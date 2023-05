Jens Rabe

Kann ChatGPT traden? Investor verrät, ob die KI an der Börse hilfreich ist

Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen immense Fortschritte gemacht. Doch wie sieht es aus, wenn es um den Handel an der Börse geht? Kann ChatGPT, der modernste Chatbot, der von OpenAI entwickelt wurde, wirklich erfolgreich an der Börse handeln?

"Die Idee, KI-Systeme in den Handel mit einzubeziehen, ist nicht neu. Viele Unternehmen und Privatpersonen setzen bereits KI-Systeme ein, um Markttrends zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen - und auch ChatGPT hat hier Potenzial", so Jens Rabe. Seit mehr als 25 Jahren ist er an der Börse aktiv. Gemeinsam mit seinem Team verhilft er Menschen zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse. Gerne verrät er in diesem Artikel, ob die KI auch an der Börse und im Trading hilfreich ist.

KI als vielversprechende Investitionsmöglichkeit

Das Thema KI ist derzeit in aller Munde. Spätestens, seit ChatGPT auf der Bildfläche erschienen ist, ist den meisten Menschen klar, wie groß das Potenzial künstlicher Intelligenz im Digitalzeitalter ist. Längst hat sich KI außerdem zu einem der wichtigsten Investmentthemen entwickelt: So treten immer mehr Unternehmen im Bereich KI an die Börse.

Neben den bekannten Technologieriesen wie Amazon, Google und Facebook gibt es noch andere Unternehmen, die im Bereich KI tätig und an der Börse notiert sind - so zum Beispiel Twitter oder OpenAI, der Entwickler hinter ChatGPT. Diese Unternehmen profitieren direkt vom KI-Hype und bieten Anlegern vielversprechende Optionen. Wer also auf der Suche nach einer lohnenswerten Investition ist, sollte sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen, in KI-Unternehmen zu investieren.

KI als Unterstützung für Privatanleger

Neben den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz für Unternehmen kann das Thema KI auch für Privatanleger eine spürbare Arbeitserleichterung bringen. Mit Hilfe von ChatGPT lassen sich Börsen- und Firmeninformationen schneller und vollständiger heranziehen, als es manuell möglich ist.

Auch andere KI-Anwendungen, die allmählich auf dem Markt in Erscheinung treten, erleichtern Privatinvestoren die Arbeit erheblich. So können zum Beispiel automatisch personalisierte Newsletter erstellt und relevante Informationen versendet werden, die Privatanlegern dabei helfen, den Überblick zu bewahren und viel Zeit zu sparen.

KI als Hilfsmittel beim Trading

Obwohl KI Privatinvestoren die Informationsbeschaffung und -auswertung enorm erleichtern kann, ist Vorsicht geboten: Denn KI-Tools wie ChatGPT basieren auf Vergangenheitsdaten - und können folglich lediglich Trends erkennen und Zusammenhänge aufzeigen. Über die Zukunft können sie jedoch keine verlässlichen Aussagen treffen.

Entsprechend wichtig ist es, dass sich Privatanleger nicht zu sehr auf KI verlassen, sondern die gelieferten Ergebnisse stets kritisch hinterfragen. Letztendlich müssen Trader immer noch selbst Entscheidungen treffen. Zwar kann KI in verschiedenen Bereichen eine Unterstützung sein - es gilt jedoch, nicht blind darauf zu vertrauen.

KI als negativer Disruptor

Neben dem großen Potenzial künstlicher Intelligenz gibt es auch einige negative Aspekte zu beachten. So scheint sich zunehmend abzuzeichnen, dass KI viele Berufe und auch Unternehmen überflüssig machen könnte. Entsprechend wichtig ist es, sich mit den Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt auseinanderzusetzen.

An erster Stelle sollte dabei die Bemühung stehen, sinnvolle Lösungen zu finden, mit denen den betroffenen Menschen langfristig geholfen werden kann. Dennoch bleibt festzuhalten, dass künstliche Intelligenz im Bereich der Informationsbeschaffung und -auswertung eine enorme Hilfe sein kann, die das Potenzial hat, das Trading erheblich zu erleichtern.

Über Jens Rabe:

Jens Rabe ist der Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Menschen dabei, an der Börse als Aktieninvestoren durchzustarten und sich damit ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Weitere Informationen unter: https://www.jensrabe.de/.

