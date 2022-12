Jens Rabe

Gabentisch zum Nikolaustag - Jens Rabe Academy erneut zu Spendenbesuch im Obdachlosenheim "Regenbogenhaus" in Zwickau

Zwickau (ots)

Seit vielen Jahren unterstützen der erfolgreiche Aktien-Investor Jens Rabe, seine Ehefrau Nicole Rabe und das Team der Jens Rabe Academy das Obdachlosenheim "Regenbogenhaus" in Zwickau. So hat die Jens Rabe Academy auch in diesem Jahr den Einwohnern des Regenbogenhauses einen Besuch mit verschiedenen Weihnachtsleckereien abgestattet - und das pünktlich zum Nikolaustag.

Geschäftsführerin der Jens Rabe Academy Anh Ngoc Nguyen: "Wir haben uns zum Nikolaustag etwas ganz Besonderes ausgedacht und haben Dinge des "für-uns" alltäglichen Lebens wie beispielsweise Hygieneartikel, verschiedenste Nahrungsmittel wie bei Pasta, Suppen, Aufstriche, Salami, Kaffee und Obst sowie klassische Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen, Stollen und Gebäck besorgt, um gerade in dieser schwierigen Zeit den 26 Bewohnern des Regenbogenhauses etwas Weihnachtsfeeling zu schenken. Gemeinsam mit unserem Team der Jens Rabe Academy haben wir die Spende pünktlich zum Nikolaustag vorbeigebracht."

Für Jens Rabe und sein Team ist es eine Herzensangelegenheit, Projekte für bedürftige Menschen zu unterstützen. So sind sie vor einigen Jahren auch auf das große Engagement der Wohnheimleiterin Kerstin Täuber und ihrem Team aufmerksam geworden. Seitdem ist für sie klar, dass sie dieses Projekt auch in den kommenden Jahren unterstützen möchten.

"Wir sind mit einer Herzlichkeit, Wärme und großer Dankbarkeit von Kerstin und ihren Bewohnern empfangen worden, die nicht in Worte zu fassen ist. Kerstin, die Chefin des Regenbogenhauses, zeigte uns anschließend das ganze Haus und einige Bewohner öffneten für uns sogar ihre Zimmer, die sehr spartanisch, jedoch mit wenigen Habseligkeiten liebevoll weihnachtlich geschmückt waren. Spätestens in diesem Moment ist uns mehr denn je bewusst geworden, wie gut es uns geht", berichtet Anh Ngoc Nguyen.

Das Team der Jens Rabe Academy stellte auch dieses Jahr viele Fragen an Kerstin Täuber, die sie alle beantwortet hat. So hat die Initiatorin des Projekts auch von den Schwierigkeiten in der aktuellen Zeit berichtet.

"In diesem Moment waren wir alle etwas stiller als sonst und sehr berührt über die Geschichten und Schicksale und auch darüber, mit wie viel Herzblut Kerstin seit vielen Jahren die Unterkunft für diese Menschen unserer Gesellschaft betreut", sagt die Geschäftsführerin der Jens Rabe Academy.

Jens Rabe und sein Team sind auch auf weiteren Gebieten gemeinnützig tätig und spenden alle Einnahmen aus dem Jens Rabe YouTube-Kanal an diverse Hilfsprojekte, wie beispielsweise für Bedürftige in der Ukraine, Kinder in Dritte Welt Ländern und an den Tierschutzverein Zwickau - so unter anderem auch an das Regenbogenhaus.

Über Jens Rabe:

Jens Rabe ist Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Gemeinsam mit seinem Team hilft er Unternehmern, Selbstständigen und leitenden Angestellten zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse. Weitere Informationen unter: https://www.jensrabe.de/

