Gartenmoebel.de hebt Jahresprognose 2020 nach starkem zweiten Quartal deutlich an

Gartenmoebel.de wird seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2020 inklusive der Untermarke loungedreams.com voraussichtlich auf 43,5 Millionen EUR verdoppeln. Diese Prognose gab heute die Betreibergesellschaft AH Trading GmbH bekannt. Parallel dazu stellte die Geschäftsführung der AH-Trading-Gruppe eine überproportionale Renditeentwicklung für das Jahr 2020 in Aussicht.

Nach 36 Prozent Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2019 lag die Ursprungsplanung für das laufende Jahr bei 40 Prozent Umsatzsteigerung. Diese Zahlen wurden bereits nach dem zweiten Quartal deutlich übertroffen. Demnach zeichnet sich für das dem Ehepaar Birgit und Aron Holtermann gehörende E-Commerce Unternehmen bereits heute eine Umsatzverdoppelung für das laufende Geschäftsjahr ab. Auch das operative EBIT konnte über Umsatzentwicklung gesteigert werden und wird mit einer Prognose von acht Prozent Rendite beziffert.

Zur Wachstumsbewältigung wurde im laufenden Geschäftsjahr die Mitarbeiterzahl in den beiden eigenen Logistikstandorten Xanten und Rheinberg sowie die Anzahl der E-Commerce-Mitarbeiter in der Zentrale in Xanten deutlich erhöht. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen im Jahr 2020 über 70 feste Mitarbeiter, die in den Saisonspitzen von bis zu 40 Saison-Arbeitskräften unterstützt werden. Darüber hinaus arbeiten in einem externen Callcenter 20 Agenten für die AH-Trading GmbH. "Durch den Mix aus Inhouse-Know-how und Prozess-Outsourcing, erhalten wir uns auch bei beschleunigtem Wachstum eine enorme Flexibilität, ohne die Kernkompetenzen aus der Hand zu geben und an Geschwindigkeit zu verlieren", erklärt Birgit Holtermann.

Den wesentlichen Grund für das weit überdurchschnittliche Wachstum sieht das Gründerpaar in der starken Positionierung in der Nische. "Wir haben in den letzten Jahren konsequent daran gearbeitet, Abhängigkeiten zu reduzieren. Durch den Aufbau einer eigenen Logistik mit zwei Lagerstandorten konnten wir uns vom klassischen Streckengeschäft lösen. Dadurch wurde auch während des Lockdowns die Warenverfügbarkeit und Marge aufrechterhalten", erklärt Aron Holtermann, der zusätzlich in der Unabhängigkeit von Marktplätzen einen wesentlichen Erfolgsfaktor sieht: "Wir bringen fast 20 Jahre Marktplatzerfahrung mit, generieren aber den Löwenanteil des Geschäftes über die hauseigenen Webshops."

Weiter auf Wachstumskurs in der Nische

Der Schlüssel für die weitere Skalierung liegt in der AH-Trading-Gruppe auf dem gut positionierten Eigenmarkenportfolio sowie der schlagkräftigen Mannschaft. Mit den Eigenmarken OUTFLEXX®, OUTTECH® und Villana® werden mittlerweile rund 40 Prozent Eigenmarkenanteil erzielt. Dieser soll durch weitere Investitionen sukzessive auf mehr als 50 Prozent ausgebaut werden. Das ist nur mit einer hochkarätigen Mannschaft möglich: "Wir haben die Erfolgsgeschichte von Gartenmoebel.de und loungedreams.com nur zusammen mit unserem Team schreiben können. Die AH-Trading hat unter Beweis gestellt, dass wir auch in Krisenzeiten absolut skalierungsfähig sind. Wir setzen auch in Zukunft weiter voll auf Wachstum."

Dafür werden derzeit die Weichen gestellt. "Mit unseren ambitionierten Wachstumsplänen steigen auch die Anforderungen an IT und Prozesse", erklärt Gründerin Birgit Holtermann. "Unsere erzielte Rendite werden wir teilweise reinvestieren, um die nächsten Schritte zu gehen." Gartenmoebel.de wird unter anderem in ein neues ERP-System investieren und baut derzeit einen neuen, skalierungsfähigen Onlineshop auf Basis von Shopware 6 in Zusammenarbeit mit der Agentur Shopmacher auf.

"Das Unternehmerehepaar Birgit und Aron Holtermann sind zwei echte Macher und haben ein starkes Team hinter sich", bestätigt auch Handelsexperte Gerrit Heinemann. Gartenmoebel.de-Beirat und E-Commerce-Experte Marcus Diekmann ergänzt: "Sie haben es geschafft, pragmatisch und KPI-getrieben ihr Business kontinuierlich weiter zu entwickeln. Das spiegelt sich jetzt in den Zahlen wider."

Über Gartenmoebel.de

Gartenmoebel.de ist einer der führenden Onlineshops für Gartenmöbel und Outdoorinventar in Deutschland, der von der AH-Trading GmbH mit Sitz in Xanten am Niederrhein betrieben wird. Von Aron und Birgit Holtermann im Jahr 2004 gegründet, hat die AH-Trading GmbH ebenso den Onlineshop für Loungemöbel Loungedreams.com in seinem Portfolio. Neben den eigenen Marken OUTFLEXX®, OUTTECH® und Villana® finden sich diverse Topseller bekannter Qualitätsmarken im Sortiment des Unternehmens. Der Online-Händler beschäftigt über 70 Mitarbeiter.

