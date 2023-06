MagentaSport

Am Mittwoch Start der Relegationsspiele zur 3. Liga live bei MagentaSport: Cottbus - Unterhaching ab 20.15 Uhr

Cottbus vs. Haching ist auch ein Trainer-Duell zwischen Pele Wollitz und Sandro Wagner

München (ots)

Der SSV Ulm, VfB Lübeck und Preußen Münster stehen für die 3. Liga-Saison 2023/24 als Aufsteiger aus den diversen Regionalligen fest - der letzte Klub wird noch in 2 Relegationsspielen zwischen Energie Cottbus gegen SpVgg. Unterhaching ermittelt. Der Meister der Regionalliga Nordost trifft auf den bayerischen Regionalliga-Meister. Es ist auch ein Duell der beiden schillernden Figuren als Trainer: Claus-Dieter "Pele" Wollitz gegen Hachings scheidenden Coach Sandro Wagner. MagentaSport zeigt beide Partien live: morgen ab 20.15 Uhr in Cottbus, das Rückspiel am Sonntag, 11. Juni, ab 12.45 Uhr aus Unterhaching. Der Sieger steigt in die 3. Liga auf. Neu sind zum Saisonstart am 4. August auch Jahn Regensburg und SV Sandhausen als Absteiger aus der 2.Liga.

Andreas Mann kommentiert die Relegationspartie 1 am Mittwoch aus Cottbus, Stefanie Blochwitz moderiert. Das Rückspiel am Sonntag wird von Alexander Klich kommentiert, Alexander Küpper moderiert.

Fußball live bei MagentaSport

Mittwoch, 07. Juni

Ab 20.15 Uhr: Energie Cottbus - SpVgg. Unterhaching

Sonntag, 11. Juni

Ab 12.45 Uhr: SpVgg. Unterhaching - Energie Cottbus

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell