Back to Tape: Gastspiel in der Elbphilharmonie Hamburg

Hamburg

Die Seele der Jugendkultur Hip-Hop ergründen - dafür steht die crossmediale Content-Reihe "Back to Tape" von Niko Backspin und Porsche. Seit 2018 begibt sich der Hamburger Musik-Journalist auf Spurensuche durch ganz Europa; stets getrieben von den vier Grundelementen Rap, Breakdance, DJing und Graffiti - und geleitet von Werten wie Pioniergeist, Schaffenskraft, Vielfalt und Herzblut. Nach Stationen in London, Paris, Kopenhagen, Stuttgart, Berlin oder Barcelona macht "Back to Tape" nun Halt in der Elbphilharmonie Hamburg, einem der modernsten und bedeutendsten Konzerthäuser weltweit.

Inspirierende Geschichten von Ikonen und Newcomern

Auf Einladung der Porsche-Zentren in Hamburg, Porsche Deutschland und der Porsche AG versammelte Niko Backspin bekannte Persönlichkeiten der "Back to Tape"-Reihe im Kaistudio der Elbphilharmonie - und mit ihnen inspirierende Geschichten aus mehr als 25 Jahren Hip-Hop-Geschichte.

Mit dabei: Europas bekanntester Graffiti-Artist Lars Pedersen aus Kopenhagen, die deutschen Rap-Ikonen Curse und Moses Pelham, die Hip-Hop-Aktivistin "Die P" aus Bonn sowie Vartan Bassil, Deutschlands erster Streetarttänzer, künstlerischer Leiter und Co-Gründer der legendären Tanz-Crew "Flying Steps".

"Back to Tape" - ein Herzensprojekt

"Die Hip-Hop-Bewegung verbindet seit jeher Menschen über Ländergrenzen, Sprachen und soziale Hintergründe hinweg. Das alles sind Werte, mit denen wir uns bei Porsche voll identifizieren", sagt Dr. Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik bei der Porsche AG.

Christoph Lieben-Seutter, seit 2007 Generalintendant der Elbphilharmonie und Laeiszhalle in Hamburg, fügt hinzu: "Seit fast 50 Jahren prägt Hip-Hop die Popkultur in allen Bereichen: die Art, wie man tanzt, malt, spricht, sich kleidet und wie man Musik macht. In die Elbphilharmonie gehört das schon deshalb, weil Hip-Hop so wichtig für die Musikstadt Hamburg war und ist."

Der Vielfalt von Hip-Hop offen begegnen

Porsche und die Elbphilharmonie Hamburg bereiteten an diesem Abend die Bühne für Pioniere einer urbanen Jugendkultur, die es längst aus den Hinterhöfen in den Mainstream geschafft hat. "Wir wollen eine Einladung aussprechen, der europäischen Hip-Hop-Kultur mit all ihrer Vielfalt offen und positiv zu begegnen", sagt Niko Backspin, Moderator des Abends und Host von "Back to Tape". "Im Mittelpunkt stehen für uns weder Konzerte, noch neue Alben oder Hitsingles, sondern Menschen und ihre Geschichten: ihre Vergangenheit, ihr Blick auf Hip-Hop, ihr Wertesystem."

Moses Pelham ergänzt: "Hip-Hop war schon multikulturell bevor ich den Begriff kannte. Frankfurt als Stadt gab mir die Möglichkeit, der zu werden, der ich heute bin." Und Curse, heute nicht nur Rapper sondern auch Meditationsexperte und systemischer Coach sagt: "Rapmusik hat mir schon immer das Gefühl von Rebellion, Energie und Werte vermittelt: Da bricht etwas aus, da muss etwas gesagt werden, da ist etwas dringend. Und exakt das trägt diese Bewegung seit mehr als 25 Jahren in sich."

Engagement für die Kultur - und den guten Zweck

Das vermittelt die Co-Kreation des Musik-Journalisten Niko Backspin und Porsche über eine Vielzahl von Formaten hinweg: Neben zwei abendfüllenden Dokumentationen in Spielfilmlänge und zahlreichen Social Media-Formaten sowie Podcast-Auftritten folgte 2021 die Veröffentlichung eines Reise- und Kulturführer über Hip-Hop in Europa, erschienen als Roadbook im Delius Klasing Verlag.

Immer wieder verstand es Niko Backspin in der Elbphilharmonie Hamburg geschickt Geschichten, aber auch Content-Formate miteinander zu vereinen. Während Lars Pedersen, Vartan Bassil, Die P, Curse und Moses Pelham als Live-Gäste auf der Bühne zu Themen wie Sprache, Kultur, urbane Stadtentwicklung oder Herkunft und Kultur diskutieren, lockerten Filmausschnitte und Roadtrip-Eindrücke aus Paris, Berlin, Kopenhagen und Barcelona das Format kurzweilig auf.

Und auch eine weitere liebgewonnene Tradition von "Back to Tape" setzte sich am Veranstaltungsabend fort: das gemeinsame Engagement für den guten Zweck. Nachdem Porsche bereits die Einnahmen aus dem Buchverkauf an die Hamburger Organisation "Viva con Agua" spendet, folgten das Porsche Zentrum Hamburg und Porsche Deutschland diesem Beispiel und ermöglichen ebenfalls eine Spende aus den Einnahmen des Veranstaltungsabends an die Non-Profit-Bewegung, die sich für sauberes Trinkwasser auf der ganzen Welt stark macht.

Stellvertretend für "Viva con Agua" nahm Mitgründer und Aktivist Micha Fritz auf der Bühne im Hamburger Konzerthaus Platz und zeigte eindrücklich die Notwendigkeit der Arbeit der NGO.

