Kreativität kennt keine Grenzen - Wondershare unterstützt YouTube-Kreative auf der ganzen Welt durch Inspiration, kreative Tools und eine Community zum Austausch

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

Wondershare bietet inspirierende Inhalte in mehreren Sprachen an und sorgt so dafür, dass Kreative ohne Grenzen wachsen und sich mit anderen verbinden können.

Auf einer kreativen Reise geht es nicht nur um die eigene kreative Arbeit und die eigenen Talente, sondern auch darum, sich ständig mit der Welt zu verbinden und andere zu inspirieren. Das ist der Grund warum Wondershare, ein weltweit führender Softwareentwickler, dem Millionen von Menschen in über 150 Ländern vertrauen, sich verpflichtet hat, sowohl innovative Technologien als auch eine Plattform für kreative Köpfe jeden Niveaus bereitzustellen, damit diese erfolgreich sein können.

Eines der vielen Dinge, die uns die Pandemie gelehrt hat, ist, dass Menschen trotz geografischer Barrieren eng miteinander verbunden sein können. Die Wondershare Creator Community hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kreative auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Sie schafft eine integrative Umgebung, in der sie sich weiterentwickeln können, indem sie ihre technischen Fähigkeiten austauschen, sich gegenseitig mit ihren eigenen kulturellen Hintergründen inspirieren und ihre Arbeit durch Kooperationen präsentieren können.

„Wir hoffen, dass die Wondershare Creator Community der Ausgangspunkt für alle Menschen sein kann, die sich erstmals kreativ betätigen wollen, und ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt", so Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer bei Wondershare. „Zu wissen, dass sie auf ihrer kreativen Reise nicht allein sind, hilft definitiv, Selbstvertrauen aufzubauen und die Dinge auf ein neues Level zu bringen."

Die in sieben Sprachen verfügbaren YouTube-Kanäle des Wondershare Filmora Video Editor, darunter Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Englisch, stellen Kreative aus vielen Ländern vor, die ihre Erfahrungen, kreativen Ideen, Kreationen und Tipps zur Videobearbeitung mit Filmoara, der Spitzen-Software von Wondershare, teilen. „Für Unternehmer oder Leute, die in die Publishing-Welt einsteigen, oder Leute, die ein eigenes Unternehmen haben oder selbstständig sind, ist Filmora eine sehr gute Option, wenn es darum geht, hochwertige Inhalte zu erstellen", erläutert Rich Ingo, ein audio-visueller Producer aus Mexiko.

„Heute haben wir YouTube, aber die Art und Weise, wie wir YouTube als Plattform nutzen, könnte sich in den nächsten zehn Jahren ändern; das heißt, die Technologie wird den Konsum von Inhalten und die Erfahrung an den Touchpoints prägen", so Jahagirdar weiter.

In diesem umkämpften Markt für Kreative ist es definitiv einer der Schlüssel zum Erfolg, Inhalte visuell ansprechend zu gestalten. Als leistungsstarkes und dennoch einfach zu bedienendes Kreativwerkzeug verfügt Filmora über eine Reihe professioneller Funktionen wie Audio-Visualisierung, automatische Beat-Synchronisation, Speed Ramping und mehr. Nutzer können ihre nächsten Videos über die einfache Drag-and-Drop-Oberfläche der Software bearbeiten und mit Spezialeffekten wie Übergängen versehen, auch wenn sie nur wenig Übung haben.

„Ich habe Videos bisher nur mit Apps bearbeitet, aber Filmora ist so einfach zu bedienen", meint der japanische Singer-Songwriter HoshinoKaori und empfiehlt Kreativen in aller Welt, Filmora auszuprobieren. „Man kann damit seine eigene Persönlichkeit ausdrücken und das ist das Tolle daran."

„Wir haben mehrere Lösungen getestet und waren von den leistungsstarken Funktionen wie Lower-Thirds, animierten Texten, einer großen Auswahl an Intros und vorgefertigten Vorlagen sehr angetan", fügt Querlen Amback, ein YouTuber mit über 70.000 Followern aus Brasilien, hinzu.

Kreativität kennt keine Grenzen – Deine Geschichten sollen immer gehört werden und andere inspirieren. Wenn du als Kreativer wachsen willst, erfahre mehr über die Wondershare Creator Community auf der Website https://filmora.wondershare.de/filmoraforyoutuber.html. Hast du das Gefühl, dass es an der Zeit ist, dein Talent als Kreativer zu verbessern? Folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube und bleibe dran für die kommende Online-Kampagne #FilmoraforYouTuber.

Informationen zu Wondershare

Wondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.

