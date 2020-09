Marktgemeinde Mayrhofen

Die Marktgemeinde Mayrhofen im Zillertal hat eine Erholungs- und Gesundheitsverordnung beschlossen - ANHÄNGE

Mayrhofen (ots)

Mit dieser Verordnung hat der Gemeinderat am 09.09.2020 ein positives Konzept einstimmig beschlossen. Das heißt, der Gemeinderat nimmt damit nicht nur Einfluss auf’s tägliche Leben aller, sondern er sieht die Gesundheitsförderung als politische Verantwortlichkeit.

Deshalb war es absolut unerlässlich, nach Einflüssen zu suchen, die der Erhaltung der Gesundheit und der Erholung dienlich sind. Wir setzen mit dieser Verordnung positive Impulse, steigern den Erholungswert der Gäste und fördern die Lebensqualität der Einheimischen. Denn: Wer innerlich zur Ruhe kommen möchte, wer sich erholen will, braucht dazu auch die äußerliche Ruhe, vor allem in der Nacht. Und dafür hoffen wir, gearbeitet zu haben, denn das Wohlbefinden aller Bürger und Gäste liegt uns am Herzen.

Bürgermeisterin Monika Wechselberger

