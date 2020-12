Hallstein Artesian Water: Das gesündeste Wasser der Welt jetzt exklusiv bei Käfer

Hallstein Water

Obertraun/MünchenObertraun/München (ots)

Ungefiltert, unbehandelt und kompromisslos ist Hallstein Wasser neu in 100% recycelten Glasflaschen bei Käfer Feinkost in München

Hallstein Artesian Water ist ab sofort bei Käfer Feinkost in München erhältlich. Das von der Natur limitierte und perfektionierte Wasser aus der Dachsteinregion bei Hallstatt in Österreich so rein und neutral, dass die Geschmackserlebnisse von Speisen oder Getränken nicht beeinträchtigt werden und das Immunsystem gestärkt wird. Dies schätzen nicht nur Gesundheitsfans und Wein Connaisseurs, sondern auch Luxushotels wie das Baccarat in New York und Sternerestaurant wie das Steirereck in Wien.

Michael Käfer, Käfer Feinkost München, kommentiert die neue Kooperation"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden mit Hallstein Artesian Water ein einzigartiges Produkt exklusiv anbieten können. Uns überzeugt hierbei nicht nur die außergewöhnliche Reinheit, die die Natur hier bereitstellt, sondern uns gefällt auch der Gedanke, dass dieses weltweit von Gourmetexperten geschätzte Wasser aus der Region kommt und zusätzlich durch die Abfüllung in recycelte Glasflaschen unseren Anspruch an Nachhaltigkeit erfüllt."

Der hohe pH-Wert, der hohe Anteil an gelöstem Sauerstoff, die ausgewogenen, milden Mineralien, der sehr niedrige Gehalt an Nitrat und an organischem Kohlenstoff, die nur sehr mäßigen gelösten Gesamtfeststoffe, das ausgeglichene Verhältnis von Kalzium zu Magnesium und eine niedrige Austrittstemperatur sorgen besonders beim Weingenuss für einen unverfälschten Geschmack. Mit diesen acht wichtigen Parametern, die kein anderes Wasser Welt erfüllt, ist Hallstein Artesian Water aber auch das zurzeit wohl gesündeste Wasser: unbehandelt, ungefiltert und nicht gepumpt ist das stark limitierte Wasser einfach von der Natur perfektioniert. Daher ist Hallstein Wasser ideal zur Stärkung des Immunsystems. Denn nur besonders reines Wasser hilft dem Körper sich von all diesen Giftstoffen zu reinigen und unterstützt zudem das Immunsystem, was zu einem verringerten Risiko an Entzündungen und anderen Gesundheitsproblemen führt.

Über Hallstein Artesian Water: Im Frühjahr 1999 beschloss der Austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, dass die Familie keine zuckerhaltigen Getränke wie Säfte und Limonaden mehr trinkt. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem "idealen Wasser" und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für "Perfektion" entspricht. Sechs Jahre später wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig unbehandelt, ungefiltert, kompromisslos sprudelt ihr Hallstein Wasser in der Dachsteinregion artesisch aus der Quelle.

