Einladung zur virtuellen Presse-Konferenz: "Lieferketten-Stau? Wie die Produktionen wieder ankurbeln?"

Wien (ots)

Die Coronakrise drosselt zahlreiche Produktionsstätten, obwohl es einen hohen Bedarf an Bauteilen gibt. Die weltweit größte CNC-Plattform Orderfox sorgt für Ausgleich: Hier finden Auftraggeber binnen weniger Sekunden die richtigen Fertiger, weltweit.

Wir geben Ihnen bei dieser virtuellen Presse-Konferenz einen Überblick über die aktuelle Situation und erklären:

- was und wer steht hinter ORDERFOX, - was ein Wissenschaftler und Experte zur aktuellen Lage sagt, - wie kleine Unternehmen an große Aufträge kommen können, - wie große Unternehmen in kurzer Zeit ihre Aufträge vergeben können, - wie das Matching am digitalen Verhandlungstisch funktioniert, - warum die Produktion im Land und in Europa an Stellenwert gewinnt, - welche Erfahrungen ein erfolgreicher Industriekunde mit digitalen CNC Plattformen hat - u.a.m.

Datum: Dienstag, 7. April um 10.30 Uhr, Dauer ca. 40 Minuten

Ort: Virtueller Pressroom - APA Pressezentrum - Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

URL: https://events.streaming.at/20200407

Ihre Gesprächspartner in der Reihenfolge der Statements:

- Oliver Lödl, CSO ORDERFOX, Wien - Univ.-Prof. Dr. Wilfried Sihn, TU Wien und Geschäftsführer Fraunhofer Austria, Wien - David Felsmann, CEO ORDERFOX (aus Zürich) - Kurt Ennsmann, Head of Engineering, Alutech GmbH, Member of Salzburger Aluminium GROUP (aus Salzburg)

Gemeinsam mit der APA - Austria Presse Agentur stellen wir Ihnen diese Pressekonferenz via Live-Streaming zur Verfügung. Die Vorträge werden teilweise mit Charts unterstützt.

Sie sind herzlich eingeladen, bei dieser virtuellen Pressekonferenz auch Ihre Fragen einzubringen. Sie können dies mittels Chat-Funktion während der Veranstaltung tun.

Idealerweise sind Sie mit Laptop/Computer und Mikrofon/Headset ausgestattet, damit Sie die Präsentation mitverfolgen und Ihre Fragen stellen können.

Virtuelle Pressekonferenz:

Betreten Sie am Dienstag, 7. April kurz vor 10.30 Uhr über diesen Link den Pressroom:

https://events.streaming.at/20200407

Pressekontakt:

Oliver Lödl, CSO ORDERFOX

Mobile: +43-664-1656516

o.loedl@orderfox.com

www.orderfox.com

