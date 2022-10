Ein Beitrag von China Matters: Tsingtao-Bier bringt Menschen zusammen

China Matters

Beijing, China

Die internationale Partnerstadt Regensburgs, Qingdao, ist als die Stadt der Biere an der Ostküste Chinas bekannt. Zusammen mit Hangzhou, Wuhan und anderen Städten hat Qingdao es in den Club der "neuen" ersten Städte Chinas geschafft.Seit dem Abschluss des Freundschafts- und Kooperationsvertrags zwischen Qingdao und Regensburg im November 2009 hat es einen aktiven wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Städten gegeben. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit im Bereich der Bierbrauanlagen, die Zusammenarbeit im Bereich des Schüler- und Lehreraustauschs sowie zahlreiche Besuche und Austauschformate zwischen Beamten verschiedener Behörden, Mitarbeitern im Bereich der Denkmalpflege oder sonstigen Experten. Seit diesem April haben verschiedene Berichte in der "Regensburger Zeitung" über die Wirtschaft und die soziale Entwicklung Qingdaos den Lesern ein klareres Profil der Stadt dargestellt.

Das Video beginnt mit dem Artikel auf der "Regensburger Zeitung", in dem Christoph Handwerker, Mitglied des Regensburger Vereins für Deutsch-Chinesische Freundschaft und Kulturaustausch eingeladen wird, in der Altstadt von Regensburg einige Passanten über ihr Wissen über Qingdao zu befragen. Viele der befragten Regensburger äußern nach dem Gespräch den Wunsch, China in Zukunft zu besuchen, um die Gastfreundschaft der Menschen und die Offenheit und Toleranz der Küstenstadt Qingdao einmal selbst zu erleben.

