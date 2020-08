ME Ventures & Consulting UG (haftungsbeschränkt)

Neues Medienformat setzt völlig neuen Akzent in der deutschen Medienlandschaft

Bild-Infos

Download

Weiler/Daun (ots)

Das war ein absolut überzeugender Start. Das World Wide Web und die wachsende Internetaffinität verändern die Verlagsbranche grundlegend. Mit www.eifelschau.de ist das erste von insgesamt 36 Regionalformaten gestartet.

Gleich zu Startbeginn erfolgte die Bekanntgabe der strategischen Kooperation zwischen eifelschau.de und der Eifel-Zeitung, die den Anspruch sichert, nicht nur den Kunden bzw. Leseranforderungen nachzukommen, sondern auch die Umsetzung innovativer Publikationsstrategien bietet.

Das Sterben der meisten Tageszeitungen und Printformate wird sich nicht aufhalten lassen. Das mag für die Beschäftigten bitter sein, aber es muss den Journalismus nicht in die Krise stürzen - wenn es den Verlagen gelingt, auch im Netz Geschäftsmodelle zu entwickeln, die guten Journalismus möglich machen. Das erste regionale, digitale Wirtschaftsmagazin eifelschau.de und die Eifel-Zeitung steigern durch die Kooperation ihre Kompetenz und nutzen damit effektiv Synergieeffekte zum Nutzen der Leser und der Kunden, so Peter Doeppes, Geschäftsführer der Süd- und Eifelzeitung Verlags- und Vertriebs GmbH.

In der digitalen Welt wächst der Wettbewerbsdruck auf die Printmedien. Und das trifft vor allem regionale Printformate, hier besonders Tageszeitungen, die immer stärkere Probleme bekommen. Für die sinkende Auflage und rückläufige Einnahmen machen fast alle Entscheidungsträger das Internet verantwortlich. Wir haben diesen Trend erkannt und bieten mit eifelschau.de und 35 weiteren Regionalportalen ein völlig neuartiges Medienformat und die digitale Plattform für neue Geschäftsmöglichkeiten, so Manfred Eberhard, Geschäftsführer der ME Ventures & Consulting UG.

Gleichzeitig bieten wir Journalisten, Redakteuren oder qualifizierten Quereinsteigern, die sich beruflich verändern möchten unter https://www.eifelschau.de/karriere/ Details für eine Neuorientierung. Das Beste: Sie können direkt starten.

Pressekontakt:

ME Ventures & Consulting UG ( haftungsbeschränkt )

In den Weiden 9

56729 Weiler

Telefon: 02656 / 9529630

E-Mail: hello@eifelschau.de

Original-Content von: ME Ventures & Consulting UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell