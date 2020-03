Auvesta Edelmetalle AG

Auvesta Edelmetalle AG ermöglicht mit Cube Plus-Depot und SWITCH+ intelligentes Investment mit dynamischer Gold-Silber-Ratio

Holzkirchen (ots)

Gold gilt im Vermögensmanagement als bewährtes Sicherungsinstrument. Bei der Auvesta Edelmetalle AG aus Holzkirchen ist mit Cube Plus aber noch mehr möglich: Der regelmäßige Goldkauf in Kombination mit Silber auf Basis einer flexiblen Gold-Silber-Rate - und mit SWITCH+ jederzeit eine gebührenfreie Umschichtung in weitere Edel- und Technologiemetalle innerhalb des Edelmetalldepots.

Gold als werthaltige Alternative zu Bargeld und Anlageprodukten erfreut sich gerade in unsicheren Zeiten stets hoher Popularität bei Groß- ebenso wie Kleinanlegern. Denn eine Investition in die älteste, universellste Währung der Welt bedeutet stets die Sicherheit, das eigene Geld in reale Werte statt in Papierwährungen und komplizierte Finanzkonstrukte anzulegen. Zudem kann eine Geldanlage in Gold jederzeit und allerorts problemlos wieder in Bargeld umgetauscht werden. Eine komfortable Möglichkeit für Privatanleger, in das bevorzugte Edelmetall zu investieren, sind Goldsparpläne, mit denen Monat für Monat für eine festgelegte Summe physisches Gold erworben wird. Die Auvesta Edelmetalle AG aus Holzkirchen bietet mit ihrem Edelmetalldepot Cube Plus aber ein fortschrittlicheres, flexibleres Finanzprodukt, das weit über die Möglichkeiten eines klassischen Goldsparplans hinausgeht und dem Anleger weiter reichende Freiheiten am Markt der Edelmetallinvestments eröffnet.

Auvesta aus Holzkirchen - der Spezialist für Edelmetall-Investments

Bereits seit über zehn Jahren hat sich die Auvesta auf den An- und Verkauf und die sichere Lagerung von physischen Edelmetallen in Form von Gold, aber auch von Silber, Platin und Palladium spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat das Unternehmen mit Sitz in Holzkirchen den Geschäftsbetrieb auf zahlreiche Länder ausgeweitet und sich zu einer der führenden internationalen Plattformen für Edelmetalle und Münzen entwickelt.

Mehr als nur Gold: Mit Auvesta Edelmetalle in Gold, Silber, Platin und Palladium investieren

Gold ist bekanntermaßen die Krisenwährung schlechthin. Doch den Erfahrungen der Auvesta Edelmetalle AG zufolge können nicht nur mit Gold, sondern auch mit Silber und anderen ausgewählten Edelmetallen solide Vermögenswerte aufgebaut werden. Mit dem Edelmetalldepot Cube Plus haben Kunden die Möglichkeit, für frei wählbare monatliche Beträge hochreines physisches Gold, Silber, Platin und Palladium zu kaufen und so ihr persönliches Edelmetall-Vermögen anzusparen. Dabei stehen die Sparpläne von Auvesta für maximale Flexibilität: Es gibt keine fixen Laufzeiten oder Kündigungsfristen und keinerlei Kaufverpflichtung.

Über das Online-Depot ist es zudem möglich, sowohl den Sparplan als auch die gekauften Edelmetalle bequem zu verwalten: Das bedeutet: Ankaufraten können jederzeit angepasst, Verkäufe der angesparten Edelmetalle getätigt oder Gold-Transfers zwischen zwei Auvesta Depots durchgeführt werden.

SWITCH+: Mit dem Cube Plus-Depot flexibel an den Edelmetallmärkten agieren

Die Freiheit des Kunden bei allen Entscheidungen rund um ihr Edelmetallinvestment steht bei Auvesta im Mittelpunkt. Deshalb ist auch die Aufsplittung der monatlichen Ankaufrate auf die unterschiedlichen Edelmetalle frei wählbar. Ein besonderes Highlight des Cube Plus-Depots ist zudem die Funktion SWITCH+: Jederzeit lässt sich die Aufteilung des angesparten Vermögens auf die unterschiedlichen Edelmetalle umschichten und beispielsweise Gold in Silber, Platin oder Palladium umwechseln - oder umgekehrt. Eine Besonderheit zu anderen Anbietern: Beim Edelmetall-Tausch innerhalb des Depots fallen mit Cube Plus und SWITCH+ keinerlei Extragebühren an.

Für den Kunden bedeutet dies die Option, eigenständig und fast in Echtzeit auf Trends am Edelmetallmarkt reagieren und sich bietende Chancen durch Kursentwicklungen wahrnehmen zu können. Das Cube Plus-Depot eignet sich daher vor allem für aktive Privatanleger, die eigenständige Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen und flexibel am Edelmetallmarkt agieren möchten.

Die Gold-Silber-Ratio - ein bewährter Orientierungspunkt

Bei aller Entscheidungsfreiheit bezüglich der Auswahl der Edelmetalle bleiben Gold und Silber doch die gefragtesten Produkte. Für viele Edelmetallsparer steht daher die Wahl zwischen diesen beiden Edelmetallen im Fokus ihrer Depotentscheidungen. Bei der Frage, ob zum gegebenen Zeitpunkt Gold oder Silber das aussichtreichere Investment darstellt, kann die Auvesta Edelmetalle AG aus langjähriger Erfahrung am Rohstoffmarkt die Nutzung einer ganz besonderen Kennzahl anraten: der Gold-Silber-Ratio. Dieser Quotient benennt das preisliche Verhältnis zwischen Gold und Silber und lässt Rückschlüsse auf eine eventuelle Über- oder Unterbewertung des jeweiligen Edelmetalls zu. So lassen sich aus der Gold-Silber-Ratio recht unkompliziert Kauf- bzw. oder Verkaufssignale ableiten.

Ein Beispiel: Bei einer Gold-Silber-Ratio von 80 ist Silber um ein 80-faches günstiger als Gold. Eine Ratio von 80 und darüber hat sich historisch als Kaufsignal erwiesen, da Silber gegenüber Gold bei einem derartigen Quotienten deutlich unterbewertet ist. Im Gegenzug gilt eine Gold-Silber-Ratio von 40 oder niedriger als Verkaufssignal für Silber, da Silber in diesem Fall - bezogen auf den historischen Durchschnitt - im Vergleich zu Gold überbewertet ist.

Mehr als Vermögenssicherung mit dem Auvesta Edelmetall-Depot und der Switch-Funktion

Erfahrungswerte von Kunden der Auvesta Edelmetalle AG zeigen, dass sich unter Einbeziehung der Gold-Silber-Ratio und aktiver Nutzung der Funktion SWITCH+ im Cube Plus-Depot zum Tausch von Gold und Silber deutlich höhere Erträge mit dem Edelmetallinvestment erzielen lassen können als über eine reine Goldanlage. Im Ergebnis kann eine intelligente, dynamische Geldanlage in Edelmetalle also wesentlich mehr leisten als lediglich Vermögenssicherung.

Lagerung in Hochsicherheitstresoren oder Lieferung nach Hause?

Die über Auvesta erworbenen physischen Edelmetalle werden in internationalen Hochsicherheitstresoren eingelagert - mit frei wählbarem Standort zwischen Frankfurt, München, London, Zürich, Wien oder Singapur. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich sowohl Gold als auch Silber, Platin und Palladium ab bestimmten Mindestmengen direkt nach Hause liefern zu lassen.

Das Team von Auvesta hat die technische Sicherheit der Kundendepots fest im Blick und erfüllt aus diesem Grund mit seinen Online-Shops in fünf Ländern alle Qualitätskriterien des Prüfsiegels von Trusted Shops. Zudem wurde kürzlich für möglichst komfortablen Edelmetallerwerb die Zahlungsmöglichkeit über Visa- und Mastercard mit dem 3D-Secure-Verfahren hinzugefügt.

Weitere Informationen: https://www.auvesta.de

Pressekontakt:

Auvesta Edelmetalle AG

Herr Dr. Franz Hölzl

Industriestr. 4

83607 Holzkirchen

Tel. +49-8024-4741-144

Fax. +49-8024-4741-146

Mail: info@auvesta.com

Homepage: www.auvesta.com

Original-Content von: Auvesta Edelmetalle AG, übermittelt durch news aktuell