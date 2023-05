MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: MSV Duisburg - Erzgebirge Aue 3:0

MSV feiert Heimsieg mit Klassenerhalt, Aue Coach Dotchev sauer: "Die haben gedacht, die können jetzt einfach kicken"

München (ots)

Heimsieg mit Traumtoren: Duisburg macht den Klassenerhalt mit einem 3:0 gegen Erzgebirge Aue fix. Verteidiger Niklas Kölle trifft im 3. Spiel in Folge, das 3:0 ist auch eine Versöhnung mit den Fans, die viel leiden mussten bei Heimspielen. "Wir mussten uns nach dem 0:5 gegen Dortmund mal über ein paar Sachen unterhalten, die notwendig sind in einem Mannschaftssport. Seit diesem Moment hat die Mannschaft das Zepter in die Hand genommen und sich aufgerafft. Am Anfang hat es nicht zu 100 Prozent funktioniert, aber das wächst immer mehr", sagt ein stolzer MSV-Trainer Torsten Ziegner. Die Duisburger sind nun Elfter mit 45 Punkten, Aue noch Zwölfter mit 43 Zählern. Weshalb Aues Trainer Pavel Dotchev alles andere als zufrieden ist, der seine Mannschaft eigentlich "befreit aufspielen" lassen wollte: "Ja, das haben sie falsch verstanden. Die haben gedacht, die können jetzt einfach kicken. Picke, Hacke, wie ich schon gesagt habe. Wir wollten was mitnehmen und gewinnen. So wie wir gespielt haben, war das nicht möglich."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Freitagabend - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag mit u.a. TSV 1860 München gegen den SC Freiburg II und den Aufstiegskracher zwischen Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden - live ab 13.45 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz bei der Konferenz.

MSV Duisburg - Erzgebirge Aue 3:0

Duisburg besiegt Aue deutlich und sichert sich damit den ultimativ den Klassenerhalt, versöhnt sich nach einer miesen Heim-Saison mit den eigenen Fans. Die Zebras haben damit Planungssicherheit für die kommende Saison. Aue hat zwar aktuell noch elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, kann rechnerisch aber noch absteigen. Punktet die Konkurrenz droht der 15. Platz für Aue - und wieder Abstiegssorgen. Pavel Dotchev, Trainer Aue, war deshalb nach der Niederlage frustriert: "Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben das, was wir uns vorgenommen und besprochen haben, nicht umgesetzt. Wir haben viel zu kompliziert gespielt und Duisburg war brutal effizient. Sie haben es uns vorgemacht, wie man spielt. Wir haben immer noch Hacke, Pieke, was weiß ich gespielt. Das hat mich geärgert. Wir haben unsere Leistung nicht gebracht und das ist alles. Ich bin einfach wütend."

Angesprochen auf seine Gelbe Karte und seine Sperre für das kommende Spiel: "Ja, ich bin gesperrt. Alles gut. Zurecht gesperrt. Schiedsrichter hat eine Top-Leistung gebracht. Alles super."

Hat seine Mannschaft die "befreit aufspielen"-Ansage falsch verstanden? "Ja, das haben sie falsch verstanden. Die haben gedacht, die können jetzt einfach kicken. Pieke, Hacke, wie ich schon gesagt habe. Wir wollten was mitnehmen und gewinnen. So wie wir gespielt haben, war das nicht möglich."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MkY3MEZzSThUTmovQ2JPWWlUaFRndzBYc0RZbkpSU1ZmS0Y4czVmS0pQWT0=

Torsten Ziegner, Trainer Duisburg: "Ich bin absolut zufrieden. An dem Spiel gibt es sehr wenig auszusetzen. Ich glaube, dass die Basis unseres Spiels immer das Spiel gegen den Ball sein wird. Die Mannschaft hat das geschlossen überragend gemacht. Es gab einen Torschuss in der 82. Minute auf unser Tor und das war die Basis. Darüber hinaus waren sie mutig in der Offensive und haben sich was getraut. Das war in der Höhe ein verdienter Sieg. Wir mussten uns nach dem 0:5 gegen Dortmund mal über ein paar Sachen unterhalten, die notwendig sind in einem Mannschaftssport. Dass wir Dinge gemeinsam erledigen und dass wir alle in eine Richtung gehen. Das haben wir in den Spielen vorher phasenweise nicht getan. Dann war eben so eine Auf-und-Ab-Saison da. Seit diesem Moment hat die Mannschaft das Zepter in die Hand genommen und sich aufgerafft. Seit dem Spiel gegen Köln geht die Mannschaft denselben Weg. Am Anfang hat es nicht zu 100 Prozent funktioniert, aber das wächst immer mehr."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aGlxSnNNd05EeFNXV1BsSjd2cVM5ek4zcStMZ1V3RUJqbUdQdy9SQWl6dz0=

Niklas Kölle, Torschütze Duisburg, traf zum 3. Mal in Folge: "Das ist doch schön. Wenn ich hier beim Interview stehe, heißt das, ich habe etwas richtig gemacht. Die Fans waren mal wieder grandios. Es hat Mega-Bock gemacht. Heimsieg, drei Punkte - besser geht es nicht... Wir haben uns nach dem Spiel gegen Dortmund als Team zusammengerafft. Das war ein Tiefpunkt. Wir haben uns dann mit den Verantwortlichen, aber auch im Team selber, zusammengesetzt. Wir sind als Team noch mehr zusammengewachsen. Das sieht man auch auf dem Platz."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXEyeDVMeXRRRVBpcjgvMUdvRDlQUXBod1hJbys0cVMxS09DRlo3TUw4bz0=

3. Liga live bei MagentaSport

Samstag, 06.05.2023

Ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: TSV 1860 München - SC Freiburg II, SV Elversberg - SpVgg Bayreuth, SV Meppen - RW Essen, Hallescher FC - FC Ingolstadt 04, Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden, FSV Zwickau - SV Waldhof Mannheim

Sonntag, 07.05.2023

Ab 12.45 Uhr: VfB Oldenburg - 1. FC Saarbrücken

Ab 13.45 Uhr: FC Viktoria Köln - Borussia Dortmund II

Montag, 08.05.2023

Ab 18.45 Uhr: SC Verl - VfL Osnabrück

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell