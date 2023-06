Johanniter Unfall Hilfe e.V.

18.331 Stunden im Einsatz während des Kirchentages

Tausende Besucher nutzten Hilfeleistungen und Angebote der Johanniter

Berlin/Nürnberg (ots)

Mit der Abreise von rund 100.000 Besuchern ging heute der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg zu Ende. Für Johanniter aus dem ganzen Bundesgebiet war auch dieses Mal der Großeinsatz Ehrensache: Mehr als 520 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Johanniter waren vor Ort und sorgten bei sommerlichen Temperaturen im Sanitätsdienst, in den Fahr- und Begleitdiensten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und in der Kinderbetreuung für das Wohl der Gäste - 18.331 Helferstunden kamen dabei zusammen.

"Wir Johanniter fühlen uns seit jeher als Teil der Kirchentagsbewegung und sind stolz darauf, dass wir nach drei Jahren Pause in diesem Jahr wieder unseren Beitrag zum Gelingen des Deutschen Evangelischen Kirchentages leisten konnten. Unter dem diesjährigen Motto "Jetzt ist die Zeit" kamen viele tausend Besucherinnen und Besucher zusammen, um gemeinsam ein großes Fest des Glaubens zu feiern. Dabei konnten sie sich voll und ganz auf die Hilfe der Johanniter verlassen", sagt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Nur mit vielen helfenden Händen können wir diesen Großeinsatz bewältigen. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer!"

Insgesamt 704 Fälle zählten die rund 215 Sanitäter und Sanitäterinnen sowie 13 Ärztinnen und Ärzte, in denen sie Erste Hilfe leisteten. Zu ernsteren Zwischenfälle kam es nicht. Ein Großteil der Einsätze entfiel aufgrund der sommerlichen Temperaturen auf Kreislaufbeschwerden, aber auch leichtere Verletzungen wurden versorgt, die direkt an den Unfallstellen versorgt werden konnten. Sowohl der Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend als auch der Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen waren Schwerpunkte für die Einsätze. Hier kamen auf den Plätzen bei strahlendem Sonnenschein so viele Menschen zusammen, dass die Veranstaltungsorte wegen Überfüllung geschlossen werden mussten.

Der Johanniter-Fahrdienst beförderte 351 Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und machte auch vor dem Bordstein nicht Halt: Von dort begleiteten Helfer der Johanniter-Jugend die Gäste zwischen Unterkunft und Veranstaltungen sicher ans Ziel. Besonders am Ankunfts- und Abreisetag waren die Ehrenamtlichen verstärkt auch am Hauptbahnhof im Einsatz, um an- und abreisenden Kirchentagsbesuchern ihre Hilfe anzubieten.

In der Kinderbetreuung spielten und tobten täglich etwa 60 Kinder der Kirchentagsgäste, so dass die Eltern entspannt die Veranstaltungen besuchen konnten.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 29.000 Beschäftigten, 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und mehr als 1,2 Millionen Fördermitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine der größten deutschen Hilfsorganisationen und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Zu ihren Aufgaben zählen seit ihrer Gründung neben dem Rettungs- und Sanitätsdienst auch Bevölkerungsschutz und Erste-Hilfe-Ausbildung. Hinzu kommen soziale Dienste für Kinder und Jugendliche, dazu zählen auch unsere derzeit beinahe 490 Kindertagesstätten sowie die Betreuung und Pflege von älteren und kranken Menschen. Die Johanniter engagieren sich ebenso in der humanitären Hilfe im Ausland.

