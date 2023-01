MagentaSport

EuroLeague live bei MagentaSport: ALBA - Madrid 77:84, F. Istanbul - FC Bayern 79:71

"Das kannst du nicht spielen" - Trinchieri ärgert sich über Defensive, Berlin zeigt "zu viel Respekt" gegen Real

ALBA Berlin und der FC Bayern München verpassen die perfekte EuroLeague Woche knapp. Berlin unterliegt Real Madrid nach hartem Kampf mit 77:84, die Bayern verlieren in Istanbul mit 71:79. Berlin war dabei immer wieder mit Madrid auf Augenhöhe, am Ende ist die Qualität der Spanier aber zu groß. "Ich glaube, wir hatten am Anfang ein bisschen zu viel Respekt", räumte Malte Delow ein. "Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft", lobte Maodo Lo. Auch die Bayern machen ein gutes Spiel, doch in Sachen Rebounds fegt Istanbul die Münchner aus der Halle. Gerade im 3. Viertel gehen die Bayern mit 10:21 unter. Zwar kämpft sich München nochmal ran, doch der Vorsprung der Türken war zu groß. "Probleme? Ich sehe keine Probleme. Probleme sind etwas Schlechtes. Ich kann nur Zahlen nennen: 44:25, das kannst du nicht spielen. Nur ein Dreier in der 2. Halbzeit. Das ist das Spiel", meinte Andrea Trinchieri, angesprochen auf die Probleme in der Defensive im 4. Viertel. In der BBL geht es für München und Berlin am Sonntag heiß her. Berlin kämpft gegen Bonn um Platz 1 - live ab 14:45 Uhr. Die Bayern treffen ab 17:45 Uhr auf Ludwigsburg - live bei MagentaSport.

ALBA Berlin - Real Madrid 77:84

Berlin liefert ein packendes, enges Spiel gegen Madrid, verliert aber am Ende knapp. Nach drei Siegen wieder die erste Niederlage für Berlin. Am Ende ist die Qualität der Spanier zu groß. Madrid bleibt an der Tabellenspitze.

Maodo Lo, Berlin: "Madrid ist eine sehr gute Mannschaft. Es ist schwer, sie in der Verteidigung zu kontrollieren. Es war eine schwierige Situation für uns. Da gab es einige Faktoren, die sehr schwer waren für uns. Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft."

Malte Delow, Berlin: "Ich glaube, wir hatten am Anfang ein bisschen zu viel Respekt. Dann haben wir ein paar Sachen umgestellt und haben gesehen, dass wir gut mithalten können. Am Ende hat es leider nicht gereicht."

Walter Tavares, Madrid: "Der Schlüssel war die Konstanz. Ich kenne den Trainer und das Team seit Jahren, wir geben nie auf. Es ist noch ein weiter Weg bis ins Finale."

Fenerbahce Istanbul - FC Bayern München 79:71

Zur Pause sind die Bayern nur 7 Punkte hinten. Nach dem 3. Viertel sind es 18 Punkte. München verliert das 3. Viertel mit 21:10. Im 4. Viertel kämpfen sich die Bayern wieder ran, doch der Vorsprung von Istanbul reicht am Ende aus. Der FCB verliert nach zwei Siegen wieder ein Spiel in der EuroLeague. Die Aufholjagd für die Playoff-Plätze ist damit vorerst unterbrochen.

Andrea Trinchieri, Trainer Bayern, angesprochen auf Defensive Probleme in den letzten Minuten: "Probleme? Ich sehe keine Probleme. Probleme sind etwas Schlechtes. Ich kann nur Zahlen nennen. 44 zu 25, das kannst du nicht spielen. Nur ein Dreier in der 2. Halbzeit. Das ist das Spiel. Sie holen uns in der Offensive bei den Rebounds. Auf diesem Niveau musst du die Rebounds holen. Probleme? Jedes Problem hat eine Lösung."

Jonathan Motley, Spieler des Spiels von Istanbul: "Ich freue mich, dass wir gewinnen konnten. Es ist wichtig, dass wir wieder auf die Siegerstraße kommen. Wir sind gut gestartet und hatten eine kleine Durststrecke."

Dimitris Itoudis, Trainer Istanbul: "Wir haben das Spiel kontrolliert. Ich muss meine Mannschaft beglückwünschen, sie haben das sehr gut gemacht. Wir haben nur gedacht, dass das Spiel aus ist, als wir mit 25 Punkten vorne waren. Das ist eben das Niveau in der EuroLeague."

