Kölner Kampfansage nach 4:0 in Mannheim: "Können jeden schlagen"

Adler-Kapitän Reul wütet: "Müssen einfach alles besser machen"

Straubing siegt in turbulentem Duell gegen Wolfsburg

Die Playoffs PENNY DEL live bei MagentaSport - Die Viertelfinals

Was ein Auftakt in die Viertelfinals der Playoffs in der PENNY DEL. Insgesamt 12 Tore vielen in den ersten beiden Spielen. Die Adler Mannheim kassieren beim 0:4 gegen die Kölner Haie eine deftige Heimpleite und die Straubing Tigers gewinnen zuhause mit 5:3 gegen die Grizzlys Wolfsburg. Kölns Goalie Mirko Pantkowski freute sich natürlich und gab direkt eine Kampfansage ab: "Wenn wir unser System zu 100-Prozent spielen, dann können wir jeden schlagen." Auf Mannheimer Seite zeigte sich unterdessen Frust: "Das war einfach nicht gut genug... Wir müssen einfach alles besser machen und fertig", so Kapitän Dennis Reul. Straubings Marcel Brandt schwärmte von der Leistung seines Teams gegen Wolfsburg: "Es war wieder mal ein Highlight, was wir hier abgeliefert haben." Am Freitag stehen die nächsten Spiele in der jeweiligen Serie an - 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen des Tags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht es weiter mit den Playoffs. Der ERC Ingolstadt empfängt ab 18.45 Uhr die Düsseldorfer EG. Der Hauptrundensieger aus München trifft etwas später dann auf die Pinguins Bremerhaven - ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport.

Adler Mannheim - Kölner Haie 0:4 (Serienstand: 0:1)

Zum Schluss gab es sogar Pfiffe! Die Kölner Haie bezwingen die Adler Mannheim deutlich im 1. Spiel der Viertelfinalserie und drehen den Heimvorteil nach dem 1. Spiel auf ihre eigene Seite.

Kölns Goalie Mirko Pantkowski: "Wir haben auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel gespielt und unsere Chancen genutzt... Zum Schluss haben wir dichtgehalten und verdient gewonnen... Auswärts das 1. Spiel zu gewinnen ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dadurch haben wir jetzt den Heimvorteil. Das war unser Ziel und jetzt versuchen wir am Freitag weiterzumachen." Zur breiten Brust der Kölner: "Wir vertrauen uns und wir vertrauen unserem Spiel. Wenn wir unser System zu 100-Prozent spielen, dann können wir jeden schlagen."

Mannheims Kapitän Dennis Reul war nach dem Spiel deutlich angefressen: "Das war einfach nicht gut genug... Wir müssen einfach alles besser machen und fertig."

Mannheims Trainer Bill Stewart vor dem Spiel, was er sich von der Serie erwartet: "Es sind 2 große Hockey-Clubs. Vor langer Zeit gab es die gleiche Serie in den Finals. Es wird interessant und aufregend, vor allem für die Fans. Das ist ein sehr gutes Duell."

Auch Kölns Trainer Uwe Krupp freut sich auf die Serie: "Das ist ein Klassiker. Ich gehe davon aus, dass die Halle voll ist. In Köln ist es fast ausverkauft. Es ist einfach eine Super-Serie für die Fans."

Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg 5:3 (Serienstand 1:0)

Die Straubing Tigers gewinnen ein fulminantes 1.Spiel der Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg und behalten den Heimvorteil auf ihrer Seite.

Straubings Trainer Tom Pokel: "Der Schlüssel waren die Special Teams. 100% in Unterzahl und ein Shorthander... Unsere Jungs haben viele Schüsse geblockt und wir haben uns dafür belohnt. 1. Spiel, 1. Sieg. Das ist jetzt aber abgehakt und wir bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor."

Straubings Kapitän Marcel Brandt: "Das war ein sehr, sehr hartes Spiel... Es war wieder mal ein Highlight, was wir hier abgeliefert haben. Von daher ist es gut, dass wir gewonnen haben." Was die Devise in Wolfsburg ist: "Viel weniger Strafzeiten nehmen. Wir müssen wieder einfach spielen... Das bricht uns das Genick in den Playoffs. Das können wir nicht machen."

Wolfsburgs Laurin Braun: "Wir haben im 2. Drittel echt Druck gemacht und dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt. Aber wir hatten sonst einfach zu viele Turnover... Wir wollten es zu schön machen. Wir müssen einfach geradliniger spielen und schneller. Dann wird uns sowas nicht passieren."

Eishockey live bei MagentaSport

Die Playoffs der PENNY DEL - Die Viertelfinals

Mittwoch, 15.03.2023

Ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG

Ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven

Freitag, 17.03.2023:

Ab 18.45 Uhr: Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers

Ab 19.15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München, Kölner Haie - Adler Mannheim

Sonntag, 19.03.2023:

Ab 13.45 Uhr: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg

Ab 15.00 Uhr: EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven

Ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG

Ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie

Dienstag, 21.03.2023

Ab 18.45 Uhr: Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt

Ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim

Mittwoch, 22.03.2023

Ab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München

Ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers

