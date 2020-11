evodion IT GmbH

Digitale Bildung zukunftssicher gestalten

Unser Bildungssystem steht vor noch nie gekannten Herausforderungen

Bild-Infos

Download

HamburgHamburg (ots)

Der Unterricht muss in den virtuellen Raum verlegt werden, Home-Schooling treibt Eltern an ihre Grenzen. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler absolvieren Crash-Kurse in digitaler Bildung. Allerdings mangelt es an Know-How der Lehrkräfte, digitaler Infrastruktur und passenden Online-Lehrangeboten.

"Es sollten nachhaltig flexible Konzepte für die Ausstattung von allen Schüler*innen mit digitalen Lern-Endgeräten einschließlich der Software und des Zugangs zum Internet umgesetzt werden ... Viele Anbieter haben ihr Angebot während der Corona-Krise kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies kann kein Dauerzustand sein." (Quelle: Gesellschaft für Informatik e.V.) Für die Lösung dieser Aufgabe hat der Bund kurzfristig 500 Mio. Euro für die digitale Bildung bereitgestellt.

evoLearn: Die zukunftssichere Bildungsplattform von evodion IT

Vor diesem Hintergrund und der sich wieder verschärfenden Covid-19-Pandemie präsentiert evodion IT eine Open-Source-Bildungsplattform auf höchstem Qualitätsniveau, welche praktisch ohne Vorkenntnisse funktioniert. Diese ist für Bedürfnisse von Einrichtungen der beruflichen Fortbildung, Privatschulen, freien Schulen, Berufsschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung zugeschnitten.

Mit evoLearn bieten wir eine Plattform, mit deren Hilfe schnell und einfach Online-Schulungen, Videokonferenzen und Chats im Einzelunterricht und in Arbeitsgruppen durchgeführt werden können. Unsere Lösung ermöglicht aktives gemeinsames Arbeiten und ist leicht zu installieren.

Ein Überblick:

- Freigabe von Audiodaten, Folien, Chats, Videos, Desktops, usw. - Integrierte Umfrage - Die Aufzeichnung von Vorlesungen ermöglicht spätere Überprüfung - Whiteboard-Tools ermöglichen Anmerkungen in Echtzeit (zoomen, hervorheben, zeichnen, schreiben) - Kalenderfunktion für Vorlesungsplanung - Die Anzahl der Webcams pro Sitzung ist unbegrenzt (nur durch die Bandbreite begrenzt) - Sicherer Dokumentenaustausch - Nutzung von Breakout-Räumen für die Zusammenarbeit

Großer Pluspunkt gegenüber Google & Co.: Immer und überall volle Kontrolle über die eigenen Daten!

Wir beraten Sie von Anfang an, damit Sie zukunftssichere Lösungen für Ihre digitale Unterrichtsform finden. Nach der Corona-konformen Installation und Einführung unserer Bildungsplattform begleiten wir Sie Schritt für Schritt auf dem Weg zum digitalen Unterricht. Im Rahmen unseres Teach the Teacher-Trainings schulen wir Sie.

Besonders im Bildungsbereich ist der Schutz der Nutzerdaten essenziell. Deshalb werden aktuelle Sicherheitsstandards und die DSGVO eingehalten.

Unser Service rund um evoLearn:

- Corona-konforme Installation und Beratung - Hosting (optional) - Support - Unterstützung durch Teach the Teacher-Programm - Individuelle Anpassung

evoLearn: Investieren Sie in die Zukunft

Grund- sowie Lizenzgebühr ergeben den jährlichen Lizenzpreis. Schulform und Schülerzahl sind hierbei die Bemessungsgrundlage. Die Anzahl der Benutzer ist allerdings unbeschränkt.

Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen, Wünsche und das passende Lizenzmodell.

Fordern Sie unsere Demo-Anwendung an.

Pressekontakt:

Michael Karmann

+49 40 271434-080

michael.karmann@evodion.de

Original-Content von: evodion IT GmbH, übermittelt durch news aktuell