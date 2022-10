MagentaSport

"Hervorragende" Elversberger marschieren weiter - Hitzige Stimmung in Mannheim

Fußball bei MagentaSport - Der 13. Spieltag

Der SV Elversberg schlägt den VfL Osnabrück mit 4:1 und marschiert weiter durch die 3. Liga, steht jetzt mit 31 Punkten auf Rang 1. "Das war einfach hervorragend", lobte Trainer Horst Steffen sein Team. Bei den Gästen aus Osnabrück ist die Stimmung derweil am Boden. Trainer Tobias Schweinsteiger wurde deutlich: "Wir waren individuell im Zweikampfverhalten schlecht, mit Ball schlecht. Elversberg war in allen Belangen deutlich besser." Zu allem Überfluss bekam Schweinsteiger selbst noch die rote Karte, weil er eine Schiedsrichterentscheidung mit "Scheiß Entscheidung" kommentierte. Die Münchner Löwen bleiben engster Verfolger und gewinnen das Topspiel gegen Wiesbaden mit 3:1. Yannick Deichmann schwärmte: "Wir haben Leidenschaft, Einsatz, Wille auf den Platz gebracht." Erhitzte Gemüter bei Essens 2:1-Sieg in Mannheim. "Es gibt Szenen im Fußball, die gehören einfach nicht dazu", wütete Mannheims Fridolin Wagner.

SG Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken 1:2

Die SG Dynamo Dresden konnte nur 1 der letzten 5 Spiele gewinnen und rutscht ab auf Rang 7 in der Tabelle.

Dresdens Trainer Markus Anfang: "Wir haben 2 Torschüsse aufs Tor bekommen und die waren drin... Ich bin mit der Leistung von meiner Mannschaft absolut einverstanden. Wir haben die 1. Halbzeit fast nur in der gegnerischen Hälfte verbracht und hatten gute Chancen... Das ist ärgerlich. Wir werden immer alle nur nach Ergebnissen bewertet... Das machen wir als Trainer aber nicht. Wir beurteilen, was die Jungs abgeliefert haben und ich bin der Meinung, dass wir besser waren. Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt."

Der 1. FC Saarbrücken siegt auch im 2. Spiel unter Interimstrainer Rüdiger Ziehl und springt damit auf Platz 5 in der Tabelle.

Saarbrückens Interims-Trainer Rüdiger Ziehl, wie sich der Sieg angefühlt hat: "Hier in Dresden in diesem Stadion und vor diesen Zuschauern so eine gute Leistung zu bringen und sich dann noch zu belohnen, ist einfach traumhaft. Da gab es von der ganzen Bank Glücksgefühle... Wir hatten in ein paar Situationen Glück, aber dennoch war der Sieg nicht ganz unverdient... Es war einfach eine gute Leistung von uns. Die Mannschaft hat sich in jeden ball reingeworfen. Das war vorbildlich." Nächste Woche wird in Saarbrücken der neue Trainer vorgestellt, Rüdiger Ziehl wird dann seine eigentliche Rolle als Manager wieder wahrnehmen: "Die Messlatte ist jetzt hoch. Der Trainer, der kommen wird, findet eine Mannschaft vor, die in Takt ist und charakterlich gut ist."

TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden 3:1

Der TSV 1860 München gewinnt das Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger aus Wiesbaden und festigt damit Platz 2 in der Tabelle, 2 Punkte hinter Spitzenreiter Elversberg.

Münchens Yannick Deichmann: "Es hat unfassbar viel Spaß gemacht heute. Wir sind super ins Spiel gekommen... Am Ende haben wir völlig verdient gewonnen. Wir haben Leidenschaft, Einsatz, Wille auf den Platz gebracht."

Der SV Wehen Wiesbaden bleibt trotz Niederlage zumindest bis morgen auf dem Relegationsplatz.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Am Ende sind so Spiele ganz knapp. Wir hatten die Möglichkeiten, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Es war lange ausgeglichen. Am Ende kassieren wir einfach das Tor, als wir es auch selbst hätten machen können. 1860 hat das dann clever gemacht und dann konnten wir es nicht mehr retten."

SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen 1:2

Der SV Waldhof Mannheim verliert ein sehr hitziges Spiel gegen Essen und bleibt vorerst auf Rang 8 in der Tabelle. Für Aufregung sorgte das Essener 1:0 in der 5. Spielminute, als Mannheims Keeper Behrens mit seinem Verteidiger Gohlke zusammenstieß und liegen blieb und Essens Berlinski den Ball dann zur Führung einschoss. Auch nach dem Spiel kam es zu heftigen Wortgefechten zwischen den beiden Teams.

Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Gerade in der Anfangsphase haben wir uns selber Probleme bereitet... Das war entscheidend. Der Rest war dann auch wieder gut. Wir hatten genügend Möglichkeiten gehabt. Wir müssen uns für diesen Aufwand dann auch mal belohnen." Zum 1:0 der Essener: "Wenn 2 Spieler mit dem Kopf gegeneinanderstoßen, pfeift der Schiri sofort ab. Unser Torwart lag kurz auf der Erde und war kurz weggewesen, weil er ein Knie ins Gesicht bekommt... Den Rest habe ich leider nicht gesehen." Fridolin Wagner zu der Situation nach dem Spiel: "Es gibt Szenen im Fußball, die gehören einfach nicht dazu und wenn ein Spieler von Essen anfängt, vor unserem Spieler zu jubeln und so zu tun, als ob er hier die Champions League gewonnen hat, dann frage ich mich schon, was das soll."

Rot-Weiss Essen feiert einen wichtigen Auswärtssieg und klettert damit in der Tabelle auf Platz 9

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Das Spiel hat von der ersten Minute an einiges hergeben. Wir haben von Anfang an den Gegner unter Druck gesetzt. Leider konnten wir nicht das 3. oder 4. Tor nachlegen... In der 2. Halbzeit ging es dann rasant weiter. Das war ein absolutes Mentalitäts- und Verteidungsspiel. Wir hatten die ein oder anderen Probleme gehabt."

SV Elversberg - VfL Osnabrück 4:1

Die SV Elversberg trumpft auch gegen den VfL Osnabrück groß auf und bleibt weiterhin Tabellenführer in der 3. Liga.

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Die Mannschaft hat das gerade in der 1. Halbzeit phänomenal gespielt. Das war unglaublich, wie viele gute Angriffe wir gefahren haben... Auch in die 2 Halbzeit haben wir uns reingekämpft, als es mal nicht so lief, und das Spiel wieder in den Griff bekommen... Das war einfach hervorragend und dementsprechend bin ich sehr stolz auf diese Mannschaft."

Die Osnabrücker bleiben nach der Niederlage weiter im Tabellenkeller und rutschen auf Rang 15 ab. Nach dem Spiel kam es deswegen vor der Gästekurve zu einer Aussprache mit den Fans, die auch teilweise in den Innenraum eindringen wollten.

Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger war nach dem Spiel sichtlich angefressen: "Wir haben Frust geschoben, weil wir nicht unsere Leistung auf den Platz gebracht haben. Wir waren individuell im Zweikampfverhalten schlecht, mit Ball schlecht. Elversberg war in allen Belangen deutlich besser." Er selbst kassierte auch noch eine rote Karte: "Ich habe die Schiedsrichterentscheidung als "Scheiß Entscheidung" kommentiert. Das hat gereicht, um mir Rot zu geben. Dann ist das so. Es war von mir auch kein guter Tag." Keeper Daniel Adamzcyk: "Wir haben die 1. Halbzeit verschlafen, da hat sich alles entschieden. Das war richtig schlecht, was wir da gemacht haben. Das war nichts. In der 2. Halbzeit war noch mal der Funke da, aber dann werden wir brutal ausgekontert... Jetzt heißt es: Kopf hoch."

MSV Duisburg - Viktoria Köln 1:1

Der MSV Duisburg und die Viktoria aus Köln trennen sich Unentschieden. Duisburg rutscht dadurch ab auf Platz 13.

Duisburgs Sebastian Mai zum Spiel: "Wir können nicht mit der Punkteteilung zufrieden sein. Dennoch sind wir nach einem Rückstand zurückgekommen... Wir mussten 70 Minuten am Ausgleich arbeiten und der ist uns dann gelungen... Ich denke, der Ausgleich war sehr verdient." Aziz Bouhaddouz traf nach 2 Monaten wieder: "Wichtig ist, dass wir zumindest mal einen Punkt mitgenommen haben hier zuhause. Wir hatten uns aber mehr vorgenommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich über meinen Treffer und hoffentlich kann ich die nächsten Wochen der Mannschaft auch so weiterhelfen kann.... Man hat heute Welten gesehen in der Einstellung im Vergleich zu den letzten Spielen."

Die Kölner Stehen nach dem Unentschieden auf Rang 10.

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Es war vorher klar, dass das ein sehr schwerer Gang werden wird in Duisburg... Wir waren mit dem Ball sehr gut. Wir hatten Ruhe und wurden immer wieder gefährlich nach vorne. Duisburg hatte in der 1. Halbzeit gefühlt keine Torchance... In der 2. Halbzeit haben wir dann gewackelt... Wir müssen mit dem Punkt leben, aber mit der Art und Weise vom Spiel bin ich zufrieden."

SV Meppen - Borussia Dortmund II 0:2

Der Aufwärtstrend von Borussia Dortmund II hält auch in Meppen weiter an und das Team klettert auf Rang 14. Der SV Meppen bleibt durch die Niederlage auf dem 16. Platz, punktgleich mit Zwickau auf Rang 17.

