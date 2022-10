MagentaSport

Das größte Basketball-Angebot LIVE bei MagentaSport - EuroLeague: FCB in Bologna am Donnerstag, Berlin am Freitag in Mailand

"Italienische Woche" für die deutschen Klubs - Ulm siegt zum Auftakt

München (ots)

Erfolgreicher EuroCup-Auftakt für Ulm gegen das italienische Top-Team Venedig nach 3 BBL-Pleiten. Ulms Trainer Anton Gavel war nach der Sieg-Premiere erleichtert: "Der Sieg ist wichtig für unser junges Team, er nimmt etwas die Zweifel nach den ersten Niederlagen. Aber das ist zunächst nur ein Sieg, wir haben noch eine Menge Spiele vor uns." Im MagentaSport BBL-Pokal-Achtelfinale gastiert das Gavel-Team am Sonntag in Göttingen (ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport). Nelson Weidemann traut seinen Chemnitzern indes auch in der neuen Saison viel zu. "Wir haben ein riesiges Potential. Wir werden wieder sehr unangenehm", meinte Weidemann im Podcast "Abteilung Basketball". Die NINERS spielen am Samstag in Crailsheim um den Einzug ins Viertelfinale (ab 17.45 Uhr live). Vor dem spannenden Pokal-Wochenende geht es für den FC Bayern am Donnerstag in Bologna weiter (ab 20.15 Uhr live). Die erfolgreicher Berliner müssen in der "italienischen Woche" für die deutsche Klubs am Freitag in Mailand (ab 20.15 Uhr live) antreten. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague live, darunter auch ein Traum-Duell in der großartigen Derby-Reihe FC Barcelona gegen Real Madrid - Donnerstag ab 20.15 Uhr.

Am Mittwoch geht es weiter mit der easycredit BBL und den MHP RIESEN Ludwigsburg gegen die Rostock Seawolves - live ab 18:45 Uhr bei MagentaSport. Am kommenden Wochenende läuft das Achtelfinale des Magenta Sport BBL Pokals - komplett live u.a, mit der Partie Bamberg gegen FC Bayern am Sonntag ab 17.45 Uhr und am Montag mit dem Top-Duell Berlin gegen Bonn.

Ratiopharm Ulm - Umana Reyer Venedig 81:80

Sieg-Premiere für Trainer Anton Gavel: "Ich bin erst mal glücklich über den Sieg. Entscheidend war das 3. Viertel. Da waren wir gut im Spiel und aggressiv. Wir haben vor allem in der Defensive richtig gut gearbeitet....In der Offensive haben wir schon zuvor ordentlich gespielt, in der Defense waren wir nicht gut. Der Sieg ist wichtig für unser junges Team, er nimmt etwas die Zweifel nach den ersten Niederlagen. Aber das ist zunächst nur ein Sieg, wir haben noch eine Menge Spiele vor uns."

Robin Christen: "Das war keine einfache Zeit. Wir sind erst spät in der Vorbereitung zusammengekommen. Deshalb ist jeder Tag, an dem wir uns weiterentwickeln können, ganz wichtig. Dass wir gegen so einen starken Gegner gewinnen, hat den Charakter gezeigt. ...Wenn wir den Gegner auf 80 Punkte halten können, wir haben Potenzial in der Offensive, dann haben wir eine gute Chance, dass wir gewinnen können."

Ulms Fedor Zugic: "Der Sieg bedeutet uns als jungem Team eine Menge. Gerade gegen eines der besten Teams, die ebenso gut EuroLeague spielen können. Hoffentlich können wir den Schwung mitnehmen. Wir mussten hart um diesen Erfolg kämpfen, das haben wir auch wirklich getan. Wir machen nach wie vor auch viele Fehler, aber wir arbeiten an uns. Nach den 3 Niederlagen tut der Sieg gut. Er kann uns Auftrieb für die nächsten Wochen geben."

