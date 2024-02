iM Global Partner

iM Global Partner legt Global Core Equity Fund auf, der von Richard Bernstein Advisors verwaltet wird

Paris (ots/PRNewswire)

iM Global Partner (iMGP) hat die Auflegung des Fonds iMGP Global Core Equity Fund angekündigt, welcher von dessen Partner Richard Bernstein Advisors (RBA), ein renommierter Spezialist für Vermögensallokation, mit Sitz in New York verwaltet wird.

Der iMGP Global Core Equity Fund basiert auf der bestehenden globalen Aktienstrategie von RBA, die vor 14 Jahren aufgelegt wurde. Er verfügt derzeit über ein verwaltetes Vermögen von knapp 3 Mrd. USD und hat sich bei institutionellen Anlegern, die einen aktiven Ansatz für globale Kernaktien suchen, als beliebt erwiesen.

Der Fonds verfolgt einen makroorientierten Top-Down-Ansatz, welcher eine langfristige, risikobereinigte Performance anstrebt. Angetrieben von Marktthemen, die vom Konsens abweichen können, versucht der Fonds, potenziell übersehene Aktienanlagechancen auf der ganzen Welt zu identifizieren.

Er ist breit gestreut, opportunistisch und stilunabhängig und verfolgt den Ansatz "überall hingehen, aber nicht überall sein".

RBA verwaltet die Engagements auf der Grundlage quantitativer Indikatoren, und der makroökonomischen Analyse des Unternehmens. Das Portfolio wird bei Bedarf neu gewichtet, um die gewünschten Marktengagements und Risikoparameter widerzuspiegeln.

Richard Bernstein, CEO & CIO von Richard Bernstein Advisors, kommentierte: "Aufbauend auf unserem Erfolg in den USA, wo wir ein Vermögen von fast 15 Milliarden Dollar verwalten, stellen wir unsere globale Aktienstrategie nun auch Anlegern außerhalb der USA in einer OGAW-Struktur zur Verfügung. Die heutige ungewöhnliche Marktlandschaft erfordert eine signifikante Diversifizierung über globale Marktsegmente hinweg, was perfekt mit unserer Strategie übereinstimmt. Wir freuen uns, diese Möglichkeit Anlegern in aller Welt anzubieten und neue Partnerschaften einzugehen, um diesen Erfolg fortzusetzen."

Jamie Hammond, Stellvertretender CEO - Leiter des internationalen Vertriebs, sagte: Wenn man sich die globalen Aktiensektoren anschaut, ist die globale Large-Cap-Mischung bei den Anlegern immer am beliebtesten gewesen. Dieser neue Fonds bietet Zugang zu RBAs globaler Kernaktienexpertise im OGAW-Format und wird so strukturiert sein, dass er direkt in die zugrunde liegenden Aktien ihrer globalen ETF-Aktienstrategie investiert, um eine breitere Kundenbasis anzusprechen.

