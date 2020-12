OZONOS GmbH

Nolte Küchen nimmt innovative OZONOS Aircleaner ins Sortiment auf

Salzburg/LöhneSalzburg/Löhne (ots)

Seit 1958 produziert Nolte Küchen hochwertige Einbauküchen und wurde bereits zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands beliebtesten Küchenmarke gewählt. Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ und die hohe Innovationsfreude in der Produktpalette sind dabei Teil des weltweiten Erfolges.

Mit dem neuen Partner OZONOS macht Nolte Küchen nun auch einen zukunftsweisenden Schritt im Bereich der Luftreinigung.

Von der Natur inspiriert beseitigen OZONOS Aircleaner rückstandslos Gerüche, Aerosolfette, Viren, Bakterien, Schimmelpilzsporen und Allergene und sind damit der absolute Allrounder des Alltags. In der Küche dient der OZONOS als Alternative zur klassischen Dunstabzugshaube und ermöglicht frische und saubere Luft, auch nach intensivem Kochen. Die patentierte Technologie ist für Mensch und Tier nachweislich absolut unbedenklich und vom TÜV SÜD zertifiziert.

Wie Nolte Küchen, legt auch OZONOS großen Wert auf Regionalität – Innovation made in Austria – und zeigt, wie nachhaltig und umweltfreundlich Luftreinigung sein kann.

Ab sofort sind die OZONOS Produkte bei Nolte Küchen erhältlich. Dazu zählt nicht nur der klassische Aircleaner in der AC-I Serie, sondern auch die Frischluft Deckenleuchte „Stella“ mit einem OZONOS Aircleaner im Inneren. Damit lässt sich der Luftreiniger noch unauffälliger in jeden Raum integrieren, insbesondere über der Kochinsel.

Steffen Hagemann, Produktmanager von Nolte Küchen: „Um auch nach dem Kochen eine gute Luftqualität in der Küche zu gewährleisten, sind die innovativen und gut in die Küche integrierbaren Luftreiniger der Firma OZONOS eine optimale Ergänzung in der Küchenplanung. Der OZONOS Aircleaner beseitigt nicht nur Gerüche und Aerosolfette beim Kochen, sondern auch Schimmelpilzsporen, Viren, Bakterien und Allergene. Diese Vielseitigkeit hat mich dazu bewogen, die Artikel im Sortiment von Nolte Küchen zu ergänzen.“

Im Laufe der nächsten Wochen wird der Nolte Küchen Außendienst seinen Händlern den Einsatz und die Funktionsweise des OZONOS Aircleaners näherbringen. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nolte Küchen“, so OZONOS Geschäftsführer Fredy Scheucher. „Zwei innovative Unternehmen mit höchstem Qualitätsanspruch, die neuen Wind in die Küchen- und Möbelbranche bringen – das passt wie die Faust aufs Auge!“

Pressekontakt:

Ihr Ansprechpartner für OZONOS

Iris Ranner, Head of Marketing

Tel: +43 (0) 662 238 288 0

www.ozonos.com