NINERS Chemnitz "werden wieder sehr unangenehm"

Der Favoritenschreck der letzten Saison, die NINERS Chemnitz, haben ihr Auftaktspiel beim FC Bayern München mit 74:88 verloren, weil den Sachsen nach der Vielzahl an Corona-Erkrankungen im Vorfeld in der 2. Halbzeit die Luft ausging. "Es war ein bisschen hart gegen den FC Bayern", so Nelson Weidemann im Podcast "Abteilung Basketball" mit Michael Körner und Basti Ulrich. Weidemann ist aber sicher: "Wir haben ein riesiges Potential. Wir werden wieder sehr unangenehm." Die nächste Möglichkeit dafür haben die NINERS am Samstag im Pokal bei den HAKRO Merlins Crailsheim - ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport.

Der Link zum Podcast mit dem Titel "Die Sinnfrage ist gelöst": https://soundcloud.com/abteilungbasketball/die-sinnfrage-ist-gelost-basketball

Nelson Weidemann über die Teamchemie in der neu zusammengewürfelten Mannschaft: "Ich mag die Jungs sehr, kann sie aber persönlich nicht mit der Mannschaft vom letzten Jahr vergleichen. Die Teamchemie ist natürlich noch nicht auf dem Level, wie sie letztes Jahr war. Damals hatten wir den Vorteil, dass wir uns alle irgendwie schon kannten... Deswegen war es in der Kabine immer laut und alle hatten gute Laune. Jetzt müssen die neuen Leute erstmal ein bisschen auftauen, was auch überhaupt kein Problem ist. Jeder kommt in eine Gruppe, von 11, 12 neuen Leuten. Da kann man nicht erwarten, dass sich jeder direkt komplett öffnet... Wir haben ein riesiges Potential. Wir müssen nur den letzten kleinen Tick noch ein bisschen besser umsetzen. Dann werden wir wieder sehr unangenehm."

Basketball LIVE bei MagentaSport

EuroCup

Mittwoch, 12.10.2022

Ab 18.50 Uhr Buducnost VOLI Podgorica - Veolia Towers Hamburg

easyCredit BBL

Ab 18.45 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg - ROSTOCK SEAWOLVES

Turkish Airlines EuroLeague

Donnerstag, 13.10.2022

Ab 18:45 Uhr Roter Stern Belgrad - Panathinaikos BC Athen Freitag

Ab 18:45 Uhr AS Monaco - Anadolu Efes Istanbul

Ab 20:15 Uhr Virtus Segafredo Bologna - FC Bayern Basketball

Ab 20:15 Uhr FC Barcelona - Real Madrid

Freitag, 14.10.2022

Ab 19.45 Uhr Fenerbahce Beko Istanbul - Maccabi Playtika Tel Aviv

Ab 19.45 Uhr Olympiakos Piräus - Zalgiris Kaunas

Ab 20.15 Uhr Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz - Partizan NIS Belgrad

Ab 20.15 Uhr EA7 Emporio Armani Mailand - ALBA Berlin

Ab 20.45 Uhr Valencia Basket - LDLC ASVEL Villeurbanne

Der MagentaSport BBL-Pokal

Samstag, 15.10.2022

Ab 17.45 Uhr HAKRO Merlins Crailsheim - NINERS Chemnitz

Ab 17.45 Uhr SYNTAINICS MBC - medi Bayreuth

Ab 20.15 Uhr Veolia Towers Hamburg - MHP RIESEN Ludwigsburg

Ab 20.15 Uhr Würzburg Baskets - EWE Baskets Oldenburg

Sonntag, 16.10.2022

Ab 14.45 Uhr Basketball Löwen Braunschweig - MLP Academics Heidelberg

Ab 14.45 Uhr BG Göttingen - ratiopharm Ulm

Ab 17.45 Uhr Brose Bamberg - FC Bayern München

Montag, 17.10.2022

Ab 18.45 Uhr: ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn

