AVM GmbH

Neue FRITZ!Box-Modelle: Performance-Schub für Glasfaser, DSL und Cable

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

AVM auf der ANGA COM 2024

Auf der Breitbandmesse ANGA COM 2024 zeigt AVM leistungsstarke neue FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser, DSL und Cable. Im Mittelpunkt stehen das Highend-Modell FRITZ!Box 5690 Pro für den Glasfaser- oder DSL-Anschluss, die FRITZ!Box 6670 Cable sowie die FRITZ!Box 7690 für DSL mit Wi-Fi 7 und Zigbee, die auf der ANGA COM erstmals vorgestellt wird. AVM präsentiert den Fachbesuchern darüber hinaus FRITZ!Box-Modelle für die XGS-PON-Glasfasertechnologie mit bis zu 10 GBit/s sowie für DSL mit G.fast für Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s am DSL-Anschluss. Auf dem Stand erwarten die Besucher außerdem eine Vorschau auf das nächste große FRITZ!OS 8 sowie neue Lösungen für WLAN Mesh und WLAN Management. Vom 14. bis 16. Mai können die Fachbesucher am Stand B20 in Halle 8 die zukunftsfähigen Produkte und Lösungen fürs digitale Zuhause live erleben.

Zur vollständigen Presseinformation: avm.de/pi-anga-com-2024

Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell