Bayern München - SGS Essen

Ab 18.15 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Köln

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell