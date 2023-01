MagentaSport

Mannheim jetzt auch auswärtsstark: "Das macht was mit dir!" Wiesbaden selbstbewusst: "Wir sind gut!"

Plötzlich ist Mannheim auch auswärtsstark: 4:1 bei Viktoria Köln, schon der 2. Auswärtssieg, der 3. Dreier in 2023 - Platz 5 und mit 35 Punkten nur noch ein Punkt vom Relegations-Aufstiegsplatz entfernt. "Das macht auch was mit dir, wenn du einmal eine gute Serie hast", findet Mannheims Trainer Christian Neidhart, der nach dem publizierten Ziel Aufstieg rät: "Auf dem Teppich bleiben. Wir haben ja das ganze halbe Jahr richtig dafür auf die Fresse gekriegt von allen Seiten. Der selbsternannte Aufstiegskandidat und so weiter. Aber aktuell bin ich davon weit entfernt." Der SV Wehen Wiesbaden rückt mit dem "Arbeitssieg" bei den BVB-Bubis dagegen immer näher an das Ziel 2. Liga: schon 40 Punkte, Zweiter. Trainer Markus Kauczinski wirkt sehr selbstbewusst: "Wir sind gut. Wir sind ungeschlagen in diesem Jahr, haben die ersten 3 Spiele gewonnen und haben die Position ein bisschen ausgebaut. Das spricht für uns!" Dortmunds Top-Talente vergeben beim 0:1 gegen Wiesbaden sogar einen Elfer. "Das ist echt schwer wegzustecken", bilanzierte Trainer Christian Preußer, der mit seinem BVB II nun als Achtzehnter akut abstiegsgefährdet ist.

FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim1:4

Mannheims starker Keeper Jan-Christoph Bartels lobte "die effektive Spielweise" und dass sich die Mannschaft nun endlich auch auswärts gefunden habe. Sein Trainer Christian Neidhardt sieht "das Momentum auf seiner Seite" in einem Spiel, dass auch "6:4 hätte ausgehen können". Neidharts Bilanz nach einem tadellosen Auftakt mit 3 Siegen: "Das macht auch was mit dir, wenn du einmal eine gute Serie hast: dass du souveräner auftrittst, dass du besser spielst. Dass du in einem Spiel viel mehr Möglichkeiten hast. Es ist ja von allem viel mehr geworden bei uns."

Seine Erklärung: "Wir hatten zu viele Probleme in der ersten Halbserie und davon haben wir aktuell weniger. Dementsprechend anders treten wir jetzt auf.

Neidhart will die Mannheimer Aufstiegsambitionen nicht korrigieren, aber eher "auf dem Teppich bleiben. Wir haben ja das ganze halbe Jahr richtig dafür auf die Fresse gekriegt von allen Seiten. Der selbsternannte Aufstiegskandidat und so weiter. Aber aktuell bin ich davon weit entfernt. Wenn ich auf die Tabelle gucke und gucke auf Elversberg mit 47 Punkten, dann sind die ganz, ganz weit weg. Wir waren sehr mutig von Anfang an, müssen das auch nicht korrigieren. Von daher: schön auf dem Teppich bleiben und ruhig bleiben."

Der Link zum Neidhart-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K0Jaa0thcXpvMWU0eE5ZcUltc3hxQT09

Kölns Trainer Olaf Janßen ärgerte sich nach 3 Niederlagen zum Jahresstart, dass "wir dem Gegner die Tore schenken!" Chancenmäßig war´s "pari, pari, auch von den Spielanteilen her", so Janßen weiter, er vermisst "mit allem, was du hast, dein Tor zu verteidigen. Wir müssen ehrlich zu uns sagen, in den ersten 3 Spielen haben wir´s schlecht gemacht. Das muss auch weh tun, dieser Schmerz - den zu besiegen und über den Punkt zu kommen und zu sagen: ich schmeiß mich in jeden Ball rein und ich bin eingeteilt bei den Standards und mein Mann macht kein Tor. Das wird wichtig sein."

Der Link zum Janßen-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3Jzb0p3UnZzNHhMbjVldS9uWVBwQT09

Borussia Dortmund II - SV Wehen Wiesbaden 0:1

Elfmeter vergeben, beste Chancen versenkt - der BVB spielt im Hurra-Stil, tolle Einzelspieler, aber eben auch unerfahren und zu verspielt. Nach 3. Pleiten schaut´s als Tabellen-Achtzehnter schlecht aus. "Das ist echt schwer wegzustecken", findet auch Trainer Christian Preußer: "In der 2. Halbzeit haben wir auch ein gutes Spiel gemacht. Mehr Chancen wie ein Elfmeter gibt´s dann auch nicht. ...Aber Blick nach vorne, da herrscht Zuversicht, weil die Qualität einfach da ist."

Der Link zum Preußer-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qlp0MTNXNDFGVDR4RHQ2WUhTN0lnUT09

Als "Arbeitssieg" und "wir haben´s spannend gemacht" verbuchte Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski das 1:0 - der SV Wehen Wiesbaden hat alles gewonnen in 2023, ist Zweiter mit 7 Punkten Abstand auf den Ersten Elversberg: "Die Mannschaft hat ein Gefühl und Selbstverständnis auch hier bestehen zu können, wenn´s mal brenzlig wird. Aber wir haben auch viele starke Phasen. Wir sind gut...Wir sind ungeschlagen in diesem Jahr, haben die ersten 3 Spiele gewonnen und haben die Position ein bisschen ausgebaut. Das spricht für uns!"

Der Link zum Kauczinski-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K291QVEyV3FDSG4yY2hCTWlONG4vdz09

