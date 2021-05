Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V.

Tag des Tees 2021

Wir feiern, was wir lieben

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

2019 haben die Vereinten Nationen den 21. Mai jeden Jahres zum "International Tea Day" erklärt. Auch für den Deutschen Tee & Kräutertee Verband als Branchenvertreter ein besonderer Anlass, der unter dem Motto "Wir feiern, was wir lieben" hierzulande als "Tag des Tees" gefeiert wird. Eine heißkalte Liebeserklärung an alle Tees, Kräuter- und Früchtetees, die unser Leben mit ihrer Vielfalt und Natürlichkeit bereichern. So ist es kein Zufall, dass gerade in der augenblicklichen Situation immer mehr Menschen entdecken, welchen besonderen Wert Tees für sie haben.

Die Liebe zum Tee hat viele Seiten

Zum Frühstück, zur Entspannung, als Erfrischung, als Durstlöscher oder als wichtiger Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung, Tees, Kräuter- und Früchtetees haben in unserem Alltag einen hohen Stellenwert. Daran soll der "Tag des Tees" am 21. Mai erinnern.

Genuss und Handel mit Tee haben laut Annemarie Leniger, Mitglied im Vorstand des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands, allerdings noch viel mehr positive Aspekte. "Die traditionell engen Verbindungen der deutschen Teewirtschaft zu ihren Herstellern in den Anbauländern bieten gute Möglichkeiten, um gemeinsam fortschrittliche Standards zu etablieren. Ob nachhaltige Anbaumethoden, sorgsamer Umgang mit Rohstoffen oder respektvoller Umgang mit Mensch und Natur - mit unseren direkten Kontakten, die seit vielen Jahren gewachsen sind, können wir viel Gutes auf den Weg bringen."

Auch das ist heute ein wichtiger Teil beim Umgang mit Tee, der wie kein anderes Getränk Menschen auf der ganzen Welt verbindet.

Mitfeiern? Nichts schöner als das.

Und wie können Tee-Fans ihr Lieblingsgetränk am 21. Mai feiern? Natürlich mit einer guten Tasse extra oder noch besser: Am Tag des Tees einfach mal etwas Neues probieren, denn Tee, Kräuter- und Früchtetees sind mit ihrer wunderbaren Vielfalt immer wieder für eine schöne Überraschung gut.

Bei Veröffentlichung des Rezeptes geben Sie bitte als Quelle @teeverband.de an.

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

Original-Content von: Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V., übermittelt durch news aktuell