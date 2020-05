Utry.me

Neueste Lebensmittel-Trends: Online-Probiermarkt startet digitale Live-Produktmesse für Verbraucher

München

Von Protein Balls fürs Immunsystem bis hin zum beSchoki Rohkakao

Ein Doppel aus Entertainment und Produktnews: In einem live übertragenen Event präsentieren die Mitarbeiter des weltweit ersten und einzigen Online-Probiermarkts Utry.me die unterschiedlichsten Produktneuheiten, die von den Partnerunternehmen bereitgestellt werden. Das Ganze wird mit Live-Schaltungen aufgelockert, so melden sich beispielsweise Influencer, aber auch die Hersteller zu Wort - Kurzweil und Unterhaltung gibt es also inklusive. Die eingeloggten Nutzer können die Produkte natürlich auch selbst probieren.

Dazu reicht eine einfache, vor allem kostenlose und ohne verstecktes Abo auskommende Anmeldung beim Online-Probiermarkt - sofort erhält der Nutzer einen Überblick zu den aktuell verfügbaren Produkten. Dazu zählen beispielsweise die Berlin Organics PROTECT Protein Balls, die mit reichlich Vitamin C ausgestattet nicht nur Knabbergenuss, sondern auch eine Stärkung des Immunsystems versprechen - in der heutigen Zeit ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Oder die Instant-Getränke von beSchoki, die ohne Zucker auskommen, dafür aber mit Maca, Rohkakao und der Camu Camu Beere auch im Homeoffice für gute Stimmung sorgen.

Nächste Live-Messe am 15. Mai

Mit virtuellem Messebesuch dem Lockdown trotzen - am 15. Mai ist es wieder soweit: Interessenten erreichen das Event unter https://www.utryme.com/live/. Und sie dürfen gespannt sein, denn immer mehr Hersteller nutzen diese Chance, sich auch unter diesen erschwerten Bedingungen unterschiedlichen Verbrauchern präsentieren zu können. Das Utry.me-Team steht bereit, um engagiert die unterschiedlichsten Pakete zu packen und auf den Weg zu bringen.

Und der Warenkorb ist schnell gefüllt, denn Preise werden grundsätzlich nicht ausgewiesen. Für einen Pauschalpreis von 24,90 Euro können Verbraucher den Korb so lange bestücken, bis der Wert gut sichtbar erreicht ist. Hier gilt nur eine Einschränkung: Jedes Produkt darf nur einmal getestet werden, letztendlich sind die Hersteller an den Erfahrungen und Meinungen der Utry.me-Nutzer interessiert.

Perfekte Bühne für neue Produkte und Trends

Ob Lebens- oder Genussmittel, Drogeriebedarf oder Getränke - selbst die innovativsten Hersteller haben aktuell Probleme, ihre neuen Kreationen aktiv zu promoten: Derzeit finden weder Lebensmittel- und Kosmetikmessen noch anderweitige Präsentationen von Neuprodukten statt - selbst die Pröbchen, die in Fußgängerzonen oder Supermärkten einst so oft verteilt wurden, um von Produkten zu überzeugen, kommen kaum noch bei Verbrauchern an. Wie also soll die Konsumgüterbranche die wichtige Kundenmeinung einholen? Auf welchen Erkenntnissen sollen Marketingmaßnahmen aufbauen? Wie sollen neue Trends entstehen?

Auf all diese Fragen hat Utry.me eine intelligente Antwort: Lässt sich die Produktpräsentation nicht wie gewohnt auf Messen oder speziellen Verbrauchermärkten realisieren, wird sie einfach ins Internet verlagert. Die Premiere der Utry.me Live-Messen fand bereits im April statt. Aus dem Stand heraus konnte das Startup das Zehnfache der geplanten Teilnehmerzahl verzeichnen.

Über Utry.me

Das Münchner Startup wurde im Jahr 2018 mit dem Ziel gegründet, als virtueller Marktplatz Raum zur Präsentation von Produktneuheiten zu bieten. Vor allem sollte der Weg vom Unternehmen zum Verbraucher intelligent verkürzt werden. Damit trifft Utry.me insbesondere in der Corona-Krise den Nerv der Zeit, was sich nicht nur in den kräftig gestiegenen Nutzerzahlen niederschlägt: Immer mehr renommierte Hersteller und Marken erkennen das Potenzial und arbeiten mit dem Startup zusammen.

