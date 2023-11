CGTN

CGTN: China setzt sich auf dem BRICS-Gipfel in der palästinensisch-israelischen Frage für Frieden und Gerechtigkeit ein.

Peking, China (ots/PRNewswire)

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder kamen am Dienstag zu einem außerordentlichen virtuellen Gipfel über die palästinensisch-israelische Frage zusammen.

In seiner Rede auf dem Gipfel forderte der chinesische Präsident Xi Jinping einen sofortigen Waffenstillstand als ersten Schritt zur Verwirklichung von dauerhaftem Frieden und Sicherheit.

Humanitäre Katastrophe verhindern

Die Konfliktparteien müssen die Feindseligkeiten beenden und sofort einen Waffenstillstand erreichen, alle Gewalt und Angriffe auf Zivilisten stoppen und in Gefangenschaft gehaltene Zivilisten freilassen, betonte Xi.

Die humanitären Korridore müssen sicher und frei bleiben und die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen sollte verstärkt werden, sagte Xi.

Die kollektive Bestrafung der Menschen im Gazastreifen in Form von Zwangsumsiedlungen oder dem Entzug von Wasser, Strom und Treibstoff müsse ein Ende haben, erklärte Xi.

Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, mit praktischen Maßnahmen eine Eskalation des Konflikts, welche die Stabilität im Nahen Osten gefährden könnte, zu verhindern.

Um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu lindern, hat China über die Palästinensische Autonomiebehörde und die Organisationen der Vereinten Nationen (UN) humanitäre Soforthilfe in Höhe von 2 Mio. US-Dollar sowie mit Hilfe Ägyptens humanitäre Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente im Wert von 15 Mio. Yuan (2,1 Mio. US-Dollar) für den Gazastreifen bereitgestellt.

Wenn die Menschen im Gazastreifen Hilfe benötigten, werde China dementsprechend zusätzliche Lieferungen und Unterstützung bereitstellen, sagte Xi auf dem Gipfel.

Chinas Bemühungen um Frieden

Seit dem Ausbruch des jüngsten palästinensisch-israelischen Konflikts habe sich China aktiv für Friedensgespräche und einen Waffenstillstand eingesetzt, sagte Xi.

Als turnusmäßiger Vorsitzender des UN-Sicherheitsrats in diesem Monat hat China aktive Maßnahmen ergriffen, um einen Konsens zu erzielen und den Sicherheitsrat zu weiteren sinnvollen Maßnahmen im Hinblick auf die Lage im Gazastreifen zu bewegen.

Am 15. November verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 2712, in der dringende und verlängerte humanitäre Pausen und Korridore im gesamten Gazastreifen „für eine ausreichende Anzahl von Tagen" gefordert werden. Die Resolution war das erste Resultat der Arbeit des Sicherheitsrates zum Gazastreifen nach der Eskalation des Konflikts am 7. Oktober.

Eine gemeinsame Delegation von Außenministern arabischer und islamischer Länder, darunter Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, Indonesien und Palästina, sowie der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit befinden sich derzeit auf einem zweitägigen Besuch in China, der am 20. November begann.

Die Delegation hat China als erste Station ihrer Reise ausgewählt, um auf ein Ende der Feindseligkeiten zwischen den Palästinensern und den Israelis hinzuwirken.

Die Außenminister der arabischen und islamischen Länder lobten Chinas seit langem vertretene gerechte Position in der Palästina-Frage und rechnen damit, dass China künftig eine größere Rolle bei der Beendigung des palästinensisch-israelischen Konflikts, der Lösung relevanter Fragen und der Herstellung von Fairness und Gerechtigkeit spielen wird.

„Es kann keinen dauerhaften Frieden und keine Sicherheit im Nahen Osten ohne eine gerechte Lösung der Palästina-Frage geben", sagte Xi am Dienstag.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-21/Xi-attends-BRICS-virtual-summit-on-Palestinian-Israeli-issue-1oUUfulBaMg/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-setzt-sich-auf-dem-brics-gipfel-in-der-palastinensisch-israelischen-frage-fur-frieden-und-gerechtigkeit-ein-301995880.html

Original-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell