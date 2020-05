Ankorstore

Coronakrise als Chance für den stationären Handel

B2B-Marktplatz Ankorstore kooperiert mit starkem Partner: SASAtrend

Paris/Aachen (ots)

Ab Mai 2020 kooperiert Ankorstore, der führende Online-Marktplatz für den stationären Handel in Europa, mit dem Vertriebsunternehmen SASAtrend GmbH aus Nordrhein-Westfalen. Mit dieser Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen sowohl sich gegenseitig, als auch den Einzelhandel als Ganzes stärken, um so gemeinsam der aktuellen Krise zu trotzen.

Seit dem Launch im März 2020 ermöglicht das französische Start-Up Ankorstore auch deutschen Einzelhändlern eine unkomplizierte Zusammenarbeit mit Herstellern aus ganz Europa. Als Schnittstelle bietet Ankorstore die ideale Lösung, um die Distribution zwischen Marken und Einzelhändlern an die heutigen Bedürfnisse anzupassen und verschafft damit insbesondere stationären Händlern eine Möglichkeit, um dem Online-Handel die Stirn zu bieten.

Gestärkter Einzelhandel dank vergrößerter Online-Präsenz

Die Relevanz von Online-Reichweite und -Präsenz ist vielen Einzelhändlern besonders seit Beginn der Corona-Krise bewusst geworden. Ankorstore-Gründer Pierre-Louis Lacoste erläutert außerdem: "Langfristig sind wir davon überzeugt, dass die Corona-Krise den Verbrauchern bewusst macht, dass wir uns nicht mehr so sehr auf China verlassen dürfen und mehr vor Ort konsumieren müssen. Außerdem sollten Einzelhändler vorsichtiger sein, wie Sie ihre Waren beschaffen und wie sie ihre Lager führen. Wie bei allen Krisen, kann langfristig etwas Gutes dabei herauskommen und wir sind überzeugt, dass der lokale Handel gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Wir sind und bleiben weiterhin optimistisch!"

Durch die Partnerschaft mit der SASAtrend GmbH soll der Einzelhandel nun weiter gestärkt werden. SASAtrend ist ein unabhängiges, privat geführtes Vertriebsunternehmen mit Sitz in Aachen sowie weiteren Niederlassungen in Europa und Nordamerika, das seit 2004 Vertriebsdienstleistungen für über 15 verschiedene internationale Marken aus den Bereichen Mode, Accessoires und Lifestyle anbietet.

Pierre-Louis Lacoste von Ankorstore über die Partnerschaft: "Mit SASAtrend haben wir einen der einflussreichsten Distributoren Deutschlands für uns gewonnen. Wir freuen uns sehr, von der langjährigen Erfahrung und Marktkenntnis profitieren zu können. Eine Zusammenarbeit bedeutet für uns auch, dass wir ab sofort einige der gefragtesten und angesagtesten Marken Europas bei uns vertreten dürfen."

Ab Mai werden unter anderem die Lifestyle-Marken "Mr. Wonderful", "The Gift Label", "fenella smith" und der schwedische Handy-Accessoire-Hersteller "IDeal of Sweden" sowie die führende Sommer-Lifestyle-Marke "Sunnylife" aus Australien zum Portfolio von Ankorstore gehören. Auch die Marke "Airinum" wird gelistet sein und damit den aktuellen Bedarf an Behelfsmasken bedienen.

Konkurrenzlose Vorteile für den stationären Handel

Einzelhändler mit Interesse an den Marken der SASAtrend GmbH profitieren auf der Plattform von einem geringen Mindestbestellwert, der das versandkostenlose Testen der Produkte erlaubt, bevor sie in größeren Mengen bestellt werden können. Darüber hinaus bietet Ankorstore attraktive Zahlungsziele wodurch ein geringes Liquiditätsrisiko für den Händler garantiert ist. Der vereinfachte Bestellprozess mit Zugriff auf Tausende von Marken in nur wenigen Klicks, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag bietet einen noch nie dagewesene Einkauferfahrung für den B2B-Handel.

Auch Sassan Safay, Geschäftsführer und Mitbegründer von SASAtrend, ist von der Kooperation überzeugt: "Als Distributor sind wir einzigartig positioniert, da unser vielfältiges Markenportfolio viele verschiedene Einzelhandelskategorien umfasst, womit wir das gesamte Spektrum des Einzelhandels abdecken und das Umsatzpotenzial für unsere Marken maximieren. Unser Branding, unsere Reichweite und Sichtbarkeit wird mit Ankorstore nochmal signifikant steigen."

Über Ankorstore:

Ankorstore ist der erste Marktplatz, um authentische Marken und Tausende von Produkten mit z.B. Concept Stores und Boutiquen zu verbinden. In einer noch recht "undigitalisierten" Branche positioniert sich Ankorstore somit als echter Vorreiter.

Über die SASAtrend GmbH:

Die SASAtrend GmbH, ist ein Distributor für Mode und Lifestyle-Marken mit Sitz in Aachen, Deutschland. Einkauf, Logistik, Vertrieb und Kundendienst-Aktivitäten werden von dem Hauptsitz und Vertriebszentrum in Aachen verwaltet. Das Inside Sales Team führt, gemeinsam mit einem Netzwerk von Showrooms in den großen europäischen Städten, die Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten des Unternehmens aus.

