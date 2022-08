MagentaSport

EM ab 01.-18.09. live & exklusiv bei MagentaSport: Deutscher Start gegen Frankreich ab 19.45 Uhr

Experten-Tipp: von "Deutschland wird Europameister" bis "Es geht nur darum, die Gruppe zu überstehen"

Deutschland wird Europameister oder doch eher die Trainer-Legende Svetislav Pesic mit Serbien? Klar ist: nach dem deutlichen DBB-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Europamieter Slowenien schwingt viel Euphorie mit zum Start der EuroBasket am 1.September mit dem Top-Spiel Deutschland gegen Frankreich in Köln (ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport). Die Experten-Runde von MagentaSport um Per Günther, Pascal Roller, Alex Vogel und Denis Wucherer - mit über 300 Länderspielen ausgestattet - pendelt im Podcast "Abteilung Basketball" zwischen hochgradig euphorisch bis "verhalten optimistisch". Vize-Europameister Wucherer etwa sagt: "Deutschland wird Europameister", das Team habe "eine richtig gute Mischung." Per Günther sieht noch "tiefe Wunden" nach dem frühen WM-Aus in China. "Es geht nur darum, die Gruppe zu überstehen und nach Berlin zu kommen." Vize-Europameister Pascal Roller sieht´s ähnlich verhalten: "Deutschland schafft´s ins Achtelfinale." Das findet ab dem 10.09. in Berlin statt.

Die EM aus Expertensicht: Podcast "Abteilung Basketball" immer nach deutsche Spielen

In der neuen Podcast-Folge "Abteilung Basketball" haben mit Michael Körner und Basti Ulrich mit den 4 Experten Pascal Roller (122 Länderspiele, WM-Dritter 2002, Vize-Europameister 2005), Denis Wucherer (123 Länderspiele, Vize-Europameister 2005), Alex Vogel (neuerdings auch Sportdirektor in Heidelberg) und Per Günther (65 Länderspiele) die EuroBasket schon mal durchexerziert. Der Link zur Folge: https://soundcloud.com/abteilungbasketball/bereit-zum-showdown-die-em-aus-expertensicht. "Abteilung Basketball" erscheint während der EuroBasket nach jedem Deutschland-Spiel.

"Deutschland wird Europameister"

Von allen Experten ist Denis Wucherer der euphorischste. Wucherer über den ersten Gegner Frankreich: "Das ist jetzt kein Team, das mir richtig Angst macht. Das liegt auch daran, dass wir, das deutsche Team, in der Verteidigung, einen richtig guten Job macht. Wenn du in so ein Turnier startest, in dem Wissen, dass du in der Verteidigung konsequent arbeitest, dass du eine gewisse Physis reinbringst. Dass du dem Gegner den Spaß am Spielen nimmst wie gegen Slowenien, dann kannst du gegen jeden Gegner mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen. Gordie Herbert macht da einen richtig guten Job. Deswegen ist mir nicht angst und bange. Ich sehe uns komplett auf Augenhöhe."

Auch in der Offensive passt´s für Denis Wucherer: "Im Vergleich zum letzten Turnier haben wir eine richtig gute Mischung!"

Wucherers Tipp: "Deutschland wird Europameister."

Sein ehemaliger Nationalteam-Kollege Pascal Roller ist hingegen "verhalten optimistisch. Deutschland schafft´s in Achtelfinale." Rollers EM-Favorit:"Ich sehe Serbien sehr weit:"

Deutsches Team in der "Schweine-Gruppe":"Es geht nur darum nach Berlin zu kommen"

Per Günther sieht Serbien unter Trainer-Legende Svetislav Pesic (73) ebenfalls als Favoriten. "Schweine-Gruppe" nennt Günther das deutsche Konkurrenz-Feld in der Vorrunde: "Du kannst einen von den Großen schlagen" - damit sind Frankreich, Slowenien und das unangenehme Litauen gemeint. Bedeutet nach der Gruppenphase: "Deutschland wird Dritter."

Per Günther, er absolvierte 500 BBL- und 65 Länderspiele, findet: "Es geht nur darum, die Gruppe zu überstehen und nach Berlin zu kommen." Da findet ab dem 10. September die Finalrunde statt. Für die Nationalmannschaft sei aktuell wichtig, mit einem guten EM-Turnier die "tiefen Wunden der WM" in China zu verarbeiten. Vor 3 Jahren flogen die mit viel Ambitionen gestarteten Deutschen schon in der Vorrunde raus.

Die FIBA EuroBasket 2022 - Der 1. Spieltag live bei MagentaSport

Donnerstag, 01.09.2022

Ab 13.20 Uhr: Spanien - Bulgarien

Ab 14.20 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Ungarn

Ab 16.05 Uhr: Türkei - Montenegro

Ab 16.45 Uhr: Slowenien - Litauen

Ab 18.50 Uhr: Belgien - Georgien

Ab 19:45 Uhr: Frankreich - DEUTSCHLAND

Freitag, 02.09.2022

Ab 13.30 Uhr: Konferenz

Ab 13.50 Uhr: Israel - Finnland

Ab 14.05 Uhr: Ukraine - Großbritannien

Ab 16.50 Uhr: Kroatien - Griechenland

Ab 17.20 Uhr: Polen - Tschechien

Ab 20.30 Uhr: Konferenz

Ab 20.50 Uhr: Italien - Estland

Ab 20.50 Uhr: Serbien - Niederlande

Die weiteren deutschen Spiele

Samstag, 03.09.2022

ab 14:00 Uhr: Deutschland - Bosnien Herzegowina

Sonntag, 04. 09.2022

ab 14:00 Uhr: Litauen - Deutschland

Dienstag, 06.09.2022

ab 20:00 Uhr: Deutschland - Slowenien

Mittwoch, 07.09.2022

ab 20:30 Uhr: Ungarn - Deutschland

Start Achtelfinale am 10./11. September

