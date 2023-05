MagentaSport

EuroLeague Final4 mit Barca - Real

Sonntag BBL-Playoff-Start - komplett live bei MagentaSport

Robin Benzing wird Experte und sieht einen Dreikampf: "Die Bonner spielen definitiv um den Titel mit"

München (ots)

Es geht um den wichtigsten Basketball-Klub-Titel in Europa nach der stärksten Saison und den dramatischsten Viertelfinals: die 4 Besten für das Final Four der EuroLeague in Kaunas - live und kostenlos bei MagentaSport ab Freitag, 19. Mai - stehen fest. Dabei versprechen schon die Halbfinals Hochspannung: Favorit Olympiakos Piräus trifft auf den vom ehemaligen ALBA-Trainer Sasa Obradovic trainierten AS Monaco (live ab 16.30 Uhr), dazu der "Classico" Real Madrid gegen FC Barcelona (live ab 19.30 Uhr). Das Finale um Europas Krone wird am Sonntag, 21. Mai, ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport übertragen. Den Kampf um die Deutsche Basketball-Meisterschaft eröffnet der Titelverteidiger Berlin schon an diesem Sonntag gegen Ulm (ab 14.45 Uhr live). Als zusätzlichen Experten für die BBL-Playoffs neben Denis Wucherer, Pascal Roller und Alex Vogel hat MagentaSport den 165fachen Nationalspieler Robin Benzing verpflichten können. Der 34jährige Benzing startet seine neue Expertenrolle beim ersten Viertelfinal-Duell zwischen Telekom Baskets Bonn gegen NINERS Chemnitz am Mittwoch (ab 18.45 Uhr live), kann somit einen seiner 3 Titelanwärter direkt analysieren: "Die Bonner spielen definitiv um den Titel mit. Das hat alles Hand und Fuß. Bonn bildet ein perfektes Kollektiv."

Nachfolgend die Stimmen und Clips der 5. Viertelfinal-Runde in der EuroLeague. Alle Entscheidungen live bei MagentaSport: die Playoffs in der easyCredit BBL starten an diesem Sonntag mit der Partie ALBA Berlin gegen ratiopharm Ulm - live ab 14.45 Uhr bei MagentaSport. Gespielt wird in den Viertelfinals im Best of 5-Modus.

Robin Benzing verstärkt Experten-Team: "Bonn ist Mitfavorit"

Das "Abenteuer Uruguay" hat Robin Benzing "super genossen", jetzt ist er wieder zurück in Deutschland und verstärkt ab sofort das Experten-Team in der Playoff-Zeit bei MagentaSport. Aus dem ewigen Zweier-Titelduell des amtierenden Meisters ALBA Berlin und FC Bayern München (gegen Göttingen am Dienstag, live ab 20.15 Uhr) hat Benzing einen Dreikampf geformt: "Natürlich sind Berlin und München als Favoriten gesetzt. Aber die Bonner spielen definitiv um den Titel mit. Sie verfügen über Kontinuität beim Trainer, im Kader, haben die richtigen Spieler dazu geholt, bilden ein perfektes Kollektiv. TJ Shorts ist der beste Spieler der Liga. Das hat alles Hand und Fuß. Die Bonner sind bereit."

Am Mittwoch nimmt Robin Benzing diese Bonner unter die Lupe: zum Viertelfinal-Auftakt: gegen Chemnitz, ab 18.45 Uhr live. "Die erste Playoff-Runde ist für die Favoriten immer noch mal extra spannend. Die Gegner sind noch frisch und richtig motiviert - das sehe ich bei Chemnitz, aber genauso bei Göttingen oder Ulm."

Übrigens: der 34jährige Benzing hat seine Karriere noch nicht beendet! "Ich kann vielen Teams in Europa helfen. Ich will noch ein paar Jährchen spielen", betont er. Zunächst analysiert der 165fache Nationalspieler als MagentaSport-Experte die BBL-Playoffs.

