Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz stärkt Rechte junger Menschen

Johanniter-Unfall-Hilfe überreicht Bundesministerin Giffey Position auf DEKT 2019

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. setzt sich für die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ein. Dies betonten Jörg Lüssem und Thomas Mähnert, Mitglieder des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, im Gespräch mit Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

"Als großer Träger von Kindertages- und Jugendeinrichtungen begrüßen wir das politische Vorhaben, Kinderrechte über eine Änderung des Grundgesetzes zu stärken. Dies hätte positive Auswirkungen auf das Leben junger Menschen, denn wir erhöhen damit ihre Chancengleichheit und unterstützen sie in ihrem Recht auf persönliche Entfaltung", sagt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.

"In unseren Einrichtungen setzen wir beispielweise schon in der frühkindlichen Bildung auf Teilhabe und Partizipation", sagt Bundesvorstandsmitglied Thomas Mähnert. "In unseren Jugendeinrichtungen geht es ebenfalls darum, Chancengleichheit zu erhöhen. Und an dem diesjährigen 40-jährigen Jubiläum unseres Jugendverbandes, der Johanniter-Jugend, lässt sich ablesen, wie wichtig gute Bildungs- und Freizeitangebote für die Entwicklung von Jugendlichen sind und wie gern sie angenommen werden."

Als Deutschlands größter überregionaler freigemeinnütziger Träger von über 400 Kindertageseinrichtungen mit rund 30.000 Betreuungsplätzen bundesweit setzt sich die Johanniter-Unfall-Hilfe für eine hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung ein. Die Johanniter unterstützen in ganz Deutschland Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Angeboten in ihren Kinder- und Jugendhäusern sowie in der offenen Jugendarbeit. Der Jugendverband der Johanniter ermöglicht es jungen Menschen, sich zu entfalten, eigene Interessen zu vertreten, Gemeinschaft zu erleben und zu erlernen, anderen Menschen zu helfen, z. B. im Schulsanitätsdienst.

Hier finden Sie das Positionspapier der Johanniter-Unfall-Hilfe zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz: http://ots.de/PsvWue