Der Ausblick auf die erste Runde der Viertelfinals: https://cloud.thinxpool.de/s/XLJwSqH2PfSjSCp

Stimmen Viertelfinals Runde 5 EuroLeague:

"Großartige Spieler machen großartige Trainer" und der Classico im Halbfinale

Real Madrid - Partizan Belgrad 98:94 (Serien-Endstand 3:2)

Real Madrid steht im Final Four. Nach dem skandalösen Prügelspiel und einem 0:2-Serienrückstand drehen die Spanier die Serie zu ihren Gunsten. In Spiel 5 sieht es aber lange danach aus, als wäre Madrid vor dem Aus. Zur Pause liegen die Spanier mit 16 Punkten hinten. In der 2. Halbzeit dreht Madrid auf und übernimmt im 4. Viertel die Führung und bringt diese über die Zeit.

Chus Mateo, Trainer Madrid: "Wir haben in die Serie zurückgefunden. Das 3. Spiel war sehr emotional. Wir sind mit den besseren Spielern, die wissen, wie man kämpft, zurückgekommen. Das ist Real Madrid."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c0M4N2E1bDA5NzRmWWRkTU9MRnREZ3RYSkNObXBPeUlLc04rY0xJd3JTVT0=

Die letzten Sekunden und die Reaktionen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWp4VDdKM0hJZVAxMGUveGc0d0FqemZva1NraENXT0J6b0NhNjVFSkRoOD0=

AS Monaco - Maccabi Playtika Tel Aviv 97:86 (Serien-Endstand 3:2)

Eine ehemaliger Trainer von ALBA Berlin bringt das Überraschungsteam AS Monaco erstmals ins Final Four: Sasa Obradovic, von 2012 bis 2016 bei ALBA und nun seit 2021 Monaco-Trainer Monaco: "Großartige Spieler machen großartige Trainer. Hoffentlich bleibt diese Nacht für immer in unseren Herzen. Wir haben es uns definitiv verdient, im Final Four zu stehen. Wir haben von Anfang an daran geglaubt!"

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vy9vWEkwdXI0dGU1RVlRa283N2prM0NZNXY0RFJXOXY1dS8wOTY4b2hVdz0=

Die letzten Sekunden und die Reaktionen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2l2L1VaWWp6UWNiRlA1Ukl6YmdCaldpR3hIQ1U2ZjJFMmNLbnE5MHhnQT0=

Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul 84:72 (Serien-Endstand 3:2)

Olympiakos Piräus steht im Final Four der EuroLeague. Die Griechen besiegen Fenerbahce Istanbul und sichern sich einen Platz unter den besten Vier. Nach dem Buzzerbeater wurde in der Halle mal ein schönes Feuerwerk inklusive Pyrotechnik gezündet.

Der letzte Korb und die Reaktionen der Spieler und der Fans: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NW5LQUR6U1pGU1ZLdlFrWjZ0SThrVExaT2VtZHIwMzJ6Q1JSbXRTa1daWT0=

Kostas Sloukas, 22 Punkte Piräus, stand schon 6-Mal in einem EuroLeague Finale: "Wir haben das ganze Jahr für diese Möglichkeit gekämpft. Wir haben sehr gut gespielt, aber es war sehr hart. Kompliment an Fenerbahce. Sie haben sehr gut gespielt und uns vor große Probleme gestellt. Wir haben es uns aber verdient in den Final Four zu spielen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b29GN0MwQ3V2dmphTGIwUy94NWxqLytMRTB0dW1Ba0QyNktCclZkQ1Q2dz0=

Basketball live bei MagentaSport:

Planung für die BBL-Playoffs-Viertelfinale Spiel 1 und 2

Sonntag, 14.05.2023

Ab 14.45 Uhr: ALBA Berlin - ratiopharm Ulm

Dienstag, 16.05.2023

Ab 18.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN Ludwigsburg

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - BG Göttingen

Mittwoch, 17.05.2023

Ab 18.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - NINERS Chemnitz, Spiel 2: ratiopharm Ulm - ALBA Berlin

Donnerstag, 18.05.2023 Spiel 2

Ab 14.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN Ludwigsburg

Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - BG Göttingen

Final Four EuroLeague in Kaunas

Freitag, 19. Mai 2023

Ab 16.30 Uhr: Olympiakos Piräus - AS Monaco

Ab 19.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona

Sonntag, 21. Mai

Ab 15.45 Uhr Spiel um Platz ab 3

ab 18.30 Uhr Finale

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell